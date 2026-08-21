欧州リーグ（ＥＬ）プレーオフ（ＰＯ）第１戦（２０日＝日本時間２１日）、シントトロイデン（ベルギー）はホームでオモニア（キプロス）に１―０で先勝した。

本戦出場がかかるＰＯ初戦。ＧＫ小久保玲央ブライアンなど７人の日本選手が所属するシントトロイデンは一進一退の攻防。前半を０―０で折り返し、後半１６分には今夏加入したＭＦ荒木遼太郎が新天地デビュー果たす中、スコアレスで迎えた後半アディショナルタイムの４９分、北中米Ｗ杯でも活躍したＤＦ谷口彰悟（３５）が左サイドからのクロスに右足で合わせ、劇的な決勝弾をマークした。

シントトロイデンの公式サイトは「果敢に前線へ上がっていたＤＦ谷口選手が体を投げ出しながらスライディングで合わせた。本選出場に向けて大きなアドバンテージを手にした」と伝え、ベルギーメディア「ＳＰＯＲＺＡ」は「ストライカーたちが次々とチャンスを逃すのを見て、彼（谷口）は自ら攻撃に加わることを決意した。そして、それは見事に成功した」と報じた。

第２戦は２７日（日本時間２８日）に敵地で行われ、引き分け以上ならクラブ史上初の欧州リーグ本戦出場が決定する。