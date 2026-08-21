中島健人のラジオ効果『遊戯王』カード注目 スマホ裏に入れる流行へ！ファン愛称の同名カード話題
歌手で俳優の中島健人（32）が、ニッポン放送『オールナイトニッポン』でパーソナリティを担当し、マニアックな『遊戯王』トークを展開したことで今、『遊戯王』カードが中島ファンの間で注目されている。
【画像】中島健人ファンの間で流行の『遊戯王』カード「結束 UNITY」
14日放送の『オールナイトニッポン』で中島は、青眼の白龍（ブルーアイズ・ホワイト・ドラゴン）のカードを「恋人」と公言。遊戯王ファンにしか伝わらない用語やキャラクターのものまねを披露した。
同じ遊戯王ファンの俳優・松坂桃李との思い出も語り、「『桃李さんお願いします！昔からブルーアイズデッキを組んでいて…デッキ診断していただきたい！』と桃李さんの部屋（撮影の宿泊ホテル）に押しかけて（笑）深夜1時くらいに40枚デッキを1枚ずつ見て、『これ要らないね、これ要らないね、これも要らない』と言われて、結局28枚くらいになった（笑）『どうして僕の組んだ40枚デッキを28枚にするんですか！？これじゃデュエルできませんよ！残りの12枚は！』と言ったら、『ケンティー、これじゃまるで理想論を語るだけのデッキなんだよ。これは戦えないね』と（笑）その時間がすごく楽しくて」と笑いながら、1時間近く『遊戯王』トークを展開していた。
また、『遊戯王』人気に危機感も明かし、「TWICEのモモさんのスマホの裏にポケモン（カード）のスイクンが挟まっていました。これが、スイクンではなくブルーアイズだったらどうだ！時代が変わるとは思わないか？ これはチャンスなんだよね。遊戯王の目指すべき場所は『TWICEのスマホの裏』なんですよ！わかりますか？」と名言。
続けて「モモのスマホの裏にブルーアイズをセットしたい。俺、結構すごいこと言ってるな（笑）でも、これは理想だから。遊戯王を応援する1人の男子として僕は、弊社コナミとして（笑）海馬コーポレーションの人間として、僕は世界中のアイドルたちに『遊戯王』のレアカードをセットしていきたい。覚悟していけ！遊戯王は話題の作り方を考える、というのが僕のポイントです」と力を込めた。
この“スマホの裏に遊戯王カードを入れてほしい”という中島の思いがネット上で話題になり、中島ファンは『遊戯王』の原作コミックスを全巻購入したり、青眼の白龍のカードを購入する動きが出た。
そんな中で、遊戯王カードの一部に注目が集まり、それは「結束 UNITY」というカード。実は中島ファンの呼び名は「U:nity」で、このカードと同じ名前で、中島ファンたちは「青眼の白龍」や「結束 UNITY」のカードを購入し、「結束Unityも届いたから挟んでみたー」などとスマホとカバーの間にカードを挟む動きが。特に「結束 UNITY」は、品切れもあって一部カードショップでは買取を強化するまでに発展している。
なお、中島が熱い『遊戯王』トークを繰り広げ、中島ファンたちが『遊戯王』に興味を示したことで、『遊戯王』ファンたちも「中島健人さんのファンが遊戯王を知ろうとしてくれてるなら、こちらも中島健人さんのことを知る努力をしなければ無作法というもの」などと、中島のファンクラブに加入したり、音楽に興味を示すなど、双方ともに盛り上げている。
【画像】中島健人ファンの間で流行の『遊戯王』カード「結束 UNITY」
14日放送の『オールナイトニッポン』で中島は、青眼の白龍（ブルーアイズ・ホワイト・ドラゴン）のカードを「恋人」と公言。遊戯王ファンにしか伝わらない用語やキャラクターのものまねを披露した。
同じ遊戯王ファンの俳優・松坂桃李との思い出も語り、「『桃李さんお願いします！昔からブルーアイズデッキを組んでいて…デッキ診断していただきたい！』と桃李さんの部屋（撮影の宿泊ホテル）に押しかけて（笑）深夜1時くらいに40枚デッキを1枚ずつ見て、『これ要らないね、これ要らないね、これも要らない』と言われて、結局28枚くらいになった（笑）『どうして僕の組んだ40枚デッキを28枚にするんですか！？これじゃデュエルできませんよ！残りの12枚は！』と言ったら、『ケンティー、これじゃまるで理想論を語るだけのデッキなんだよ。これは戦えないね』と（笑）その時間がすごく楽しくて」と笑いながら、1時間近く『遊戯王』トークを展開していた。
続けて「モモのスマホの裏にブルーアイズをセットしたい。俺、結構すごいこと言ってるな（笑）でも、これは理想だから。遊戯王を応援する1人の男子として僕は、弊社コナミとして（笑）海馬コーポレーションの人間として、僕は世界中のアイドルたちに『遊戯王』のレアカードをセットしていきたい。覚悟していけ！遊戯王は話題の作り方を考える、というのが僕のポイントです」と力を込めた。
この“スマホの裏に遊戯王カードを入れてほしい”という中島の思いがネット上で話題になり、中島ファンは『遊戯王』の原作コミックスを全巻購入したり、青眼の白龍のカードを購入する動きが出た。
そんな中で、遊戯王カードの一部に注目が集まり、それは「結束 UNITY」というカード。実は中島ファンの呼び名は「U:nity」で、このカードと同じ名前で、中島ファンたちは「青眼の白龍」や「結束 UNITY」のカードを購入し、「結束Unityも届いたから挟んでみたー」などとスマホとカバーの間にカードを挟む動きが。特に「結束 UNITY」は、品切れもあって一部カードショップでは買取を強化するまでに発展している。
なお、中島が熱い『遊戯王』トークを繰り広げ、中島ファンたちが『遊戯王』に興味を示したことで、『遊戯王』ファンたちも「中島健人さんのファンが遊戯王を知ろうとしてくれてるなら、こちらも中島健人さんのことを知る努力をしなければ無作法というもの」などと、中島のファンクラブに加入したり、音楽に興味を示すなど、双方ともに盛り上げている。