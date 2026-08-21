メジャー球団がアマ史上最高額「4億円規模」で獲得狙う横浜・織田翔希 進路決定の鍵は「直感です！」
◇第108回全国高校野球選手権第14日準決勝 横浜1―7智弁和歌山（2026年8月20日 甲子園）
第108回全国高校野球選手権の準決勝で敗れた横浜（神奈川）は21日、大阪市内の宿舎を出発し、帰路についた。
今大会で球場表示で春夏甲子園大会史上最速の156キロをマークした最速157キロ右腕・織田翔希（3年）は横浜高校でのラストゲームから一夜明け「感謝を伝えることをしようかなと思います」と気持ちを切り替えていた。
高校No.1投手は日米球団が獲得を狙う超逸材。準決勝を視察したメジャー球団のスカウトは「高い出力で連投できる点で高校時代の佐々木朗希より上」と評価。高卒メジャーにかじを切れば「契約金は200万ドル（約3億1600万円）から250万ドル（約4億円）を用意する球団もある」と語った。25年に契約金150万ドル（当時約2億3700万円）でアスレチックス入りした森井翔太郎（桐朋）や、08年に同180万ドル（当時約1億6600万円）でレッドソックス入りした田沢純一（新日本石油ENEOS）らを上回る、日本アマチュア球界の「史上最高契約金」で海を渡る可能性も浮上している。
日米から注目が集まる状況にあるが、織田は「自分の口からは何も言ってないので、自分の事としては見てないです」と冷静を貫く。人生の岐路になり得る決断について何を大切にするか問われると「直感ですかね！」と明るく言い切った。