前田拳太郎×久保史緒里で“最恐都市伝説”を映画化 『巨頭オ』12.25公開＆特報解禁
ネット発の最恐の都市伝説を、主演・前田拳太郎×共演・久保史緒里で映画化した近藤亮太監督最新作『巨頭オ』が、12月25日より公開されることが決定。ティザービジュアルと特報が解禁された。
【動画】近藤亮太監督最新作『巨頭オ』特報
2006年、インターネット掲示板に投稿された、わずか数行の体験談から始まった都市伝説「巨頭オ」。過去に旅行で訪れたある小さな村へ再び向かった投稿者が、道中で目にしたのは、そこにあるはずの村の名前ではなく「巨頭オ」と書かれた奇妙な看板。その先にあったのは、変わり果てた廃村と、異様に大きな頭を左右に振りながら迫ってくる、人間とも何ともつかない“何か”だった――。
「巨頭オ」とは何なのか。その村で一体何が起きたのか。真相が明かされないまま終わる不可解な物語と、一度知ったら忘れられない異様なビジュアル、不気味な響きは人々の想像力を刺激し、さまざまな考察を呼びながら、約20年にわたって語り継がれてきた。そんな恐怖の都市伝説が、ついに映画化される。
監督を務めるのは、『ミッシング・チャイルド・ビデオテープ』で日本ホラー界の新たな才能として注目を集め、『5秒で完全犯罪を生成する方法』の公開が控える近藤亮太。Jホラーが持つ“見えない恐怖”と民俗的な不気味さを、現代的な映像感覚で再構築する気鋭の監督だ。音、間、視線、そして“映ってはいけないもの”の気配までを恐怖へと昇華させる研ぎ澄まされた演出で、正統派Jホラーの系譜を受け継ぎながらも、新たな恐怖表現を切り拓く。
主人公・高尾春馬を演じるのは、本作で映画初主演を飾る前田拳太郎。父の死の真相を追う青年・春馬として、過去のトラウマを抱えながらも真実へ向かっていく、その揺れ動く内面を真摯かつ力強く体現する。
前田は「春馬を演じるにあたっては、撮影前から近藤監督、脚本の金子（鈴幸）さんと何度もディスカッションを重ね、春馬という人物を掘り下げていきました」と振り返り、「綺麗なだけではない人間の怖さと、ホラーならではの緊張感が共存する作品です。ぜひ劇場で今作の独特な空気感を味わっていただけたら嬉しいです」とメッセージ。
一方、春馬を支え、ともに怪異の謎に迫る婚約者・田島詩穂役は、久保史緒里。乃木坂46在籍時から俳優として映像・舞台の双方で活躍し、繊細な感情の機微を丁寧にすくい取る表現力を持つ久保が、聡明さと優しさ、そして芯の強さを持つ詩穂を演じる。
久保は「詩穂は、イレギュラーなことが起こっても動じないしなやかさを持ち、目の前の環境を冷静に把握しようとする、逞しい女性です」と自身の役柄を説明し、「初めてのホラー作品への参加でしたが、近藤監督のホラーへの熱量と好奇心は周りを巻き込む力を持ち、私自身も引き込まれていきました。監督がしてくださる現場での怖い話は最後には癖になっていました」と、近藤監督への信頼をにじませた。
近藤監督は「はじめて『巨頭ｵ』という文字列を読んだ時に感じた強烈な恐怖を忘れられずにいます。あの話では無事生き延びていましたが、果たしてその先にはいったい何が待ち受けていたのでしょうか。そんな想像から始まった物語を映画にしました。過去のJホラーのどれとも異なる、まさしく“異形”のJホラーともいうべき映画になりました」と語っている。
公開決定と併せて、ティザービジュアルと特報が解禁。
ティザービジュアルは、画面いっぱいに広がる異様なほど大きな額と、黒く濁った眼もとをクローズアップしたもの。鮮烈な赤で刻まれた、「その先には、行ってはいけない。」という警告にも似たコピーと、巨大なタイトル『巨頭オ』が強烈なインパクトを放つ。それは人間なのか、それとも人ならざる“何か”なのか。見る者を不安にさせる、不気味な一枚に仕上がった。
特報は、「2006年2月22日 インターネット掲示板にひとつの体験談が投稿された」という、この都市伝説の始まりを告げるテロップから幕を開ける。
