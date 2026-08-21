·à¾ìÈÇ¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù2027Ç¯1·î15Æü¸ø³«¡¡²¬ÅÄ¾À¸¡¢¿¹ÅÄË¾ÃÒ¤éºÆ½¸·ë¡¢¿·¥¥ã¥¹¥È¤ËÆîº»ÎÉ¡¦ÆâÅÄÍµª¤é
¡¡ÇÐÍ¥¤Î°ËÆ£º»è½¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë·à¾ìÈÇ¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¤Î¸ø³«Æü¤¬¡¢2027Ç¯1·î15Æü¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£²¬ÅÄ¾À¸¡¢¿¹ÅÄË¾ÃÒ¤é¥É¥é¥ÞÈÇ¥¥ã¥¹¥È¤ÎÂ³Åê¤Ë²Ã¤¨¡¢Æîº»ÎÉ¡¢üâÅèÀ¯¹¨¡¢ÆâÅÄÍµª¡¢¾¾ËÜ¹¬»ÍÏº¤é¿·¥¥ã¥¹¥È¤âÈ¯É½¡£Ë¡Éþ»Ñ¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦ÆÒ»Ò¤òÂª¤¨¤¿¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û°ËÆ£º»è½¤¬ºÆ¤ÓË¡Éþ¤òÃåÍÑ¤·¤¿¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¡¡2024Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¤Ï¡¢ÆüËÜ½é¤Î½÷ÀÊÛ¸î»Î¤È¤Ê¤ê¡¢¸å¤Ë½÷À½é¤ÎÈ½»ö¡¢ºÛÈ½½êÄ¹¤âÌ³¤á¤¿»°Ê¥²Å»Ò¤µ¤ó¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿Êª¸ì¡£¼ç¿Í¸ø¡¦ÃöÄÞÆÒ»Ò¤¬¡¢»Ö¤òÆ±¤¸¤¯¤¹¤ë½÷À¤¿¤Á¤ÈÆ»¤Ê¤Æ»¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿¡£
¡¡·à¾ìÈÇ¤Ç¤Ï¡¢´ÆÆÄ¤ÎÛëÀîÁ±Ïº¡¢µÓËÜ¤ÎµÈÅÄ·ÃÎ¤¹á¡¢²»³Ú¤Î¿¹Í¥ÂÀ¡¢¼ç±é¤Î°ËÆ£¤é¥É¥é¥ÞÈÇ¤Î¥Á¡¼¥à¤¬ºÆ½¸·ë¡£´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¥É¥é¥Þ¤Ç¤ÏÉÁ¤¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿ÌÀÎ§Âç³Ø½÷»ÒÉô»þÂå¤Î¿·¤¿¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤È¡¢¸½Âå¤Ø¤Ä¤Ê¤¬¤ëÆÒ»Ò¤Î¡ÈºÇ¸å¤Î»ö·ï¡É¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£50Ç¯¤òÄ¶¤¨¤ëÄ«¥É¥é¤ÎÎò»Ë¤Ç¡¢¼ç±é¥¥ã¥¹¥È¤¬Â³Åê¤·¤Æ±Ç²è²½¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥É¥é¥ÞÈÇ¤«¤é¤Ï¡¢ÆÒ»Ò¤ÎÉ×¡¦À±¹Ò°ìÌò¤Î²¬ÅÄ¡¢½÷³Ø¹»»þÂå¤«¤é¤Î¿ÆÍ§¤ÇµÁ»Ð¤ÎÃöÄÞ²Ö¹¾Ìò¤Î¿¹ÅÄ¤¬Â³Åê¡£ÌÀÎ§Âç³Ø½÷»ÒÉô¤ÎÃç´Ö¤Ç¤¢¤ë»³ÅÄ¤è¤ÍÌò¤ÎÅÚµï»Ö±ûÍü¡¢ºùÀîÎÃ»ÒÌò¤Îºù°æ¥æ¥¡¢ÃÝ¸¶Çß»ÒÌò¤ÎÊ¿´ä»æ¡¢ÖÃ¹á½ÊÌò¤Î¥Ï¡¦¥è¥ó¥¹¡¢ÎÃ»Ò¤Î¤ªÉÕ¤¡¦¶ÌÌò¤Î±©À¥Àî¤Ê¤®¡¢Ë¡³ØÉô»þÂå¤ÎÆ±µéÀ¸¡¦¹ìÂÀ°ìÌò¤Î¸ÍÄÍ½ãµ®¤âºÆ½¸·ë¤¹¤ë¡£
¡¡·à¾ìÈÇ¤«¤é²Ã¤ï¤ëÆî¤Ï¡¢ÆÒ»Ò¤¬¶µ¤¨¤ë¥¼¥ß¤Î³ØÀ¸¡¦ÆîÀ²¹áÌò¡£ÌÀÎ§Âç³Ø¤Î³ØÀ¸¡¦Èæ²Å·ÃÊ¸Ìò¤òÂç¾ëÍý¼ù¡¢Ï«Æ¯¾ÊÉØ¿Í¾¯Ç¯¶É¤Î´äÁÒÀéÄáÌò¤òÌîÏ¤²ÂÂå¡¢ÆüËÜ·Ð±Ä¼ÔÏ¢¹çÏ«Ì³´ÉÍýÉôÌç¤Î¥È¥Ã¥×¡¦Âç²Ï¸¶¹¬Ç·½õÌò¤òüâÅè¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Ï«Æ¯ÁÈ¹çÉØ¿ÍÉôÂåÉ½¡¦²¸ÅÄ²í·ÃÌò¤Ç¸¶¤Õ¤»Ò¡¢²½¾ÑÉÊ²ñ¼Ò¤Î¹ÊóËÜÉôÄ¹¤Ç¥¥ã¥ê¥¢¥¦¡¼¥Þ¥ó¤òÂåÉ½¤¹¤ëÀ¥ÀîÎÉÈþÌò¤ÇÆâÅÄ¡¢À²¹á¤ÎÉã¤ÇÏ«Æ¯¾ÊÀ¯Ì³¼¡´±¤ÎÆî´ö¼¡ÏºÌò¤Ç¾¾ËÜ¹¬»ÍÏº¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡¡²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤Ï¡¢¸·¤«¤ÊË¡Éþ¤ò¤Þ¤È¤¤¡¢Ã¦¤¤¤ÀË¹»Ò¤òÎ¾¼ê¤Ë»ý¤ÄÆÒ»Ò¤Î»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤¿¡£ºÛÈ½´±¤òÂà´±¤·¤¿¸å¤ò»×¤ï¤»¤ëÐÊ¤Þ¤¤¤ÈÎÏ¶¯¤¤¤Þ¤Ê¤¶¤·¤¬¡¢Èà½÷¤ÎÄ©¤à¡ÈºÇ¸å¤Î»ö·ï¡É¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ë¡£
¡¡²¬ÅÄ¤Ï±Ç²è²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¤³¤ÎºîÉÊ¡¢¿ÍÊª¤ò°¦¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤«¤é¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£±Ç²è²½¤µ¤ì¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤¿»þ¡¢¶Ã¤¤È¤¦¤ì¤·¤µ¤¬¤¸¤ó¤ï¤ê¤È¹þ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¥Á¡¼¥à¤Ë¤Þ¤¿ºÆ²ñ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î¾å¤Ê¤¯¹¬¤»¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÆÒ»Ò¤µ¤ó¤Ë²ñ¤¨¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ¤Î³Ú¤·¤ß¤Ç¤·¤¿¡×¤È´î¤Ó¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¿¹ÅÄ¤Ï¡Ö¡Ø¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Ã¤Æ¡©¡ª¥È¥é¤Á¤ã¤ó¥Ã¡ª¡©¡ª¡©♡¡Ù¡£±Ç²è²½¤Î¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿»þ¡¢»×¤ï¤º¤½¤¦¶«¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡ÖÂç¹¥¤¤Ê¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È¡¢Âç¹¥¤¤ÊÃöÄÞ²È¤Î¤ß¤ó¤Ê¤È¡¢¤Þ¤¿²ñ¤¨¤ë¤³¤È¤¬²¿¤è¤êºÇ¹â¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈºÆ½¸·ë¤ò´î¤ó¤À¡£
¡¡¿·¤¿¤Ë»²²Ã¤¹¤ëÆî¤Ï¡¢¡ÖÄ¹¤¤»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ÆËÂ¤¬¤ì¤Æ¤¤¿Êª¸ì¤¬¡¢¤Þ¤¿ÊÌ¤Î·Á¤ÇÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¶»¤¬Ìö¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È½Ò²û¡£¡Ö¤³¤ì¤Þ¤ÇºîÉÊ¤ò°¦¤·¤Æ¤¤¿³§¤µ¤ó¤Îµ²±¤Ë¡¢¿·¤·¤¤°ìÊÇ¤È¤·¤Æ»Ä¤ë¤è¤¦¡¢ÃúÇ«¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Â³Åê¥¥ã¥¹¥È¤Î¥³¥á¥ó¥È
