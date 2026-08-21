大谷翔平（32=ドジャース）が好調だ。

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日本時間19日のロッキーズ戦。同点の三回無死一塁で迎えた2打席目、初球のカーブを中堅右の自軍ブルペンに放り込む30号本塁打は、飛距離約137メートル、特大の一発だった。前日の2発に続く2戦連発で、6年連続30本の大台に乗せた。

15日に23日ぶりのブルペン投球を再開。この日の試合前には2度目のブルペン投球で、インターバルを挟んで計45球を投げ込んだ。

「計画通り、しっかりマウンドに戻る。バッティングを維持して、プラスそこ（投手復帰）が一番大事かなと思う」

とは試合後の本人。15日にブルペン投球を再開した後には、「気分的に前に進んでいる感じが出る。前向きに打席にも入れる」と話した。投球を再開したことが打撃にもプラスというのだが、この2日間の3発は球場が標高約1600メートルの高地にあって気圧が低く、打球がよく飛ぶクアーズフィールドでのもの。投打の相乗効果より、むしろ重心が投手に傾けば傾くほど打撃の調子が落ちる傾向があるのはこれまでの例をみても明らかだ。

大谷といえども体力、気力、集中力には限界

投手として初のサイ・ヤング賞を狙ってスタートした今季は6月4日まで防御率0点台をキープしたのに対し、5月中旬の打率は2割5分に満たず、本塁打も2ケタに届かなかった。投手として15勝9敗、防御率2.33でサイ・ヤング賞投票4位だった22年は、打者として前年の46本、翌年の44本を大きく下回る34本塁打に終わった。かと思えば打者専念の24年は54本塁打、130打点で2冠を獲得。打率.310は首位に4厘差の2位と、もうちょっとで三冠王を獲得するところだったうえ、メジャー史上初の50（54）本塁打-50（59）盗塁まで達成した。

つまり大谷の投打は隔年の傾向がある。投手としても、打者としてもメジャーで飛び抜けた実力の持ち主なのはだれもが認めるところながら、投打同時に突き抜けた成績を残すのは難しい。大谷といえども体力、気力、集中力には限界があるということだろう。

「ショウヘイにブルペンはどうだったかと聞いたら、彼は親指を立ててOKの合図をしただけだった。次のステップはライブBPになると思う。ロサンゼルスに戻ったらだね」

ロバーツ監督はこの日の大谷のブルペン投球を受けてこう言った。つまり本拠地に戻る22日のパイレーツ戦以降に打者相手の投球を行うというのだが、投手としての調整が進むにしたがって、打撃が下降線をたどらないか不安にもなるのだ。

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そんな大谷だが、 メジャーでもトップクラスだった走力の数値が今季は低下している。いったいどのくらい悪化しているのか。●関連記事 【もっと読む】大谷翔平に「脚力の衰え」ハッキリ では、それらについて詳しく報じている。