暗い山道を進む一台の車。その行く手を覆い尽くすように生い茂る森林。そして、その先で見つける奇妙な看板――。やがて映し出されるのは、何かを目の当たりにし、恐怖に慄（おのの）く主人公・春馬（前田）と、そんな春馬を静かに見つめる婚約者・詩穂（久保）。二人は、あの村で何を見たのか。そして、彼らが遭遇した＜巨頭オ＞とは、一体何なのか。原典を彷彿とさせるモチーフとともに、その先に待ち受けるさらなる恐怖を予感させる特報となっている。
映画『巨頭オ』は12月25日より全国公開。
キャスト、監督のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■前田拳太郎（高尾春馬役）
高尾春馬役を演じさせていただきました、前田拳太郎です。今作のお話をいただいた時、一つの都市伝説を入り口に、ここまで物語が広がっていくものかと驚きました。
春馬を演じるにあたっては、撮影前から近藤監督、脚本の金子さんと何度もディスカッションを重ね、春馬という人物を掘り下げていきました。撮影前から時間をかけて作品と向き合えたことは、俳優として改めて作品づくりの面白さを感じる機会になりました。
綺麗なだけではない人間の怖さと、ホラーならではの緊張感が共存する作品です。ぜひ劇場で今作の独特な空気感を味わっていただけたら嬉しいです。
■久保史緒里（田島詩穂役）
田島詩穂役を務めさせていただきます久保史緒里です。詩穂は、イレギュラーなことが起こっても動じないしなやかさを持ち、目の前の環境を冷静に把握しようとする、逞しい女性です。
初めてのホラー作品への参加でしたが、近藤監督のホラーへの熱量と好奇心は周りを巻き込む力を持ち、私自身も引き込まれていきました。監督がしてくださる現場での怖い話は最後には癖になっていました。じわじわと広がっていく恐怖体験を是非、劇場でお楽しみください。
■近藤亮太（監督）
はじめて「巨頭ｵ」という文字列を読んだ時に感じた強烈な恐怖を忘れられずにいます。あの話では無事生き延びていましたが、果たしてその先にはいったい何が待ち受けていたのでしょうか。そんな想像から始まった物語を映画にしました。
過去のJホラーのどれとも異なる、まさしく”異形”のJホラーともいうべき映画になりました。きっと私は「巨頭ｵ」に出会ったあの時から、こうなる運命だったのでしょう。
【動画】近藤亮太監督最新作『巨頭オ』特報
2006年、インターネット掲示板に投稿された、わずか数行の体験談から始まった都市伝説「巨頭オ」。過去に旅行で訪れたある小さな村へ再び向かった投稿者が、道中で目にしたのは、そこにあるはずの村の名前ではなく「巨頭オ」と書かれた奇妙な看板。その先にあったのは、変わり果てた廃村と、異様に大きな頭を左右に振りながら迫ってくる、人間とも何ともつかない“何か”だった――。
監督を務めるのは、『ミッシング・チャイルド・ビデオテープ』で日本ホラー界の新たな才能として注目を集め、『5秒で完全犯罪を生成する方法』の公開が控える近藤亮太。Jホラーが持つ“見えない恐怖”と民俗的な不気味さを、現代的な映像感覚で再構築する気鋭の監督だ。音、間、視線、そして“映ってはいけないもの”の気配までを恐怖へと昇華させる研ぎ澄まされた演出で、正統派Jホラーの系譜を受け継ぎながらも、新たな恐怖表現を切り拓く。
主人公・高尾春馬を演じるのは、本作で映画初主演を飾る前田拳太郎。父の死の真相を追う青年・春馬として、過去のトラウマを抱えながらも真実へ向かっていく、その揺れ動く内面を真摯かつ力強く体現する。
前田は「春馬を演じるにあたっては、撮影前から近藤監督、脚本の金子（鈴幸）さんと何度もディスカッションを重ね、春馬という人物を掘り下げていきました」と振り返り、「綺麗なだけではない人間の怖さと、ホラーならではの緊張感が共存する作品です。ぜひ劇場で今作の独特な空気感を味わっていただけたら嬉しいです」とメッセージ。
