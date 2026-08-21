WEST.重岡大毅、聖地で”同期”の登場に大盛り上がり「なんで来たのよ!?」
7人組グループ・WEST.の重岡大毅（33）が21日、大阪・あべのハルカスの展望台で行われた主演を務める映画『5秒で完全犯罪を生成する方法』（9月11日公開）大ヒット祈願イベントに出席。“同期”との対面に盛り上がっていた。
【写真】良い天気！笑顔で手をふる重岡大毅
会場のあべのハルカスは2014年にデビュー会見を行った場所。何度も訪れているあべのハルカスだが、「これまでで一番晴れてるかもしれない」とにっこり笑顔を見せた。
さらにイベントでは展望台「ハルカス300」のキャラクター・あべのべあが登場。「ちょっと！あべのべあじゃない!?」と驚きながらあべのべあを歓迎した重岡。一緒に並ぶと「いや、待って！このダブル主演映画みたいになってるやん！」とツッコみ、報道陣の笑いを誘った。
「なんで来たのよ!?」とびっくりする重岡だったが、あべのべあと2人で映画が大ヒットする方法を考えることに。「ほんまやわ！仲間じゃない。だって、あべのハルカスも僕らとデビューが一緒なんですよ。まあ同期なんで」と話した。
とはいえ、話せないあべのべあに代わって重岡がひとりで方法を考えることに、フリップには「結末をバラす」と記載。「結末を先に聞いたとしても見たくなる衝撃」とアピールした。
今作は、フリーライターの初海航（重岡）と意図せず殺人を犯した妹・幸来（原菜乃華）の兄妹の物語。妹を守るため“生成AI”を駆使して事件を隠蔽しようと思いつくが、この選択が2人をさらなる窮地へと追い込む。便利なツールが思わぬ事件を引き起こしていく、完全犯罪サスペンスとなっている。
【写真】良い天気！笑顔で手をふる重岡大毅
会場のあべのハルカスは2014年にデビュー会見を行った場所。何度も訪れているあべのハルカスだが、「これまでで一番晴れてるかもしれない」とにっこり笑顔を見せた。
「なんで来たのよ!?」とびっくりする重岡だったが、あべのべあと2人で映画が大ヒットする方法を考えることに。「ほんまやわ！仲間じゃない。だって、あべのハルカスも僕らとデビューが一緒なんですよ。まあ同期なんで」と話した。
とはいえ、話せないあべのべあに代わって重岡がひとりで方法を考えることに、フリップには「結末をバラす」と記載。「結末を先に聞いたとしても見たくなる衝撃」とアピールした。
今作は、フリーライターの初海航（重岡）と意図せず殺人を犯した妹・幸来（原菜乃華）の兄妹の物語。妹を守るため“生成AI”を駆使して事件を隠蔽しようと思いつくが、この選択が2人をさらなる窮地へと追い込む。便利なツールが思わぬ事件を引き起こしていく、完全犯罪サスペンスとなっている。