¡È¥¹¥Æ¥¤¥µ¥à¤Î¤¹¤Ù¤Æ¡É¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¡Ø¥·¥§¥ë¥¿¡¼¡ÙÆÃÊÌ±ÇÁüÅþÃå¡¡Æþ¥×¥ì¤Ï¸æ¼ë°õ¤Ê¤é¤Ì¡Ö¸æ¥¹¥Æ°õ¡×¤Ë·èÄê
¡¡¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥¹¥Æ¥¤¥µ¥à¼ç±éºÇ¿·ºî¡Ø¥·¥§¥ë¥¿¡¼¡Ù¤è¤ê¡¢¥ÉÇÉ¼ê¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ä¾¯½÷¤È¤Îå«¤Ê¤É¡È¥¹¥Æ¥¤¥µ¥à¤Î¤¹¤Ù¤Æ¡É¤ò¶Å½Ì¤·¤¿ÆÃÊÌ±ÇÁü¤¬ÅþÃå¡£Ê»¤»¤Æ¡¢8·î28Æü¤Î¸ø³«½éÆü¤è¤ê¡¢Æþ¾ì¼Ô¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤È¤·¤Æ¸æ¼ë°õÉ÷¥«¡¼¥É¡Ú¸æ¥¹¥Æ°õ¡Û¤¬¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÇÛÉÛ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â·èÄê¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û²¥¤ë¡ª ·â¤Ä¡ª Áö¤ë¡ª ¤½¤·¤Æ¼é¤ë¡ª¡¡¡È¥¹¥Æ¥¤¥µ¥à¤Î¤¹¤Ù¤Æ¡É¤ò¶Å½Ì¤·¤¿ÆÃÊÌ±ÇÁü
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¥¹¥Æ¥¤¥µ¥à±é¤¸¤ë¸µÆÃ¼ìÉôÂâ°÷¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥á¥¤¥½¥ó¤¬¡¢±Ñ¹ñ¾ðÊóµ¡´ØMI6¤òÁê¼ê¤ËÁÔÀä¤ÊÀï¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¥ê¥Ù¥ó¥¸¡¦¥¹¥Ñ¥¤¡¦¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡£
¡¡¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É²¤Î¸ÉÅç¤Ç¡¢°¦¸¤¤È¤È¤â¤Ë³°³¦¤«¤é³ÖÀä¤µ¤ì¤¿À¸³è¤òÁ÷¤ë¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥á¥¤¥½¥ó¡Ê¥¹¥Æ¥¤¥µ¥à¡Ë¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤ÎÆü¾ï¤Ï¡¢Íò¤Ë¤è¤Ã¤Æ³¤¤ËÅê¤²½Ð¤µ¤ì¤¿¾¯½÷¥¸¥§¥·¡¼¡Ê¥Ü¥Ç¥£¡¦¥ì¥¤¡¦¥Ö¥ì¥¹¥Ê¥Ã¥¯¡Ë¤òµß¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤éÂç¤¤¯Æ°¤»Ï¤á¤ë¡£Í£°ì¤ÎÆù¿Æ¤À¤Ã¤¿½ÇÉã¤ò¼º¤Ã¤¿¥¸¥§¥·¡¼¤È¡¢²áµî¤ò¼Î¤Æ¸ÉÆÈ¤òÁª¤ó¤À¥á¥¤¥½¥ó¡£¼¡Âè¤Ë¿´¤òÄÌ¤ï¤»¤Æ¤¤¤¯Æó¿Í¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥á¥¤¥½¥ó¤ÎÁÇÀ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¾ðÊóµ¡´ØMI6¤ÎµÞ½±¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤«¤Ä¤Æ±Ñ¹ñÀ¯ÉÜ¤ÎÆÃ¼ìÉôÂâ°÷¤À¤Ã¤¿¥á¥¤¥½¥ó¤Ï¡¢¸µMI6Ä¹´±¥Þ¥Ê¥Õ¥©¡¼¥È¡Ê¥Ó¥ë¡¦¥Ê¥¤¡Ë¤Îº¨¤ß¤òÇã¤¤¡¢¹ñ²È¤Î¡ÈËõ»¦¥ê¥¹¥È¡É¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÅÙ¡¢ËÜºî¤ËµÍ¤á¹þ¤Þ¤ì¤¿¡È¥¹¥Æ¥¤¥µ¥à¤Î¤¹¤Ù¤Æ¡É¤ò¡¢¥ê¥Ã¥¯¡¦¥í¡¼¥Þ¥ó¡¦¥¦¥©¡¼´ÆÆÄ¤Î²òÀâ¤È¶¦¤Ë±Ç¤·½Ð¤¹ÆÃÊÌ±ÇÁü¤¬²ò¶Ø¡£
¡¡¥¦¥©¡¼´ÆÆÄ¤Ï¤Þ¤º¡¢ËÜºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¡Ø¥·¥§¥ë¥¿¡¼¡Ù¤Ï¿È¤ò±£¤·¤ÆÀ¸¤¤ëÃË¤ÎÊª¸ì¤À¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¤½¤·¤Æ¡ÖÈà¤Ï¾¯½÷¤Î¼é¸î¼Ô¤È¤Ê¤ë¡×¤È¸ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Â¾¼Ô¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤òµñ¤ó¤Ç¤¤¤¿¥á¥¤¥½¥ó¤¬¡¢¤¤¤Ä¤·¤«¥¸¥§¥·¡¼¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