¢§²¬ÅÄ¾À¸
¡¡±Ç²è²½¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï²¿¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¤³¤ÎºîÉÊ¡¢¿ÍÊª¤ò°¦¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤«¤é¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤Î¤Ç±Ç²è²½¤µ¤ì¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤¿»þ¡¢¶Ã¤¤È¤¦¤ì¤·¤µ¤¬¤¸¤ó¤ï¤ê¤È¹þ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¹Ò°ì¤µ¤ó¤ò±é¤¸¤é¤ì¤ë¹¬¤»¡¢¸½¾ì¤Î¶õµ¤´¶¡¢Á´¤Æ¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ ¸½¾ì¤Ï¶ÛÄ¥¤ÈÂ¿¹¬´¶¤ËÊñ¤Þ¤ì¡¢»£±Æ¤ÎÆü¡¹¤Ï¿§êô¤»¤º¡¢¤Ä¤¤¤µ¤Ã¤¤Î¤è¤¦¤ËÁ¯¤ä¤«¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¥Á¡¼¥à¤Ë¤Þ¤¿ºÆ²ñ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¤³¤Î¾å¤Ê¤¯¹¬¤»¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÆÒ»Ò¤µ¤ó¤Ë²ñ¤¨¤ë¤Î¤¬1ÈÖ¤Î³Ú¤·¤ß¤Ç¤·¤¿¡£ ³Ú¤·¤ß¤ËÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¢§¿¹ÅÄË¾ÃÒ
¡¡¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Ã¤Æ¡©¡ª¥È¥é¤Á¤ã¤ó¥Ã¡ª¡©¡ª¡©♡¡×±Ç²è²½¤Î¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿»þ¡¢»×¤ï¤º¤½¤¦¶«¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Âç¹¥¤¤Ê¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È¡¢Âç¹¥¤¤ÊÃöÄÞ²È¤Î¤ß¤ó¤Ê¤È¡¢¤Þ¤¿²ñ¤¨¤ë¤³¤È¤¬²¿¤è¤êºÇ¹â¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡»£±Æ¤Ç¤Ï¡¢²Ö¹¾¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤Æ¤Î·Ê¿§¤ò°ì¤Ä¤Ò¤È¤ÄÌÜ¤Ë¾Æ¤¤Ä¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¤Þ¤ë¤ÇÂçÀÚ¤ÊÊõÊª¤ò¤½¤Ã¤ÈµÅ¤¤¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê¡¢¹¬¤»¤ÊÆü¡¹¤ÎÏ¢Â³¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢Æ®»Ö¤ò¥á¥é¥á¥é¤ÈÇ³¤ä¤¹¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î°¦¤é¤·¤¤¥È¥é¤Á¤ã¤ó¤ò¡¢²þ¤á¤Æ¿´¤Ë¹ï¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¼¤Ò·à¾ì¤Ç¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹♡♡♡
¢§ÅÚµï»Ö±ûÍü
¡¡¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¤¬±Ç²è¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤À¤«ÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È¡Ê¾Ð¡Ë
Æ±»þ¤Ë¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¤â±©¤Ð¤¿¤¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë¤Þ¤¿»²²Ã¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤È¤Æ¤â¸Ø¤é¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡µ×¤·¤Ö¤ê¤Î½÷»ÒÉô¤È¤ÎºÆ²ñ¤ÏÍ½ÁÛÄÌ¤êÂçÊÑÆø¤ä¤«¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æ¤ª¼Çµï¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁ´°÷¤ÇÏÃ¤·¹ç¤¨¤ë¤³¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¤ä¤Ï¤êÁÇÅ¨¤À¤Ê¤È¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¤½¤Î´Ä¶¤ò±Ç²è¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÊÑ¤ï¤é¤º¤Ëºî¤ê½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿ÛëÀî´ÆÆÄ¤Ë´¶¼Õ¤ÎÆü¡¹¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡Âç¤¤Ê¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ÇÆÒ»Ò¤¿¤Á¤Ë²ñ¤¨¤ë¤Î¤¬¿´¤«¤é³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
¢§¸ÍÄÍ½ãµ®
¡¡¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¦¥¥ã¥¹¥È°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÃúÇ«¤ËËÂ¤¤¤Ç¤¤¿¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¤¬¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤ÇºÆ¤ÓÂ©¤ò¿á¤ÊÖ¤¹¤³¤È¤Ë¡¢Ëü´¶¤Î»×¤¤¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¤â¤¦°ìÅÙ¹ì¤È¤·¤Æ¤³¤ÎÀ¤³¦¤ËÎ©¤Æ¤ë¤Î¤«¡¢ÉÔ°Â¤Ï·è¤·¤Æ¾®¤µ¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÆÒ¤Á¤ã¤ó¤ä¤è¤Í¤µ¤ó¤È´é¤ò¹ç¤ï¤»¤¿½Ö´Ö¡¢Â©¤ò¿á¤ÊÖ¤·¡¢µ¤¤¬¤Ä¤±¤Ð³Î¤«¤Ë¹ì¤¬¤½¤³¤Ëºß¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿ÁÛ¤¤¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¡¢¤½¤·¤Æ¿·¤¿¤ËËÂ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤¯Êª¸ì¡£
¡¡·à¾ìÈÇ¤À¤«¤é¤³¤½Ã©¤êÃå¤±¤¿¿·¤·¤¤¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¤ò¡¢¤É¤¦¤«¸«ÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¢§ºù°æ¥æ¥
