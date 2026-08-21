飲料メーカー『アサヒビール』は、イタリアの人気ビールを通年販売するという。8月25日から販売されるのは「ペローニ ナストロアズーロ」の缶350ml。いったいどんな商品なのか。

イタリアンプレミアムビール「ペローニ」缶が通年販売開始！ 8月25日〜

ペローニ ナストロアズーロ 350ml缶

「ペローニ」は1963年にイタリア・ローマで誕生した。「ペローニ ナストロアズーロ」はイタリアンプレミアムビールで世界売上No.1（※1）を誇るイタリアの人気ビールだ。『アサヒビール』は2018年から国内で樽と瓶の販売を行ってきた。同商品の缶容器は2025年9月に初めて国内で数量限定発売し、イタリアンにぴったりの味わいや缶のおしゃれなデザインが評価されたという。

同商品の特長は、そのすっきりとした後味。バランスがとれた苦みと柑橘類のほのかな香りに加え、キレの良さがある。爽やかな飲み心地が暑い夏によく合いそうだ。

THE HOUSE OF PERONI 2026 東京アペリティーボクルーズ

今回、同商品の通年販売開始にあわせ、東京・隅田川を周遊する特別なイベントも開催されるという。海の上で美味しいフードと共に「ペローニ」を味わう時間…なんて贅沢なのだろう。

自宅でのイタリアンのお供に、もしくは日常の癒しに、イタリアの香りを楽しめるビールを手に取ってみてはいかがだろう。

※1 GlobalData社の全世界イタリアンプレミアムビール市場2024年1月〜12月 累計販売数量による

ペローニ ナストロアズーロ

内容量：350ml

販売開始：2026年8月25日（火）全国通年販売

【画像】イタリアの人気ビール 国内で通年販売！（1枚）