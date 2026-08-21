東武日光線の新鹿沼駅構内で20日、線路上で除草作業をしていた男性作業員4人が特急「スペーシアX」にはねられ死亡した事故を受け、東映エージエンシーが提供する鉄道趣味レーションゲームアプリ「鉄道パークZ」は同日、「スペーシアX」に関するイベントとガチャの開催を見合わせると発表した。

同アプリの公式Xは「諸般の事情に鑑み、本日より予定しておりました『スペーシアX』のイベント、8月22日に予定しておりましたガチャの開催を中止とさせていただきます」と報告した。

事故は20日午前10時45分ごろ、栃木県鹿沼市の新鹿沼駅構内で発生。東武日光発浅草行きの特急「スペーシアX2号」（6両編成）が線路上にいた除草中の男性作業員4人をはね、4人全員が死亡した。

「鉄道パークZ」は事故を受けたイベント中止について「今後の振替開催の可否も含め、現在、協議・検討を進めております」と説明。今後の対応については「決まり次第、公式Xおよびアプリ内お知らせにて改めてご案内いたします」とした。

また、現在開催中のガチャでピックアップされている車両については、将来的にイベントが振替開催された場合、「その時点のガチャの内容にかかわらずイベント特効車両として適用される予定」とした。

さらに、ホーム画面や起動画面のデータ差し替えのため、同日午後7時までメンテナンスを実施すると案内した。