¡¡¥É¥é¥Þ¤ÎÊüÁ÷¤ò½ª¤¨¤¿»þ¤Ï¡¢ºÆ¤Ó¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤Ë¿»¤ì¤ë»þ¤¬Íè¤ë¤Ê¤ó¤ÆÁÛÁü¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡Âç¹¥¤¤Ê½÷»ÒÉô¤Î³§¤ó¤Ê¡¢¤½¤·¤Æ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§ÍÍ¤ÈºÆ²ñ¤·¤¿»þ¤Ï»×¤ï¤º´¿´î¤Ç¶«¤Ó¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë
¡¡½÷»ÒÉô¤Ç¤Î»£±Æ¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢²û¤«¤·¤µ¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡Öµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡ª¡×¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¯¡¢Âº¤¤¹¬¤»¤Ê»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¤Ç¤ÏÉÁ¤¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¹¹¤Ê¤ëÆÒ¤Á¤ã¤ó¤ÎÌ¥ÎÏ¡¢¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¤®¤å¤Ã¤ÈµÍ¤Þ¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¼¤Ò¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¡¹¤Ë´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¢§Ê¿´ä»æ
¡¡2Ç¯Á°¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤Ç¹â¤¤¹â¤¤»³¤òÅÐ¤êÀÚ¤Ã¤¿´¶³Ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢±Ç²è²½¤Î¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿»þ¤Ï¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¾¯¤·ÉÔ°Â¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¸½¾ì¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤Ë²ñ¤¦¤È¡¢¿¿·õ¤ËÊª¸ì¤Ë¼è¤êÁÈ¤à»þ´Ö¤Ï²û¤«¤·¤¯¡¢¿·¤¿¤Ê¼Çµï¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Ç¼ê·«¤ê´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£º»è½¤Á¤ã¤ó¤Ï¤¸¤á¡¢¥¥ã¥¹¥È¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤«¤é¡¢¤ªº×¤ê´¶³Ð¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Â³ÊÔ¤Ë¿·¤¿¤Ê¿´»ý¤Á¤ÇËÜµ¤¤Ç¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¼õ¤±¼è¤ê¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¿®Íê¤Ç¤¤ëÂçÀÚ¤Ê¥Á¡¼¥à¤À¤È²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£º£¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¤¢¤ì¤ÏÌ´¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¤È¤¤¤¦Ñ³¤µ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢³Î¤«¤Ê¹¬¤»¤Î»þ´Ö¤Ïº£¤â¿ÈÂÎ¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§¥Ï¡¦¥è¥ó¥¹
¡¡Ä«¥É¥é¤¬±Ç²è²½¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤È¤Æ¤âÄÁ¤·¤¯ÆÃÊÌ¤Ê¤³¤È¤À¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ç½é¤á¤Æ»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ºîÉÊ¤¬¡¢¤³¤ì¤Û¤ÉÂ¿¤¯¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë°¦¤µ¤ì¡¢±Ç²è²½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò¤È¤Æ¤â¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¿´¤«¤é¤¦¤ì¤·¤¯´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤ª¤«¤²¤Ç¤µ¤Þ¤Ç¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¥Ò¥ã¥ó¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤ëµ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ç¤³¤ÎºîÉÊ¤ò´Ñ¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê°õ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢º£¤«¤é¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
¡¡µ×¤·¤Ö¤ê¤ËºÆ²ñ¤·¤¿½÷»ÒÉô¤Î³§¤µ¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤âÄ«¥É¥éÅö»þ¤ÈÆ±¤¸Êý¤¬Â¿¤¯¡¢¤Þ¤ë¤Ç²ÈÂ²¤Î¤è¤¦¤Ê°Â¿´´¶¤Î¤¢¤ëÊ·°Ïµ¤¤ÎÃæ¤Ç»£±Æ¤ËÎ×¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¤¬»ý¤Ä²¹¤«¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÈÁ°¸þ¤¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò¡¢±Ç²è¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤ë³§¤µ¤Þ¤Ë¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡·à¾ìÈÇ¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¡¢¤¼¤Ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£·à¾ì¤Ç¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢§±©À¥Àî¤Ê¤®