¼«¤é´í¸±¤ØÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¥á¥¤¥½¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¦¥©¡¼´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÀ¸¤¤¶¤Þ¤Ï¥¹¥Æ¥¤¥µ¥à¤½¤Î¤â¤Î¤À¡×¡ÖÈþ³Ø¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤¿ËÜÊª¤Î¶¯¤µ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÉ½¸½¡£Ã±¤ËÀïÆ®Ç½ÎÏ¤Ë½¨¤Ç¤¿¡ÈºÇ¶¯¤ÎÃË¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«¤é¤Î¿®Ç°¤ò´Ó¤¡¢¼é¤ë¤Ù¤Â¸ºß¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï´í¸±¤ò¸Ü¤ß¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¥á¥¤¥½¥ó¤ÎÆâÌÌÅª¤Ê¶¯¤µ¤³¤½¤¬¡¢ËÜºî¤ÎÂç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±ÇÁü¤Ç¤ÏÅÜÅó¤ÎÆùÃÆÀï¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢½Æ·âÀï¤ä¥«¡¼¥Á¥§¥¤¥¹¤Ê¤É¡¢Ç÷ÎÏ¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó¤¬¼¡¡¹¤ÈÅ¸³«¡£¥¦¥©¡¼´ÆÆÄ¤â¡Ö¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤â·òºß¤À¡×¤È¶¯Ä´¤·¡¢¥¹¥Æ¥¤¥µ¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¼«¤é¤³¤Ê¤·¡×¡Ö»ý¤Æ¤ëºÍÇ½¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤òÃí¤®¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤È¡¢ÌòÊÁ¤Ø¤ÎÅ°Äì¤·¤¿»ÑÀª¤ËÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤¹¡£ÃÃ¤¨¾å¤²¤é¤ì¤¿ÆùÂÎ¤òÉð´ï¤ËÅ¨¤È·ãÆÍ¤¹¤ë¡£½Æ¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ì¤ÐÌÂ¤ï¤ºÀï¤¦¡£¤½¤·¤Æ¼Ö¤Ë¾è¤ì¤ÐÌÔ¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç´íµ¡¤òÆÍÇË¡£´ÑµÒ¤¬¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥¹¥Æ¥¤¥µ¥à¤Ëµá¤á¤ë¡ÈºÇ¶¯¡É¤¬¡¢¤³¤ì¤Ç¤â¤«¤ÈµÍ¤á¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¡Ø¥·¥§¥ë¥¿¡¼¡Ù¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¹¥Æ¥¤¥µ¥àºîÉÊ¤È¤Ò¤ÈÌ£°ã¤¦ºÇÂç¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢Èà¤¬Àï¤¦¡ÈÍýÍ³¡É¤Ë¤¢¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¿ô¡¹¤ÎºîÉÊ¤Ç°ÅÞ¤òÃ¡¤¤Î¤á¤·¡¢µðÂç¤ÊÁÈ¿¥¤ò²õÌÇ¤µ¤»¡¢µðÂç¥¶¥á¤â·âÇË¤·¡¢ÀäÂÎÀäÌ¿¤Î¾õ¶·¤¹¤éÎÏ¤º¤¯¤ÇÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¿¥¹¥Æ¥¤¥µ¥à¡£¤·¤«¤·ËÜºî¤Ç¥¹¥Æ¥¤¥µ¥à±é¤¸¤ë¥á¥¤¥½¥ó¤òºÆ¤ÓÀï¤¤¤Ø¤È¶î¤êÎ©¤Æ¤ë¤Î¤Ï¡¢Ç¤Ì³¤Ç¤âÉü½²¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¥¦¥©¡¼´ÆÆÄ¤¬¡Ö¤À¤¬¡¢º£²ó¤Ï¼é¤êÈ´¤¤¿¤¤Ì¿¤¬¤¢¤ë¡×¤È¸ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Å·³¶¸ÉÆÈ¤È¤Ê¤Ã¤¿¾¯½÷¥¸¥§¥·¡¼¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤À¡£
