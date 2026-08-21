アニメ『SAKAMOTO DAYS』第2期新キャラ・周、佐藤田悦子、四ツ村がはぜるキャラPV解禁！
テレビアニメ『SAKAMOTO DAYS』第2期より、キャラクターPVとティザービジュアル Other Versionが解禁された。
【動画】第2期、周、佐藤田悦子、四ツ村がはぜる！ アニメ『SAKAMOTO DAYS』第2期キャラクターPV
原作は、全世界累計発行部数1800万部を突破した、「週刊少年ジャンプ」（集英社刊）にて2020年より連載中の同名漫画。元・伝説の殺し屋である坂本太郎が、愛する家族との平和な日常を守るため、仲間と共に迫りくる刺客と戦う、殺し屋ソリッドアクション・ストーリーだ。
テレビ放送＆配信された第1期では、10億円の懸賞金をかけられた坂本のもとに送り込まれる数々の刺客や、謎の人物“X（スラー）”が放つ強敵たちとの激闘が描かれた。殺連の特務部隊ORDERも追う“X”の正体が、JCC（※Japan Cleaner Culture／日本殺し屋養成機関）時代の同期・有月であることが判明し、坂本たちはその手掛かりを求めて、JCCへと潜入することに――。過去と現在が交錯するノンストップ・アクションとして、第2期への期待が高まる。
このたび、第2期より登場する新キャラクター、周（声：戸谷菊之介）、佐藤田悦子（声：渡辺美佐）、四ツ村（声：藤真秀）をフィーチャーしたキャラクターPVを公開。
映像では、殺連への強い敵意を抱くJCCの学生・周が「殺連の時代は終わる。あんなひでぇ集まり、みんな死んじまえばいいんだ」と言い放ち、四節棍を手に激しいアクションを繰り広げる姿を披露。さらに、JCCで一番の古株教師・佐藤田悦子が「あなたたち落第ね。ダメよ、そんな危ないことを〜」と語りながら、合気道でシンを一瞬にして投げ飛ばす姿も描かれる。
そして、かつて殺連のNo.2としてORDERの立ち上げにも関わった四ツ村は、「俺たちは無味無臭で、透明な殺意をもってなくちゃならねぇ」とつぶやき、神々廻や南雲と死闘を繰り広げる――。第2期で物語に大きく関わる3人のキャラクター、それぞれの個性と圧倒的な実力が垣間見える映像となっている。
併せて、第2期ティザービジュアルのOther Version も初公開。坂本とシンが背中合わせに立つ第2期ティザービジュアルと構図はそのままに、坂本はボールペンを、シンはグローブを装着した拳を構え、それぞれの戦いへの備えを感じさせる緊迫感あふれる姿が描かれている。背景には「坂本の日々」の文字が大きく刻まれ、黒い雲の意匠をあしらった和のテイストも印象的だ。JCC潜入調査へと挑む坂本とシンの覚悟と、これから待ち受ける激闘――「平和な日常」を何としても守り抜きたいという坂本の切なる願いをも想起させる、力強いビジュアルとなっている。
アニメ『SAKAMOTO DAYS』第2期は、2027年1月放送開始。第1期はNetflixほかにて配信中。
【動画】第2期、周、佐藤田悦子、四ツ村がはぜる！ アニメ『SAKAMOTO DAYS』第2期キャラクターPV
原作は、全世界累計発行部数1800万部を突破した、「週刊少年ジャンプ」（集英社刊）にて2020年より連載中の同名漫画。元・伝説の殺し屋である坂本太郎が、愛する家族との平和な日常を守るため、仲間と共に迫りくる刺客と戦う、殺し屋ソリッドアクション・ストーリーだ。
このたび、第2期より登場する新キャラクター、周（声：戸谷菊之介）、佐藤田悦子（声：渡辺美佐）、四ツ村（声：藤真秀）をフィーチャーしたキャラクターPVを公開。
映像では、殺連への強い敵意を抱くJCCの学生・周が「殺連の時代は終わる。あんなひでぇ集まり、みんな死んじまえばいいんだ」と言い放ち、四節棍を手に激しいアクションを繰り広げる姿を披露。さらに、JCCで一番の古株教師・佐藤田悦子が「あなたたち落第ね。ダメよ、そんな危ないことを〜」と語りながら、合気道でシンを一瞬にして投げ飛ばす姿も描かれる。
そして、かつて殺連のNo.2としてORDERの立ち上げにも関わった四ツ村は、「俺たちは無味無臭で、透明な殺意をもってなくちゃならねぇ」とつぶやき、神々廻や南雲と死闘を繰り広げる――。第2期で物語に大きく関わる3人のキャラクター、それぞれの個性と圧倒的な実力が垣間見える映像となっている。
併せて、第2期ティザービジュアルのOther Version も初公開。坂本とシンが背中合わせに立つ第2期ティザービジュアルと構図はそのままに、坂本はボールペンを、シンはグローブを装着した拳を構え、それぞれの戦いへの備えを感じさせる緊迫感あふれる姿が描かれている。背景には「坂本の日々」の文字が大きく刻まれ、黒い雲の意匠をあしらった和のテイストも印象的だ。JCC潜入調査へと挑む坂本とシンの覚悟と、これから待ち受ける激闘――「平和な日常」を何としても守り抜きたいという坂本の切なる願いをも想起させる、力強いビジュアルとなっている。
アニメ『SAKAMOTO DAYS』第2期は、2027年1月放送開始。第1期はNetflixほかにて配信中。