¡¡¿´¤Î¤É¤³¤«¤Ç¤Ò¤Ã¤½¤ê¤È¡¢¤Þ¤¿¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤ËÌá¤ì¤¿¤é¤È´ê¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«±Ç²è²½¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¼Â¸½¤¹¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÏÃ¤ò»Ç¤Ã¤¿ºÝ¤ÏËÜÅö¤Ë¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¡¹¤¬ºîÉÊ¤ò°¦¤·Â³¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¤Î±Ç²è²½¤À¤È»×¤¦¤È¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢º»è½¤µ¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢½÷»ÒÉô¤Î¤ª»ÐÍÍÊý¤äÄ«¥É¥é¥Á¡¼¥à¤Î³§¤µ¤Þ¤ÈºÆ²ñ¤·¡¢ºÆ¤Ó°ì½ï¤Ë¤ª¼Çµï¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¬»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ²¿¤è¤ê¹¬¤»¤Ê»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤ÎºÆ²ñ¤Ç¤â¤ß¤ó¤Ê¤Ç½¸¤Þ¤ì¤Ð¤¹¤°¤Ë¤¢¤Îº¢¤Î½÷»ÒÉô¤Î²¹¤«¤¤¶õµ¤¤ËÌá¤ì¤Æ¡¢¤½¤Î°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î»þ´Ö¤¬¡¢¤Þ¤¿ÊõÈ¢¤Î»×¤¤½Ð¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡±Ç²è¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¤Î¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò¡¢³§¤µ¤Þ¤Ë¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
¢£¿·¥¥ã¥¹¥È¤Î¥³¥á¥ó¥È
¢§Æîº»ÎÉ
¡¡¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¤¬±Ç²è²½¤µ¤ì¤ë¤ÈÃÎ¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡¢Ä¹¤¤»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ÆËÂ¤¬¤ì¤Æ¤¤¿Êª¸ì¤¬¡¢¤Þ¤¿ÊÌ¤Î·Á¤ÇÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¶»¤¬Ìö¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»þÂå¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤â¡¢¿Í¤¬Êú¤¨¤ë»×¤¤¤ä¡¢Ã¯¤«¤òÁÛ¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ï¡¢¤¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÉáÊ×Åª¤Ê¤â¤Î¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¿ºîÉÊ¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇºîÉÊ¤ò°¦¤·¤Æ¤¤¿³§¤µ¤ó¤Îµ²±¤Ë¡¢¿·¤·¤¤°ìÊÇ¤È¤·¤Æ»Ä¤ë¤è¤¦¡¢ÃúÇ«¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢§Âç¾ëÍý¼ù
¡¡±Ç²è¡©¡ª¸×¤ËÍã¡ª¡ª¼«Ê¬¤Ë¤³¤ó¤Ê½ÅÍ×¤ÊÌò¤¬Ì³¤Þ¤ë¤Î¤«¡ª½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿»þ¡¢¿ÍÀ¸¤Ç1ÈÖ¶»¤¬¹âÌÄ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÍÍ¡¹¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤ÎÃæ¤ÇÀ¸¤¤ëÈæ²Å·ÃÊ¸¤Ë¼«Ê¬¤ò½Å¤Í¹ç¤ï¤»¤Ê¤¬¤é±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡£ÛëÀî¤µ¤ó¤äº»è½¤Í¡¼¤Í¡¼¤ò»Ï¤áÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤Ë»Ù¤¨¤é¤ìÁ´ÎÏ¤Ç»£±Æ¤ËÄ©¤à»ö¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¡¢½é¤á¤Æ¤Î¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤«¤é¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤Þ¤Ç¤òÛëÀîÁÈ¤Ç·Ð¸³¤Ç¤¤ÆËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¢§ÌîÏ¤²ÂÂå
¡¡¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¤Î±Ç²è²½¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¤¬±Ç²è¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÏÄÁ¤·¤¤¤Ê¡¢Â³ÊÔ³Ú¤·¤ß¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È½Ð±é¤Î¤´°ÍÍê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤òÊ¹¤¡¢¤¨¡©¡ª±³¤À¤í¡ª¡ª»ä¤Ë¡ª¡©¤È¤À¤¤¤Öµ¿¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Èó¾ï¤Ë¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¿®¤¸¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡ÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤À¤ê¡¢ÌòÊÁ¤Î°Ù¤Î»ñÎÁ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤ÆÊÙ¶¯¤·¤¿¤ê¡¢¤½¤ì¤Ï¤È¤Ã¤Æ¤â³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¸×¤ËÍã¤Î¤¢¤Î²ÈÂ²¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Î¤È¤³¤í¤Ë¹Ô¤¯¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤ÆìÔÂô¤Ê¤ó¤À¤È¾¡¼ê¤Ë´ò¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¾¡¼ê¤Ë¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÛëÀî´ÆÆÄ¤Ï¡¢±éµ»¤Î¤³¤È¤òÁêÃÌ¤¹¤ë¤ÈÉ¬¤º¤ä¤Ã¤Æ¸«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¤ª¼êËÜ¤¬ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¯¡¢´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§üâÅèÀ¯¹¨
¡¡ÆÒ»Ò¤ò¤Ï¤¸¤áËº¤ì¤¬¤¿¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë°î¤ì¤¿·à¾ìÈÇ¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤Æ´¶ÌµÎÌ¤Ç¤¹¡£º£¤Ç¤â¸½¾ì¤ÎÇ®¤¬¥«¥é¥À¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤ë¤Û¤É¤Ç¡¢½ÐÍè¾å¤¬¤ê¤ò´Ñ¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡ª
¢§¸¶¤Õ¤»Ò
¡¡¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡ª
¡¡±Ç²è²½¤Î¤ªÏÃ¤ò»Ç¤Ã¤¿»þ¡¢¶»¤¬¹âÌÄ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ÎÆ´¤ì¤ÎºîÉÊ¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÂçÊÑ¹üÂÀ¤Ê¡¢¤ä¤ê¹ÃÈå¤Î¤¢¤ëÌò¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¡Ä´¶ÌµÎÌ¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ï¤È¤Æ¤âË¤«¤Ç¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤Î¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÊª¸ì¤¬ÃúÇ«¤ËµÅ¤¤¤È¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆÒ»Ò¤Î¡¢ºÆ¤Ó¤Î¡Ö¤Ï¤Æ¡©¡×¤Ï¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¯À¸¤¤é¤ì¤ëÀ¤³¦¤Ï¼Â¸½²ÄÇ½¤Ê¤Î¤À¤È¡¢Í¦µ¤¤Å¤±¤Æ¤¯¤ì¤ëÊ¡²»¤Î¤è¤¦¤ËÊ¹¤³¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·à¾ìÈÇ¡¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¤É¤¦¤¾¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢§ÆâÅÄÍµª
¡¡»ä¤â³§¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢ÆÒ¤Á¤ã¤ó¤Î1¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¹¡£
ÍýÉÔ¿Ô¤Ê¤³¤È¤Ë¡Ö¤Ï¤Æ¡©¡×¤Èµ¿Ìä¤ò»ý¤Á¡¢¼«Ê¬¤Î¿®¤¸¤ë»×¤¤¤ò´Ó¤¯ÆÒ¤Á¤ã¤ó¤Î»Ñ¤Ë¡¢»ä¼«¿È¤âÍ¦µ¤¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ã¯¤«¤ò½ý¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢¿¿¤ÃÄ¾¤°¤Ê¿®Ç°¤Ç¿·¤·¤¤µ¤¤Å¤¤ò¹¤á¤Æ¤¤¤¯ÆÒ¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢º£¤Î»þÂå¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¼¤Ò¡¢·à¾ì¤ÇÆÒ¤Á¤ã¤ó¤È°ì½ï¤Ë¡Ö¤Ï¤Æ¡©¡×¤ÈÅê¤²¤«¤±¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡·à¾ì¤ò¸å¤Ë¤·¤¿»þ¡¢¤¤Ã¤È¤´¼«¿È¤Î¿·¤·¤¤²ÁÃÍ´Ñ¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢§¾¾ËÜ¹¬»ÍÏº
¡¡·à¾ìÈÇ¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¤ÇÆî´ö¼¡ÏºÌò¤ò¶Ð¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎºîÉÊ¤¬±Ç²è²½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¿¼¤¯¿´¤Ë¹ï¤Þ¤ì¡¢½Ð±é¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§ÍÍ¤Ë¤â¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù°¦¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î°¦¤¢¤Õ¤ì¤ëºîÉÊ¤Ë¤´±ï¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤Ç¤¹¡£
¡¡ÆÒ»ÒÌò¤Î°ËÆ£º»è½¤µ¤ó¤Î¾Ð´é¤Ç¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡È¥Á¡¼¥à¸×¤ËÍã¡É¤ò¤¼¤Ò¤È¤âÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤Ë¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È´ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡Û°ËÆ£º»è½¤¬ºÆ¤ÓË¡Éþ¤òÃåÍÑ¤·¤¿¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¡¡2024Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¤Ï¡¢ÆüËÜ½é¤Î½÷ÀÊÛ¸î»Î¤È¤Ê¤ê¡¢¸å¤Ë½÷À½é¤ÎÈ½»ö¡¢ºÛÈ½½êÄ¹¤âÌ³¤á¤¿»°Ê¥²Å»Ò¤µ¤ó¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿Êª¸ì¡£¼ç¿Í¸ø¡¦ÃöÄÞÆÒ»Ò¤¬¡¢»Ö¤òÆ±¤¸¤¯¤¹¤ë½÷À¤¿¤Á¤ÈÆ»¤Ê¤Æ»¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿¡£
¡¡¥É¥é¥ÞÈÇ¤«¤é¤Ï¡¢ÆÒ»Ò¤ÎÉ×¡¦À±¹Ò°ìÌò¤Î²¬ÅÄ¡¢½÷³Ø¹»»þÂå¤«¤é¤Î¿ÆÍ§¤ÇµÁ»Ð¤ÎÃöÄÞ²Ö¹¾Ìò¤Î¿¹ÅÄ¤¬Â³Åê¡£ÌÀÎ§Âç³Ø½÷»ÒÉô¤ÎÃç´Ö¤Ç¤¢¤ë»³ÅÄ¤è¤ÍÌò¤ÎÅÚµï»Ö±ûÍü¡¢ºùÀîÎÃ»ÒÌò¤Îºù°æ¥æ¥¡¢ÃÝ¸¶Çß»ÒÌò¤ÎÊ¿´ä»æ¡¢ÖÃ¹á½ÊÌò¤Î¥Ï¡¦¥è¥ó¥¹¡¢ÎÃ»Ò¤Î¤ªÉÕ¤¡¦¶ÌÌò¤Î±©À¥Àî¤Ê¤®¡¢Ë¡³ØÉô»þÂå¤ÎÆ±µéÀ¸¡¦¹ìÂÀ°ìÌò¤Î¸ÍÄÍ½ãµ®¤âºÆ½¸·ë¤¹¤ë¡£
¡¡·à¾ìÈÇ¤«¤é²Ã¤ï¤ëÆî¤Ï¡¢ÆÒ»Ò¤¬¶µ¤¨¤ë¥¼¥ß¤Î³ØÀ¸¡¦ÆîÀ²¹áÌò¡£ÌÀÎ§Âç³Ø¤Î³ØÀ¸¡¦Èæ²Å·ÃÊ¸Ìò¤òÂç¾ëÍý¼ù¡¢Ï«Æ¯¾ÊÉØ¿Í¾¯Ç¯¶É¤Î´äÁÒÀéÄáÌò¤òÌîÏ¤²ÂÂå¡¢ÆüËÜ·Ð±Ä¼ÔÏ¢¹çÏ«Ì³´ÉÍýÉôÌç¤Î¥È¥Ã¥×¡¦Âç²Ï¸¶¹¬Ç·½õÌò¤òüâÅè¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Ï«Æ¯ÁÈ¹çÉØ¿ÍÉôÂåÉ½¡¦²¸ÅÄ²í·ÃÌò¤Ç¸¶¤Õ¤»Ò¡¢²½¾ÑÉÊ²ñ¼Ò¤Î¹ÊóËÜÉôÄ¹¤Ç¥¥ã¥ê¥¢¥¦¡¼¥Þ¥ó¤òÂåÉ½¤¹¤ëÀ¥ÀîÎÉÈþÌò¤ÇÆâÅÄ¡¢À²¹á¤ÎÉã¤ÇÏ«Æ¯¾ÊÀ¯Ì³¼¡´±¤ÎÆî´ö¼¡ÏºÌò¤Ç¾¾ËÜ¹¬»ÍÏº¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡¡²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤Ï¡¢¸·¤«¤ÊË¡Éþ¤ò¤Þ¤È¤¤¡¢Ã¦¤¤¤ÀË¹»Ò¤òÎ¾¼ê¤Ë»ý¤ÄÆÒ»Ò¤Î»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤¿¡£ºÛÈ½´±¤òÂà´±¤·¤¿¸å¤ò»×¤ï¤»¤ëÐÊ¤Þ¤¤¤ÈÎÏ¶¯¤¤¤Þ¤Ê¤¶¤·¤¬¡¢Èà½÷¤ÎÄ©¤à¡ÈºÇ¸å¤Î»ö·ï¡É¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ë¡£