¡¡¼«¤é¸ÉÆÈ¤òÁª¤ó¤ÀÃË¤¬¡¢°ì¿Í¤Î¾¯½÷¤È½Ð²ñ¤¤¡¢Ã¯¤«¤ò¼é¤ë¤³¤È¤ËºÆ¤ÓÀ¸¤¤ë°ÕÌ£¤ò¸«½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£·ã¤·¤¤Àï¤¤¤ÎÎ¢Â¦¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ëÆó¿Í¤Î´Ø·¸À¤¬¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤â¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿½Å¤ß¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²¥¤ë¡¢·â¤Ä¡¢Áö¤ë¡¢¤½¤·¤Æ¾¯½÷¤ò¼é¤ë¥¹¥Æ¥¤¥µ¥à¤Î»Ñ¤Ë¡¢¥¦¥©¡¼´ÆÆÄ¤Î¡Ö¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¶ÛÄ¥´¶¤¬¤Ò¤ÈÌ£°ã¤¦¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬½Å¤Ê¤ë¡£
¡¡¥ÉÇÉ¼ê¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤«¤é¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¥É¥é¥Þ¤Þ¤Ç¡£¥¦¥©¡¼´ÆÆÄ¤¬ºÇ¸å¤Ë¡Ö¥¹¥Æ¥¤¥µ¥à¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿°ÕÍßºî¤À¡×¤È¼«¿®¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤ëÄÌ¤ê¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡È¥¹¥Æ¥¤¥µ¥àÁ´Éô¾è¤»¡É¤È¸Æ¤Ö¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤°ìºî¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿º£²ó¡¢8·î28Æü¤Î¸ø³«½éÆü¤è¤ê¡¢Æþ¾ì¼Ô¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤È¤·¤Æ¸æ¼ë°õÉ÷¥«¡¼¥É¡¢¡Ö¸æ¥¹¥Æ°õ¡×¤¬¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÇÛÉÛ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â·èÄê¡£
¡¡¡Ö¸æ¥¹¥Æ°õ¡×¤Ï¡¢¹ë²÷¤ÊÉ®Ê¸»ú¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¸æ¼ë°õÉ÷¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£ËÜºî¤ÎÉñÂæ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÅôÂæ¤È¡¢¹Ó¤ì¶¸¤¦µðÂç¤ÊÇÈ¤¬Á¯¤ä¤«¤ÊÀÖ¤ÇÉÁ¤«¤ì¡¢¤½¤ÎËµ¤é¤Ë¤Ï¹õ°ì¿§¤Ç½Â¤¯ÐÊ¤à¥¹¥Æ¥¤¥µ¥à¤Î»Ñ¤¬¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÊôÇÒ¡×¡ÖÎáÏÂÈ¬Ç¯È¬·îÆó½½È¬Æü¡×¤ÎÊ¸»ú¤È¤È¤â¤Ë¡¢ËÜºî¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¡Ö²¶¤¬¼é¤ë¡×¤âÎÏ¶¯¤¯¹ï°õ¡£¤´Íø±×¤È¥¹¥Æ¥¤¥µ¥à¤Î°µ¤òÆ±»þ¤Ë´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡Ê!?¡Ë¡¢Í£°ìÌµÆó¤Î°ìËç¤¬´°À®¤·¤¿¡£
¡¡±Ç²è¡Ø¥·¥§¥ë¥¿¡¼¡Ù¤Ï¡¢8·î28Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£
¡ÚÆ°²è¡Û²¥¤ë¡ª ·â¤Ä¡ª Áö¤ë¡ª ¤½¤·¤Æ¼é¤ë¡ª¡¡¡È¥¹¥Æ¥¤¥µ¥à¤Î¤¹¤Ù¤Æ¡É¤ò¶Å½Ì¤·¤¿ÆÃÊÌ±ÇÁü
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¥¹¥Æ¥¤¥µ¥à±é¤¸¤ë¸µÆÃ¼ìÉôÂâ°÷¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥á¥¤¥½¥ó¤¬¡¢±Ñ¹ñ¾ðÊóµ¡´ØMI6¤òÁê¼ê¤ËÁÔÀä¤ÊÀï¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¥ê¥Ù¥ó¥¸¡¦¥¹¥Ñ¥¤¡¦¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡£
