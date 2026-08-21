虐待を乗り越え、温かな居場所と愛する人を手に入れた青年。だが、その幸福は家に居座る1人の女性に踏みにじられる。借金を重ね家族を脅かす彼女と揉み合いの末、青年は殺人に手を染めてしまう…‥。平成24年に愛知県で起きた事件の発端に迫る。なおプライバシー保護のため、登場人物はすべて仮名である。（全2回の1回目／続きを読む）

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被害者と加害者の「奇妙な関係」とは…写真はイメージ ©getty

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少年院を経て更生した22歳男の不幸

里中健志（当時22）は暴力的な父親とネグレクトの母親によって育てられた。小学生の頃から修学旅行などの学校行事には参加させてもらえず、中学生になると、学校近くで野宿する姿が頻繁に目撃された。

そんな姿を見かねた周囲の取り計らいで児童自立支援施設に入ったが、その頃から非行がひどくなり、窃盗事件を何度も起こして警察に逮捕され、ついに少年院に送られた。

そんな里中を力強く救い上げたのは、保護司の男性だった。親とは比べ物にならない情熱で里中の更生に取り組み、里中の心を氷解させた。働く意味を教え、就職先を世話した。

さらに同じ職場で知り合った恋人の宮田由貴さん（同24）の存在が里中の人生を一変させた。由貴さんは里中の理解者となり、将来の結婚を約束。由貴さんの実家で一緒に暮らすことになった。

由貴さんの実家には父親と弟がいて、母親は出稼ぎしているなど、決して裕福な家庭ではなかったが、家族も里中を入り婿として迎え、戻る家のない里中にとって、由貴さんの家族は大事な存在になっていった。

ところが、そこへひょんなことから入り込んできたのがA子さん（同25）だった。A子さんは由貴さんの学生時代の先輩で、体重100キロを超える巨漢の金髪女性だった。

「私も行くところがなくて……」

「一緒に住んでいる男のDVがひどいのよ。しばらくかくまってほしい。私も行くところがなくて……」

A子さんも似たような境遇の不良少女だった。両親の離婚をきっかけにグレ始め、高校は1カ月で退学。ガソリンスタンドなどで働き、18歳のとき、ナンパされた男と同棲するようになった。

その男がヒモ体質で、A子さんはスナックなどで働くようになり、その後は派手な男遍歴を重ね、2年前に知り合った男の子どもを身ごもり、シングルマザーになった。A子さんの両親はA子さんへの援助を拒絶し、孫の顔を見ようともしなかった。

「ほんのちょっとの期間でもいいんだ。自分が落ち着くまで、ここで寝泊まりさせてほしいの。家賃は2万円払う。食費は別途払う。私が自立しないと、子どもを迎えに行くこともできないんだよぉー」

オロオロと泣くA子さんに由貴さんの家族らは同情してしまった。こうしてA子さんを加えた計5人による共同生活が始まった。

ところが、A子さんは約束の金を支払ったのは最初の2〜3カ月だけで、それからはまったく支払わなくなった。いつの間にか働いていたラーメン店も辞めてしまい、新しい仕事を見つけようともしない。それどころか「金を貸してほしい」と無心するようになり、由貴さんから計40万円、里中から計30万円を借りていたが、さらにサラ金から計200万円を借りていることが発覚した。

「いったい何に使ったのよ？」

問い詰めてもA子さんは押し黙るばかりで、「死んでお詫びする」と言いながら手首を切ったり、金づちで自分の頭を叩いたり、タバコの火を顔に押し付けたり、目に針を突き刺すなど、周囲が「もういい」と言って止めるまで、ホラーじみた自傷行為を繰り返した。

サラ金の取り立てが毎日現れ、「風俗で働け！」などと責め立てられるのを見かねて、結局、由貴さんが借金を肩代わりした。

「ごめん、いつか必ず返すから……」

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「その考えが間違っているんだ。援助交際なんかやめて、まともに働け！」

やがてA子さんは援助交際を開始。里中や由貴さんにも手伝わせるが、借金は返さず新しくできた恋人に貢ぐばかり。そして、いつまでも家を出ていかない彼女に激怒した里中は「最悪の方向」へと進んでいく……。

〈「何か異臭がする」体重100キロの居候女性を殺したことが“母親にバレた”…家族を守るため22歳の元不良が選んだ「最後の手段」（平成24年の事件）〉へ続く

（諸岡 宏樹）