¡¡²¬ÅÄ¤Ï±Ç²è²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¤³¤ÎºîÉÊ¡¢¿ÍÊª¤ò°¦¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤«¤é¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£±Ç²è²½¤µ¤ì¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤¿»þ¡¢¶Ã¤¤È¤¦¤ì¤·¤µ¤¬¤¸¤ó¤ï¤ê¤È¹þ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¥Á¡¼¥à¤Ë¤Þ¤¿ºÆ²ñ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î¾å¤Ê¤¯¹¬¤»¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÆÒ»Ò¤µ¤ó¤Ë²ñ¤¨¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ¤Î³Ú¤·¤ß¤Ç¤·¤¿¡×¤È´î¤Ó¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¿¹ÅÄ¤Ï¡Ö¡Ø¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Ã¤Æ¡©¡ª¥È¥é¤Á¤ã¤ó¥Ã¡ª¡©¡ª¡©♡¡Ù¡£±Ç²è²½¤Î¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿»þ¡¢»×¤ï¤º¤½¤¦¶«¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡ÖÂç¹¥¤¤Ê¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È¡¢Âç¹¥¤¤ÊÃöÄÞ²È¤Î¤ß¤ó¤Ê¤È¡¢¤Þ¤¿²ñ¤¨¤ë¤³¤È¤¬²¿¤è¤êºÇ¹â¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈºÆ½¸·ë¤ò´î¤ó¤À¡£
¡¡¿·¤¿¤Ë»²²Ã¤¹¤ëÆî¤Ï¡¢¡ÖÄ¹¤¤»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ÆËÂ¤¬¤ì¤Æ¤¤¿Êª¸ì¤¬¡¢¤Þ¤¿ÊÌ¤Î·Á¤ÇÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¶»¤¬Ìö¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È½Ò²û¡£¡Ö¤³¤ì¤Þ¤ÇºîÉÊ¤ò°¦¤·¤Æ¤¤¿³§¤µ¤ó¤Îµ²±¤Ë¡¢¿·¤·¤¤°ìÊÇ¤È¤·¤Æ»Ä¤ë¤è¤¦¡¢ÃúÇ«¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Â³Åê¥¥ã¥¹¥È¤Î¥³¥á¥ó¥È
¢§²¬ÅÄ¾À¸
¡¡±Ç²è²½¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï²¿¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¤³¤ÎºîÉÊ¡¢¿ÍÊª¤ò°¦¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤«¤é¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤Î¤Ç±Ç²è²½¤µ¤ì¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤¿»þ¡¢¶Ã¤¤È¤¦¤ì¤·¤µ¤¬¤¸¤ó¤ï¤ê¤È¹þ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¹Ò°ì¤µ¤ó¤ò±é¤¸¤é¤ì¤ë¹¬¤»¡¢¸½¾ì¤Î¶õµ¤´¶¡¢Á´¤Æ¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ ¸½¾ì¤Ï¶ÛÄ¥¤ÈÂ¿¹¬´¶¤ËÊñ¤Þ¤ì¡¢»£±Æ¤ÎÆü¡¹¤Ï¿§êô¤»¤º¡¢¤Ä¤¤¤µ¤Ã¤¤Î¤è¤¦¤ËÁ¯¤ä¤«¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¥Á¡¼¥à¤Ë¤Þ¤¿ºÆ²ñ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¤³¤Î¾å¤Ê¤¯¹¬¤»¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÆÒ»Ò¤µ¤ó¤Ë²ñ¤¨¤ë¤Î¤¬1ÈÖ¤Î³Ú¤·¤ß¤Ç¤·¤¿¡£ ³Ú¤·¤ß¤ËÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¢§¿¹ÅÄË¾ÃÒ
¡¡¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Ã¤Æ¡©¡ª¥È¥é¤Á¤ã¤ó¥Ã¡ª¡©¡ª¡©♡¡×±Ç²è²½¤Î¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿»þ¡¢»×¤ï¤º¤½¤¦¶«¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Âç¹¥¤¤Ê¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È¡¢Âç¹¥¤¤ÊÃöÄÞ²È¤Î¤ß¤ó¤Ê¤È¡¢¤Þ¤¿²ñ¤¨¤ë¤³¤È¤¬²¿¤è¤êºÇ¹â¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡»£±Æ¤Ç¤Ï¡¢²Ö¹¾¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤Æ¤Î·Ê¿§¤ò°ì¤Ä¤Ò¤È¤ÄÌÜ¤Ë¾Æ¤¤Ä¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¤Þ¤ë¤ÇÂçÀÚ¤ÊÊõÊª¤ò¤½¤Ã¤ÈµÅ¤¤¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê¡¢¹¬¤»¤ÊÆü¡¹¤ÎÏ¢Â³¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢Æ®»Ö¤ò¥á¥é¥á¥é¤ÈÇ³¤ä¤¹¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î°¦¤é¤·¤¤¥È¥é¤Á¤ã¤ó¤ò¡¢²þ¤á¤Æ¿´¤Ë¹ï¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¼¤Ò·à¾ì¤Ç¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹♡♡♡
¢§ÅÚµï»Ö±ûÍü
¡¡¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¤¬±Ç²è¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤À¤«ÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È¡Ê¾Ð¡Ë
Æ±»þ¤Ë¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¤â±©¤Ð¤¿¤¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë¤Þ¤¿»²²Ã¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤È¤Æ¤â¸Ø¤é¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡µ×¤·¤Ö¤ê¤Î½÷»ÒÉô¤È¤ÎºÆ²ñ¤ÏÍ½ÁÛÄÌ¤êÂçÊÑÆø¤ä¤«¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æ¤ª¼Çµï¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁ´°÷¤ÇÏÃ¤·¹ç¤¨¤ë¤³¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¤ä¤Ï¤êÁÇÅ¨¤À¤Ê¤È¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¤½¤Î´Ä¶¤ò±Ç²è¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÊÑ¤ï¤é¤º¤Ëºî¤ê½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿ÛëÀî´ÆÆÄ¤Ë´¶¼Õ¤ÎÆü¡¹¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡Âç¤¤Ê¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ÇÆÒ»Ò¤¿¤Á¤Ë²ñ¤¨¤ë¤Î¤¬¿´¤«¤é³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
