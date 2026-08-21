¡ÖÂÇ¤Ä¤À¤±¤À¤ÈÇû¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×Åê¼êÉüµ¢¤¬Ç÷¤Ã¤ÆÂçÃ«æÆÊ¿¤Ï¥Ù¥ó¥ÁÎ¢¤Ç¡ÈÊÑ²½¡É¡¡¥É·³Æ±Î½¤¬¾Ú¸À¡Ö¤¤¤Ä¤â¥°¥é¥Ö¤ò¤¤¤¸¤Ã¤Æ¤ë¡£ËÜÅö¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×
Åê¼êÉüµ¢¤Ë¸þ¤±¤¿Îý½¬¤ò½Å¤Í¤ëÃæ¤Ç¡¢ÂçÃ«¤Ë¤âÊÑ²½¤¬¸«¤é¤ì»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦(C)Getty Images
¡¡Åê¼ê¤È¤·¤Æ¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Ë¤Õ¤¿¤¿¤Ó¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ä¡½¡½¡£¤½¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢³ÊÆ®¤òÂ³¤±¤ë°ÎºÍ¤Î»Ñ¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤¿¤Á¤Î»É·ã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¤Ê¤ó¤È¤¤¤¦Ãç¤ÎÎÉ¤µ¡ª¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¤¬ÂçÃ«¤ÎÌÜ¤òÊ¤¤¦ÁÇ¿¶¤ê¤â¸«¤»¤¿¥Ñ¥ì¡¼¥ÉÃæ¤Î¼ÂºÝ¤ÎÍÍ»Ò
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö8·î20Æü¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥à¡¼¥¡¼¡¦¥Ù¥Ã¥Ä¤¬¥Û¥¹¥È¤òÌ³¤á¤ëÊÆ¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¡ØOn Base with Mookie Betts¡Ù¤Ë¡¢Æ±Î½¤Î¥ß¥²¥ë¡¦¥í¥Ï¥¹¤¬½Ð±é¡£Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤ÎÉü³è¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ëÂçÃ«æÆÊ¿¤Î¡ÈÊÑ²½¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¤¤Þ¤À¡ÖÅê¼ê¡¦ÂçÃ«¡×¤ÏÉü³è¤Ë¸þ¤±¤¿¥×¥í¥»¥¹¤Î±²Ãæ¤Ë¤¤¤ë¡£º£Ç¯6·î¤Ëº¸É¨¤òÉé½ý¤·¤¿ÆóÅáÎ®¥¹¥¿¡¼¤Ï¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö7·î3Æü¤Î¥Ñ¥É¥ì¥¹Àï°ÊÍè¡¢ÅÐÈÄ¤ò¸«Á÷¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Á°È¾Àï¤Ç¤Î14ÅÐÈÄ¤Ç¡¢ËÉ¸æÎ¨1.79¡¢WHIP0.95¡¢Ã¥»°¿¶Î¨9.98¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ³ÍÆÀ¤Îµ¡±¿¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ËÌµÇ°¤µ¤Ï¿¡¤¨¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âÉ¨¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò½Å¤Í¤Ê¤¬¤é¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤È¥Ö¥ë¥Ú¥ó¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¾Ã²½¡£¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤¬¡Ö¤«¤Ê¤ê¼«¿®¤òÄÏ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤¹¤Û¤É¤Ë¾õ¶·¤ÏÌÀ¤ë¤¯¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥óÃæ¤ÎÅÐÈÄ¤Ë¤â¸÷¤¬º¹¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¡¡ÂÇÀþ¤Î¥³¥¢¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤òÂ³¤±¤Ê¤¬¤é¡¢Åê¼ê¤È¤·¤Æ¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¡£¤³¤Î°ÛÎã¤ÎÄ´À°¤òÂ³¤±¤ëÂçÃ«¤Î»Ñ¤Ë¡¢Æ±Î½¤¿¤Á¤âÁ¢Ë¾¤Î´ãº¹¤·¤ò¸þ¤±¤ë¡£Æ±ÈÖÁÈ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥Û¥¹¥È¤òÌ³¤á¤ë¥Ù¥Ã¥Ä¤¬¡Ö¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤ÏËÜÅö¤ËÅê¤²¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤À¡£º£Ç¯¤Ï¤½¤ì¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤ë¤è¤Í¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤ë¤È¡¢¥í¥Ï¥¹¤â¡Ö´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Í¡£¥°¥é¥Ö¤ò¤Ï¤á¤Æ¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¤ÇÅê¤²¤é¤ì¤ë¤Ã¤Æ»þ¤Î¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤ÏÊÌ¿Í¤À¡×¤ÈÊÖÅú¡£¤µ¤é¤Ë¥Ù¥ó¥ÁÎ¢¤Ç¤Î¹ÔÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Öº£¤Î¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤ÈËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¡£¤½¤ì¤Ï¤Þ¤¿Åê¤²¤é¤ì¤ë¤«¤é¤À¡£²¶¤ä¥à¡¼¥¡¼¤Ï¥í¥Ã¥«¡¼¤¬¶á¤¤¤«¤é¤è¤¯¤ï¤«¤ë¡£¤¢¤¤¤Ä¤Ï¤¤¤Ä¤â¥°¥é¥Ö¤ò¤¤¤¸¤Ã¤Æ¤ë¡£ËÜÅö¤Ë¤º¤Ã¤ÈËá¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡£¤½¤ì¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È²¶¤â´ò¤·¤¯¤Ê¤ë¤ó¤À¤è¡£¤Ê¤ó¤È¤¤¤¦¤«¡¢ËÜÅö¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬ÅÁ¤ï¤ë¤«¤é¡×
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤ÏÆóÅáÎ®¤ò¤ä¤ì¤ë»þ¤ÎÊý¤¬¡È¤Ê¤ê¤¿¤¤¼«Ê¬¡É¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¤ó¤À¤È»×¤¦¡×¤È¾Ú¸À¤·¤¿¥í¥Ï¥¹¤Ï¡¢¡ÖÂÇ¤Ä¤À¤±¤À¤ÈÇû¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¦¡×¤È»ØÅ¦¡£ÂçÃ«¤ÎÅê¼ê¤È¤·¤Æ¤ÎÉüµ¢¤¬¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤¬¹¬¤»¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¥Á¡¼¥à¤¬¤â¤Ã¤ÈÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ê¤ó¤À¡£¤½¤¦¤¤¤¦»þ¤Î¤¢¤¤¤Ä¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é¤Í¡£¼ÂºÝ¡¢²¶¤¿¤Á¤Ï¤½¤³¤ò½ÅÍ×»ë¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¡×
¡¡¤³¤³¤«¤é¤µ¤é¤ËËÜ³ÊÅª¤ÊÅêµåÎý½¬¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤ï¤ì¤ëÂçÃ«¡£¤½¤Î°ìµó¼ê°ìÅêÂ¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ä¥á¥Ç¥£¥¢¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Æ±Î½¤¿¤Á¤âÇ®»ëÀþ¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£