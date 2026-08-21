『THE ONE PIECE』ルフィたちが大海原へ！ 原作第1話オマージュのキーアート公開
漫画『ONE PIECE』を「東の海（イーストブルー）編」第1話から新たにアニメ化するシリーズ『THE ONE PIECE』より、原作第1話の扉絵をオマージュしたキーアートが解禁された。
【動画】2027年2月配信！ 『THE ONE PIECE』ティーザー予告
『THE ONE PIECE』は、尾田栄一郎による漫画『ONE PIECE』を、「東の海（イーストブルー）編」の第1話から再びアニメ化する新シリーズ。アニメーション制作は、『SPY×FAMILY』『進撃の巨人』などを手がけてきたWIT STUDIOが担当する。
今回のキーアートは、北米最大規模のアニメイベント「Anime NYC 2026」で公開されたもの。主人公のモンキー・D・ルフィが、画面から飛び出さんばかりに大きく手足を広げ、これから始まる冒険に胸を躍らせる姿が描かれている。
その後方にはナミや、シャンクス率いる赤髪海賊団の面々が登場。海賊旗を掲げ、財宝に囲まれながら豪快に肉を頬張る姿のほか、青空に広がる大海原、空を舞うカモメ、きらびやかな財宝など、『ONE PIECE』の原点を感じさせる世界が色鮮やかに表現されている。
監督は肥塚正史、シリーズ構成・脚本は岸本卓、キャラクターデザイン・総作画監督は浅野恭司と本多孝敏、音楽は林ゆうきが担当。モンキー・D・ルフィ役は田中真弓が務める。
Netflixシリーズ『THE ONE PIECE』は、2027年2月より世界配信予定。
【動画】2027年2月配信！ 『THE ONE PIECE』ティーザー予告
『THE ONE PIECE』は、尾田栄一郎による漫画『ONE PIECE』を、「東の海（イーストブルー）編」の第1話から再びアニメ化する新シリーズ。アニメーション制作は、『SPY×FAMILY』『進撃の巨人』などを手がけてきたWIT STUDIOが担当する。
その後方にはナミや、シャンクス率いる赤髪海賊団の面々が登場。海賊旗を掲げ、財宝に囲まれながら豪快に肉を頬張る姿のほか、青空に広がる大海原、空を舞うカモメ、きらびやかな財宝など、『ONE PIECE』の原点を感じさせる世界が色鮮やかに表現されている。
監督は肥塚正史、シリーズ構成・脚本は岸本卓、キャラクターデザイン・総作画監督は浅野恭司と本多孝敏、音楽は林ゆうきが担当。モンキー・D・ルフィ役は田中真弓が務める。
Netflixシリーズ『THE ONE PIECE』は、2027年2月より世界配信予定。