¢§¸ÍÄÍ½ãµ®
¡¡¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¦¥¥ã¥¹¥È°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÃúÇ«¤ËËÂ¤¤¤Ç¤¤¿¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¤¬¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤ÇºÆ¤ÓÂ©¤ò¿á¤ÊÖ¤¹¤³¤È¤Ë¡¢Ëü´¶¤Î»×¤¤¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¤â¤¦°ìÅÙ¹ì¤È¤·¤Æ¤³¤ÎÀ¤³¦¤ËÎ©¤Æ¤ë¤Î¤«¡¢ÉÔ°Â¤Ï·è¤·¤Æ¾®¤µ¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÆÒ¤Á¤ã¤ó¤ä¤è¤Í¤µ¤ó¤È´é¤ò¹ç¤ï¤»¤¿½Ö´Ö¡¢Â©¤ò¿á¤ÊÖ¤·¡¢µ¤¤¬¤Ä¤±¤Ð³Î¤«¤Ë¹ì¤¬¤½¤³¤Ëºß¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿ÁÛ¤¤¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¡¢¤½¤·¤Æ¿·¤¿¤ËËÂ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤¯Êª¸ì¡£
¡¡·à¾ìÈÇ¤À¤«¤é¤³¤½Ã©¤êÃå¤±¤¿¿·¤·¤¤¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¤ò¡¢¤É¤¦¤«¸«ÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¢§ºù°æ¥æ¥
¡¡¥É¥é¥Þ¤ÎÊüÁ÷¤ò½ª¤¨¤¿»þ¤Ï¡¢ºÆ¤Ó¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤Ë¿»¤ì¤ë»þ¤¬Íè¤ë¤Ê¤ó¤ÆÁÛÁü¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡Âç¹¥¤¤Ê½÷»ÒÉô¤Î³§¤ó¤Ê¡¢¤½¤·¤Æ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§ÍÍ¤ÈºÆ²ñ¤·¤¿»þ¤Ï»×¤ï¤º´¿´î¤Ç¶«¤Ó¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë
¡¡½÷»ÒÉô¤Ç¤Î»£±Æ¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢²û¤«¤·¤µ¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡Öµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡ª¡×¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¯¡¢Âº¤¤¹¬¤»¤Ê»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¤Ç¤ÏÉÁ¤¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¹¹¤Ê¤ëÆÒ¤Á¤ã¤ó¤ÎÌ¥ÎÏ¡¢¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¤®¤å¤Ã¤ÈµÍ¤Þ¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¼¤Ò¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¡¹¤Ë´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¢§Ê¿´ä»æ
¡¡2Ç¯Á°¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤Ç¹â¤¤¹â¤¤»³¤òÅÐ¤êÀÚ¤Ã¤¿´¶³Ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢±Ç²è²½¤Î¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿»þ¤Ï¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¾¯¤·ÉÔ°Â¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¸½¾ì¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤Ë²ñ¤¦¤È¡¢¿¿·õ¤ËÊª¸ì¤Ë¼è¤êÁÈ¤à»þ´Ö¤Ï²û¤«¤·¤¯¡¢¿·¤¿¤Ê¼Çµï¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Ç¼ê·«¤ê´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£º»è½¤Á¤ã¤ó¤Ï¤¸¤á¡¢¥¥ã¥¹¥È¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤«¤é¡¢¤ªº×¤ê´¶³Ð¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Â³ÊÔ¤Ë¿·¤¿¤Ê¿´»ý¤Á¤ÇËÜµ¤¤Ç¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¼õ¤±¼è¤ê¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¿®Íê¤Ç¤¤ëÂçÀÚ¤Ê¥Á¡¼¥à¤À¤È²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£º£¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¤¢¤ì¤ÏÌ´¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¤È¤¤¤¦Ñ³¤µ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢³Î¤«¤Ê¹¬¤»¤Î»þ´Ö¤Ïº£¤â¿ÈÂÎ¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§¥Ï¡¦¥è¥ó¥¹
¡¡Ä«¥É¥é¤¬±Ç²è²½¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤È¤Æ¤âÄÁ¤·¤¯ÆÃÊÌ¤Ê¤³¤È¤À¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ç½é¤á¤Æ»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ºîÉÊ¤¬¡¢¤³¤ì¤Û¤ÉÂ¿¤¯¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë°¦¤µ¤ì¡¢±Ç²è²½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò¤È¤Æ¤â¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¿´¤«¤é¤¦¤ì¤·¤¯´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤ª¤«¤²¤Ç¤µ¤Þ¤Ç¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¥Ò¥ã¥ó¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤ëµ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ç¤³¤ÎºîÉÊ¤ò´Ñ¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê°õ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢º£¤«¤é¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