¡¡¤³¤ÎÅÙ¡¢ËÜºî¤ËµÍ¤á¹þ¤Þ¤ì¤¿¡È¥¹¥Æ¥¤¥µ¥à¤Î¤¹¤Ù¤Æ¡É¤ò¡¢¥ê¥Ã¥¯¡¦¥í¡¼¥Þ¥ó¡¦¥¦¥©¡¼´ÆÆÄ¤Î²òÀâ¤È¶¦¤Ë±Ç¤·½Ð¤¹ÆÃÊÌ±ÇÁü¤¬²ò¶Ø¡£
¡¡¥¦¥©¡¼´ÆÆÄ¤Ï¤Þ¤º¡¢ËÜºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¡Ø¥·¥§¥ë¥¿¡¼¡Ù¤Ï¿È¤ò±£¤·¤ÆÀ¸¤¤ëÃË¤ÎÊª¸ì¤À¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¤½¤·¤Æ¡ÖÈà¤Ï¾¯½÷¤Î¼é¸î¼Ô¤È¤Ê¤ë¡×¤È¸ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Â¾¼Ô¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤òµñ¤ó¤Ç¤¤¤¿¥á¥¤¥½¥ó¤¬¡¢¤¤¤Ä¤·¤«¥¸¥§¥·¡¼¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¼«¤é´í¸±¤ØÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¥á¥¤¥½¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¦¥©¡¼´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÀ¸¤¤¶¤Þ¤Ï¥¹¥Æ¥¤¥µ¥à¤½¤Î¤â¤Î¤À¡×¡ÖÈþ³Ø¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤¿ËÜÊª¤Î¶¯¤µ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÉ½¸½¡£Ã±¤ËÀïÆ®Ç½ÎÏ¤Ë½¨¤Ç¤¿¡ÈºÇ¶¯¤ÎÃË¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«¤é¤Î¿®Ç°¤ò´Ó¤¡¢¼é¤ë¤Ù¤Â¸ºß¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï´í¸±¤ò¸Ü¤ß¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¥á¥¤¥½¥ó¤ÎÆâÌÌÅª¤Ê¶¯¤µ¤³¤½¤¬¡¢ËÜºî¤ÎÂç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±ÇÁü¤Ç¤ÏÅÜÅó¤ÎÆùÃÆÀï¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢½Æ·âÀï¤ä¥«¡¼¥Á¥§¥¤¥¹¤Ê¤É¡¢Ç÷ÎÏ¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó¤¬¼¡¡¹¤ÈÅ¸³«¡£¥¦¥©¡¼´ÆÆÄ¤â¡Ö¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤â·òºß¤À¡×¤È¶¯Ä´¤·¡¢¥¹¥Æ¥¤¥µ¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¼«¤é¤³¤Ê¤·¡×¡Ö»ý¤Æ¤ëºÍÇ½¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤òÃí¤®¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤È¡¢ÌòÊÁ¤Ø¤ÎÅ°Äì¤·¤¿»ÑÀª¤ËÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤¹¡£ÃÃ¤¨¾å¤²¤é¤ì¤¿ÆùÂÎ¤òÉð´ï¤ËÅ¨¤È·ãÆÍ¤¹¤ë¡£½Æ¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ì¤ÐÌÂ¤ï¤ºÀï¤¦¡£¤½¤·¤Æ¼Ö¤Ë¾è¤ì¤ÐÌÔ¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç´íµ¡¤òÆÍÇË¡£´ÑµÒ¤¬¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥¹¥Æ¥¤¥µ¥à¤Ëµá¤á¤ë¡ÈºÇ¶¯¡É¤¬¡¢¤³¤ì¤Ç¤â¤«¤ÈµÍ¤á¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¡Ø¥·¥§¥ë¥¿¡¼¡Ù¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¹¥Æ¥¤¥µ¥àºîÉÊ¤È¤Ò¤ÈÌ£°ã¤¦ºÇÂç¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢Èà¤¬Àï¤¦¡ÈÍýÍ³¡É¤Ë¤¢¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¿ô¡¹¤ÎºîÉÊ¤Ç°ÅÞ¤òÃ¡¤¤Î¤á¤·¡¢µðÂç¤ÊÁÈ¿¥¤ò²õÌÇ¤µ¤»¡¢µðÂç¥¶¥á¤â·âÇË¤·¡¢ÀäÂÎÀäÌ¿¤Î¾õ¶·¤¹¤éÎÏ¤º¤¯¤ÇÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