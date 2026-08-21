ウソップが一味の冒険をド派手に脚色!? 『LEGO（R） ONE PIECE』本予告解禁
米国で開催中の「Anime NYC 2026」で、9月29日配信開始となるNetflixリミテッドシリーズ『LEGO（R） ONE PIECE』の本予告が解禁された。ウソップによりド派手な脚色が加えられた“麦わらの一味”の武勇伝に、思わず仲間たちもツッコミを連発する様子が映し出されている。
【動画】“麦わらの一味”の武勇伝に思わずツッコミ!? 『LEGO（R） ONE PIECE』本予告
本作は、実写版『ONE PIECE』の冒険を LEGO（R）ならではのユーモアで描く、全2部構成のアニメーションスペシャル。“麦わらの一味”の“語り部”ウソップが主人公の座を手にし（？）、ドラム島で仲間になったばかりのチョッパーに“東の海（イーストブルー） ”から“偉大なる航路（グランドライン） ”へと続く冒険の数々を“作り手（ビルダー）”として盛りに盛って語って聞かせる。
本予告映像では、登場早々「東の海（イーストブルー）一の戦士で、この冒険の主人公であり、そしてまたの名を…」と⾃分を主人公として紹介しようとするウソップを、ナミが「邪魔しないでくれる？」と遮るおなじみのやりとりが展開。
続けて映し出される冒険では、ひとつなぎの大秘宝（ワンピース）を狙う海の猛者たちとの激しい対決に加えて、船の舵が壊れてしまったり、巨大クジラのラブーンに船ごと飲み込まれてしまったりと麦わらの一味を次々とハプニングが襲う。
そんなピンチの度にウソップが仲間をたくましくリードする様子がうかがえるが、思わずサンジも「んなわけねェだろ」とツッコミを入れる始末…。チョッパーにだけでなく画⾯越しに語り掛けるかのようなスタイルで見ている者を作品へ引き込む。
映像の最後には、実写の世界へと移り、武勇伝を語ってきたウソップが「冒険を続ける準備は？」と問いかけ、チョッパーも「できてる、楽しみだ！」と答えるおまけ映像も映し出され、『ONE PIECE』の冒険がまだまだ続いていくことを物語っている。
そして、ルフィたちの前に立ちはだかる強敵や一緒に冒険をする新たな仲間を演じる声優も解禁。道化の異名を持つバギー海賊団船長バギー役に千葉繁、魚人で編成された海賊団の船長アーロン役に東地宏樹、偉大なる航路（グランドライン）の航海中に出会うアラバスタ王国の王女ビビ役に渡辺美佐ら、ファンにはおなじみの声優陣が名を連ねる。
ほかにも、海軍のスモーカーや秘密犯罪会社バロックワークス、ワポル、エルバフの戦士ドリーとブロギーの姿も見られ、壮大な冒険を予感させる。
Netflixリミテッドシリーズ『LEGO（R） ONE PIECE』は、Netflixにて9月29日より世界独占配信。
【動画】“麦わらの一味”の武勇伝に思わずツッコミ!? 『LEGO（R） ONE PIECE』本予告
本作は、実写版『ONE PIECE』の冒険を LEGO（R）ならではのユーモアで描く、全2部構成のアニメーションスペシャル。“麦わらの一味”の“語り部”ウソップが主人公の座を手にし（？）、ドラム島で仲間になったばかりのチョッパーに“東の海（イーストブルー） ”から“偉大なる航路（グランドライン） ”へと続く冒険の数々を“作り手（ビルダー）”として盛りに盛って語って聞かせる。
続けて映し出される冒険では、ひとつなぎの大秘宝（ワンピース）を狙う海の猛者たちとの激しい対決に加えて、船の舵が壊れてしまったり、巨大クジラのラブーンに船ごと飲み込まれてしまったりと麦わらの一味を次々とハプニングが襲う。
そんなピンチの度にウソップが仲間をたくましくリードする様子がうかがえるが、思わずサンジも「んなわけねェだろ」とツッコミを入れる始末…。チョッパーにだけでなく画⾯越しに語り掛けるかのようなスタイルで見ている者を作品へ引き込む。
映像の最後には、実写の世界へと移り、武勇伝を語ってきたウソップが「冒険を続ける準備は？」と問いかけ、チョッパーも「できてる、楽しみだ！」と答えるおまけ映像も映し出され、『ONE PIECE』の冒険がまだまだ続いていくことを物語っている。
そして、ルフィたちの前に立ちはだかる強敵や一緒に冒険をする新たな仲間を演じる声優も解禁。道化の異名を持つバギー海賊団船長バギー役に千葉繁、魚人で編成された海賊団の船長アーロン役に東地宏樹、偉大なる航路（グランドライン）の航海中に出会うアラバスタ王国の王女ビビ役に渡辺美佐ら、ファンにはおなじみの声優陣が名を連ねる。
ほかにも、海軍のスモーカーや秘密犯罪会社バロックワークス、ワポル、エルバフの戦士ドリーとブロギーの姿も見られ、壮大な冒険を予感させる。
Netflixリミテッドシリーズ『LEGO（R） ONE PIECE』は、Netflixにて9月29日より世界独占配信。