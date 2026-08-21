ブルージェイズの岡本和真内野手（３０）は２０日（日本時間２１日）に敵地セントピーターズバーグのレイズ戦に「５番・一塁」で先発出場し、２回に２試合ぶりの本塁打となる２６号を放ち、５打数２安打１打点、１得点だった。４回から三塁を守った。チームは５―１で勝った。

２回先頭、左腕シーモアの１ストライクからの２球目、真ん中高めの８５・５マイル（約１３７・６キロ）のスライダーを完璧に振り上げた。角度２９度、打球速度１０７・３マイル（約１７２・７キロ）で高々と打ち上げると左翼席上段に着弾した。先制２６号ソロは飛距離４１５フィート（約１２６・５メートル）。自身の持つ球団新人記録を更新した。

２４号を放ってから１６試合アーチがなかったが、この３連戦初戦の１８日（同１９日）に２５号を放つと、前日は左前適時打。４回一死無走者で初球の真ん中のカーブを捉え左翼線二塁打とした。量産モードの気配だ。

球団公式Ｘ（旧ツイッター）が「ＯＫＡＭＯＴＯ―ＳＡＮ！ ２６号！」と動画を投稿すると賛辞であふれた。

「６０００万ドル（約９５億円）の契約は破格の安さだ」

「この男を疑うな」

「メチャクチャ飛ばした」

「カズはチームにとって素晴らしい戦力だ」

「オカモトは絶好調だ」

岡本が先制アーチで勢いを付けると先発ビーバーが７回１失点の好投。ルークス、キャメロンも一発で続いて快勝。７カード連続勝ち越しで借金３となり、ワイルドカード圏内まで０・５差とした。