一方、春馬を支え、ともに怪異の謎に迫る婚約者・田島詩穂役は、久保史緒里。乃木坂46在籍時から俳優として映像・舞台の双方で活躍し、繊細な感情の機微を丁寧にすくい取る表現力を持つ久保が、聡明さと優しさ、そして芯の強さを持つ詩穂を演じる。
久保は「詩穂は、イレギュラーなことが起こっても動じないしなやかさを持ち、目の前の環境を冷静に把握しようとする、逞しい女性です」と自身の役柄を説明し、「初めてのホラー作品への参加でしたが、近藤監督のホラーへの熱量と好奇心は周りを巻き込む力を持ち、私自身も引き込まれていきました。監督がしてくださる現場での怖い話は最後には癖になっていました」と、近藤監督への信頼をにじませた。
近藤監督は「はじめて『巨頭ｵ』という文字列を読んだ時に感じた強烈な恐怖を忘れられずにいます。あの話では無事生き延びていましたが、果たしてその先にはいったい何が待ち受けていたのでしょうか。そんな想像から始まった物語を映画にしました。過去のJホラーのどれとも異なる、まさしく“異形”のJホラーともいうべき映画になりました」と語っている。
公開決定と併せて、ティザービジュアルと特報が解禁。
ティザービジュアルは、画面いっぱいに広がる異様なほど大きな額と、黒く濁った眼もとをクローズアップしたもの。鮮烈な赤で刻まれた、「その先には、行ってはいけない。」という警告にも似たコピーと、巨大なタイトル『巨頭オ』が強烈なインパクトを放つ。それは人間なのか、それとも人ならざる“何か”なのか。見る者を不安にさせる、不気味な一枚に仕上がった。
特報は、「2006年2月22日 インターネット掲示板にひとつの体験談が投稿された」という、この都市伝説の始まりを告げるテロップから幕を開ける。
暗い山道を進む一台の車。その行く手を覆い尽くすように生い茂る森林。そして、その先で見つける奇妙な看板――。やがて映し出されるのは、何かを目の当たりにし、恐怖に慄（おのの）く主人公・春馬（前田）と、そんな春馬を静かに見つめる婚約者・詩穂（久保）。二人は、あの村で何を見たのか。そして、彼らが遭遇した＜巨頭オ＞とは、一体何なのか。原典を彷彿とさせるモチーフとともに、その先に待ち受けるさらなる恐怖を予感させる特報となっている。
映画『巨頭オ』は12月25日より全国公開。
キャスト、監督のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■前田拳太郎（高尾春馬役）
高尾春馬役を演じさせていただきました、前田拳太郎です。今作のお話をいただいた時、一つの都市伝説を入り口に、ここまで物語が広がっていくものかと驚きました。
春馬を演じるにあたっては、撮影前から近藤監督、脚本の金子さんと何度もディスカッションを重ね、春馬という人物を掘り下げていきました。撮影前から時間をかけて作品と向き合えたことは、俳優として改めて作品づくりの面白さを感じる機会になりました。
綺麗なだけではない人間の怖さと、ホラーならではの緊張感が共存する作品です。ぜひ劇場で今作の独特な空気感を味わっていただけたら嬉しいです。
■久保史緒里（田島詩穂役）
田島詩穂役を務めさせていただきます久保史緒里です。詩穂は、イレギュラーなことが起こっても動じないしなやかさを持ち、目の前の環境を冷静に把握しようとする、逞しい女性です。
初めてのホラー作品への参加でしたが、近藤監督のホラーへの熱量と好奇心は周りを巻き込む力を持ち、私自身も引き込まれていきました。監督がしてくださる現場での怖い話は最後には癖になっていました。じわじわと広がっていく恐怖体験を是非、劇場でお楽しみください。
■近藤亮太（監督）
はじめて「巨頭ｵ」という文字列を読んだ時に感じた強烈な恐怖を忘れられずにいます。あの話では無事生き延びていましたが、果たしてその先にはいったい何が待ち受けていたのでしょうか。そんな想像から始まった物語を映画にしました。
過去のJホラーのどれとも異なる、まさしく”異形”のJホラーともいうべき映画になりました。きっと私は「巨頭ｵ」に出会ったあの時から、こうなる運命だったのでしょう。