あまりに可愛い「仕事の邪魔」が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で41万2000回再生を突破し、「可愛いｗｗｗ」「出る気なさそうで草」「目力が物語ってる」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：『仕事にならない！』と旦那の声がしたので、見に行った結果…思わず納得してしまう『まさかの光景』】

仕事にならない…！？

Instagramアカウント「laugh_06ig」の投稿主さんが、家でくつろいでいたときのこと。仕事部屋から突然、パパの「仕事にならない！」という叫び声が聞こえてきました。

何事かと慌てて様子を見に行くと、そこには驚きの光景が。デスクで作業をしているパパの膝の上で、愛犬のマルチーズ『ラフ』くんが気持ちよさそうに眠っていたのです。

どうやらパパが仕事に集中できない理由は、ラフくんの甘えん坊ぶり。膝の上でベタベタと甘えてくるラフくんに、パパもつい応えてしまうのです。そのため、なかなか仕事が進まないのだとか。

そんなパパの焦りなど知る由もなく、ラフくんはすっかりリラックス。ママが「一緒に部屋を出よう」と誘ってみても、ラフくんは強い目力で「いやだよ」とアピールします。

あまりにも可愛く甘えられてしまい、パパもママも結局は手も足も出せないのでした。

そんなエピソードに笑みがこぼれた人は多いようで、投稿には「仕事になりませんね(笑)」「こんな子おったらそら無理やわ」「最高に幸せじゃないですか！」など沢山の反響がありました。

やんちゃなラフくん

そんなラフくんですが、実はかなりパワフルな一面もあります。パパとお散歩へ出かけると、まるで短距離走の選手のように全力ダッシュ。

あまりの勢いに、ママも「パパ、転ばないかな？」と心配になるほどだそうです。

さらに浜辺へ行けば、砂の上にゴロン。全身を勢いよくこすりつけながら、豪快に遊ぶ姿も見せてくれます。

膝の上では甘えん坊なのに、外ではダイナミック。そのギャップが、ラフくんのたまらない魅力なのでしょう。

Instagramアカウント「laugh_06ig」には、ラフくんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「laugh_06ig」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。