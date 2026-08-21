「W杯の前から彼に強い関心」「面談を行なった際も…」イングランド名門はなぜ日本代表GKを獲得したのか。名将が絶賛！ただ、開幕戦の起用については…
日本代表GKの鈴木彩艶は８月19日、パルマからイングランドの名門アストン・ビラへの完全移籍が決定した。
一時は、チャンピオンズリーグ王者のパリ・サンジェルマンへの移籍が目前とされたものの、まさかの破談に。すかさずオファーを出したビラとの契約が数日でまとまった。
そのビラを率いるウナイ・エメリ監督は、U-NEXTが公開したインタービューで、鈴木について「ワールドカップの前から彼に極めて強い関心を抱いていた」と明かした。
「（正守護神の）エミリアーノ・マルティネスが移籍を模索する可能性も考慮して、我々はスズキのような若く卓越した守護神の獲得に全力を注いだ」
狙い通り手中に収めた23歳の強みについて、名将はこう絶賛した。
「まずゴール前でのセービング能力だ。ペナルティエリア前のスペースも支配することができる。何より我々の戦術において、足下の技術でビルドアップに参加し、長短のパスを巧みに使い分けて、支配できる能力を重視している。我々にとって重要な武器となるだろう」
さらに、「年齢と素晴らしいメンタリティを備えている点も評価して獲得を決めた」「我々のゴールキーパーコーチを交えて面談を行なった際も、その中でさえ彼らから学ぼうとしていた」と続けた。
23日に開催されるブライトンとの開幕戦で起用するかどうかは、まだ決定していないようだ。スペイン人指揮官は「彼はチームに合流したばかり。昨日今日の話だ。日曜日の試合で彼を起用できるかはまだ確定していない」と、話している。
即スタメンとなるのか。エメリ監督の采配に注目が集まる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「すごい額だったんで」日本代表主力が衝撃告白！３月にまさかの“サウジ移籍”を決断→反対された人物を明かす「絶対にやめて」
一時は、チャンピオンズリーグ王者のパリ・サンジェルマンへの移籍が目前とされたものの、まさかの破談に。すかさずオファーを出したビラとの契約が数日でまとまった。
そのビラを率いるウナイ・エメリ監督は、U-NEXTが公開したインタービューで、鈴木について「ワールドカップの前から彼に極めて強い関心を抱いていた」と明かした。
狙い通り手中に収めた23歳の強みについて、名将はこう絶賛した。
「まずゴール前でのセービング能力だ。ペナルティエリア前のスペースも支配することができる。何より我々の戦術において、足下の技術でビルドアップに参加し、長短のパスを巧みに使い分けて、支配できる能力を重視している。我々にとって重要な武器となるだろう」
さらに、「年齢と素晴らしいメンタリティを備えている点も評価して獲得を決めた」「我々のゴールキーパーコーチを交えて面談を行なった際も、その中でさえ彼らから学ぼうとしていた」と続けた。
23日に開催されるブライトンとの開幕戦で起用するかどうかは、まだ決定していないようだ。スペイン人指揮官は「彼はチームに合流したばかり。昨日今日の話だ。日曜日の試合で彼を起用できるかはまだ確定していない」と、話している。
即スタメンとなるのか。エメリ監督の采配に注目が集まる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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