¿¥¹¥Æ¥¤¥µ¥à¡£¤·¤«¤·ËÜºî¤Ç¥¹¥Æ¥¤¥µ¥à±é¤¸¤ë¥á¥¤¥½¥ó¤òºÆ¤ÓÀï¤¤¤Ø¤È¶î¤êÎ©¤Æ¤ë¤Î¤Ï¡¢Ç¤Ì³¤Ç¤âÉü½²¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¥¦¥©¡¼´ÆÆÄ¤¬¡Ö¤À¤¬¡¢º£²ó¤Ï¼é¤êÈ´¤¤¿¤¤Ì¿¤¬¤¢¤ë¡×¤È¸ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Å·³¶¸ÉÆÈ¤È¤Ê¤Ã¤¿¾¯½÷¥¸¥§¥·¡¼¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤À¡£
¡¡¼«¤é¸ÉÆÈ¤òÁª¤ó¤ÀÃË¤¬¡¢°ì¿Í¤Î¾¯½÷¤È½Ð²ñ¤¤¡¢Ã¯¤«¤ò¼é¤ë¤³¤È¤ËºÆ¤ÓÀ¸¤¤ë°ÕÌ£¤ò¸«½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£·ã¤·¤¤Àï¤¤¤ÎÎ¢Â¦¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ëÆó¿Í¤Î´Ø·¸À¤¬¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤â¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿½Å¤ß¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²¥¤ë¡¢·â¤Ä¡¢Áö¤ë¡¢¤½¤·¤Æ¾¯½÷¤ò¼é¤ë¥¹¥Æ¥¤¥µ¥à¤Î»Ñ¤Ë¡¢¥¦¥©¡¼´ÆÆÄ¤Î¡Ö¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¶ÛÄ¥´¶¤¬¤Ò¤ÈÌ£°ã¤¦¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬½Å¤Ê¤ë¡£
¡¡¥ÉÇÉ¼ê¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤«¤é¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¥É¥é¥Þ¤Þ¤Ç¡£¥¦¥©¡¼´ÆÆÄ¤¬ºÇ¸å¤Ë¡Ö¥¹¥Æ¥¤¥µ¥à¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿°ÕÍßºî¤À¡×¤È¼«¿®¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤ëÄÌ¤ê¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡È¥¹¥Æ¥¤¥µ¥àÁ´Éô¾è¤»¡É¤È¸Æ¤Ö¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤°ìºî¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿º£²ó¡¢8·î28Æü¤Î¸ø³«½éÆü¤è¤ê¡¢Æþ¾ì¼Ô¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤È¤·¤Æ¸æ¼ë°õÉ÷¥«¡¼¥É¡¢¡Ö¸æ¥¹¥Æ°õ¡×¤¬¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÇÛÉÛ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â·èÄê¡£
¡¡¡Ö¸æ¥¹¥Æ°õ¡×¤Ï¡¢¹ë²÷¤ÊÉ®Ê¸»ú¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¸æ¼ë°õÉ÷¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£ËÜºî¤ÎÉñÂæ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÅôÂæ¤È¡¢¹Ó¤ì¶¸¤¦µðÂç¤ÊÇÈ¤¬Á¯¤ä¤«¤ÊÀÖ¤ÇÉÁ¤«¤ì¡¢¤½¤ÎËµ¤é¤Ë¤Ï¹õ°ì¿§¤Ç½Â¤¯ÐÊ¤à¥¹¥Æ¥¤¥µ¥à¤Î»Ñ¤¬¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÊôÇÒ¡×¡ÖÎáÏÂÈ¬Ç¯È¬·îÆó½½È¬Æü¡×¤ÎÊ¸»ú¤È¤È¤â¤Ë¡¢ËÜºî¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¡Ö²¶¤¬¼é¤ë¡×¤âÎÏ¶¯¤¯¹ï°õ¡£¤´Íø±×¤È¥¹¥Æ¥¤¥µ¥à¤Î°µ¤òÆ±»þ¤Ë´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡Ê!?¡Ë¡¢Í£°ìÌµÆó¤Î°ìËç¤¬´°À®¤·¤¿¡£
¡¡±Ç²è¡Ø¥·¥§¥ë¥¿¡¼¡Ù¤Ï¡¢8·î28Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£