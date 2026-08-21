柴犬さんが暮らすお家に遊びにやってきた息子さん。思った以上に『丁寧すぎるいらっしゃいの儀式』が愛に溢れすぎていると話題になっているのです。

思わず頬が緩んでしまう微笑ましい光景は記事執筆時点で24万回を超えて表示されており、多くの絶賛が寄せられることとなりました。

【動画：息子が家に遊びに来たら、犬が『いらっしゃい！』と大歓迎をして…あまりにも丁寧な『ごあいさつ』】

息子が家に遊びに来たら、犬が…

Xアカウント『@meron_yoshi』に投稿されたのは、お出迎えをする柴犬さんの行動。

この日、飼い主さんにとって義息子、「ころん」ちゃんにとっては義兄となる息子さんが遊びにやってきたのだそう。

思った以上に『丁寧すぎるいらっしゃいの儀式』

お姉ちゃんはもちろんのこと、義兄さんのことも大好きだというころんちゃん。この日も、とっても丁寧に『いらっしゃいの儀式』に励まれていたのだそう。

義兄さんの肩に両手を乗せるようにして二足歩行で立ち上がり、お顔をペロペロと舐めて熱烈大歓迎。

義兄さんも一切の抵抗を見せることなく、ころんちゃんの体を優しく支えながら全身でその愛情表現を受け止めていたのだそう。

しっぽをゆっくりとフリフリしながら、とにかく丁寧にペロペロするころんちゃん。飼い主さん曰く、義兄さんがお家にやってきたらずっとこうして愛情を伝えたり一緒にお昼寝したりと仲良く過ごしているのだとか。

4月にはお姉ちゃんと義兄さんの結婚式でリングドッグという大役も果たしたというころんちゃん。

お互いの愛情に溢れたその光景は多くのユーザーをほっこり和ませることとなったのでした。

この投稿には「いつも遊んでもらったり優しくしてもらってるんだろうな」「うらやましい」「かわいい…！」「こっちまで笑顔になる」「素敵」「愛されてる！」などのコメントが寄せられています。

お転婆で甘えん坊な女の子の日常

2020年9月27日生まれのころんちゃんは、甘えん坊で表情豊かな女の子。とにかく家族のことが大好きで、日々元気いっぱいに過ごしているのだといいます。

お父さん目線で投稿されるころんちゃんの日常、その成長記録は日々多くのユーザーに柴犬の魅力やたくさんの癒しを届け続けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@meron_yoshi」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。