¡¡µ×¤·¤Ö¤ê¤ËºÆ²ñ¤·¤¿½÷»ÒÉô¤Î³§¤µ¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤âÄ«¥É¥éÅö»þ¤ÈÆ±¤¸Êý¤¬Â¿¤¯¡¢¤Þ¤ë¤Ç²ÈÂ²¤Î¤è¤¦¤Ê°Â¿´´¶¤Î¤¢¤ëÊ·°Ïµ¤¤ÎÃæ¤Ç»£±Æ¤ËÎ×¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¤¬»ý¤Ä²¹¤«¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÈÁ°¸þ¤¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò¡¢±Ç²è¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤ë³§¤µ¤Þ¤Ë¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡·à¾ìÈÇ¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¡¢¤¼¤Ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£·à¾ì¤Ç¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢§±©À¥Àî¤Ê¤®
¡¡¿´¤Î¤É¤³¤«¤Ç¤Ò¤Ã¤½¤ê¤È¡¢¤Þ¤¿¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤ËÌá¤ì¤¿¤é¤È´ê¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«±Ç²è²½¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¼Â¸½¤¹¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÏÃ¤ò»Ç¤Ã¤¿ºÝ¤ÏËÜÅö¤Ë¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¡¹¤¬ºîÉÊ¤ò°¦¤·Â³¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¤Î±Ç²è²½¤À¤È»×¤¦¤È¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢º»è½¤µ¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢½÷»ÒÉô¤Î¤ª»ÐÍÍÊý¤äÄ«¥É¥é¥Á¡¼¥à¤Î³§¤µ¤Þ¤ÈºÆ²ñ¤·¡¢ºÆ¤Ó°ì½ï¤Ë¤ª¼Çµï¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¬»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ²¿¤è¤ê¹¬¤»¤Ê»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤ÎºÆ²ñ¤Ç¤â¤ß¤ó¤Ê¤Ç½¸¤Þ¤ì¤Ð¤¹¤°¤Ë¤¢¤Îº¢¤Î½÷»ÒÉô¤Î²¹¤«¤¤¶õµ¤¤ËÌá¤ì¤Æ¡¢¤½¤Î°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î»þ´Ö¤¬¡¢¤Þ¤¿ÊõÈ¢¤Î»×¤¤½Ð¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡±Ç²è¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¤Î¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò¡¢³§¤µ¤Þ¤Ë¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
¢£¿·¥¥ã¥¹¥È¤Î¥³¥á¥ó¥È
¢§Æîº»ÎÉ
¡¡¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¤¬±Ç²è²½¤µ¤ì¤ë¤ÈÃÎ¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡¢Ä¹¤¤»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ÆËÂ¤¬¤ì¤Æ¤¤¿Êª¸ì¤¬¡¢¤Þ¤¿ÊÌ¤Î·Á¤ÇÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¶»¤¬Ìö¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»þÂå¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤â¡¢¿Í¤¬Êú¤¨¤ë»×¤¤¤ä¡¢Ã¯¤«¤òÁÛ¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ï¡¢¤¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÉáÊ×Åª¤Ê¤â¤Î¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¿ºîÉÊ¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇºîÉÊ¤ò°¦¤·¤Æ¤¤¿³§¤µ¤ó¤Îµ²±¤Ë¡¢¿·¤·¤¤°ìÊÇ¤È¤·¤Æ»Ä¤ë¤è¤¦¡¢ÃúÇ«¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢§Âç¾ëÍý¼ù
¡¡±Ç²è¡©¡ª¸×¤ËÍã¡ª¡ª¼«Ê¬¤Ë¤³¤ó¤Ê½ÅÍ×¤ÊÌò¤¬Ì³¤Þ¤ë¤Î¤«¡ª½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿»þ¡¢¿ÍÀ¸¤Ç1ÈÖ¶»¤¬¹âÌÄ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÍÍ¡¹¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤ÎÃæ¤ÇÀ¸¤¤ëÈæ²Å·ÃÊ¸¤Ë¼«Ê¬¤ò½Å¤Í¹ç¤ï¤»¤Ê¤¬¤é±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡£ÛëÀî¤µ¤ó¤äº»è½¤Í¡¼¤Í¡¼¤ò»Ï¤áÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤Ë»Ù¤¨¤é¤ìÁ´ÎÏ¤Ç»£±Æ¤ËÄ©¤à»ö¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¡¢½é¤á¤Æ¤Î¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤«¤é¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤Þ¤Ç¤òÛëÀîÁÈ¤Ç·Ð¸³¤Ç¤¤ÆËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¢§ÌîÏ¤²ÂÂå
¡¡¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¤Î±Ç²è²½¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¤¬±Ç²è¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÏÄÁ¤·¤¤¤Ê¡¢Â³ÊÔ³Ú¤·¤ß¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È½Ð±é¤Î¤´°ÍÍê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤òÊ¹¤¡¢¤¨¡©¡ª±³¤À¤í¡ª¡ª»ä¤Ë¡ª¡©¤È¤À¤¤¤Öµ¿¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Èó¾ï¤Ë¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¿®¤¸¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡ÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤À¤ê¡¢ÌòÊÁ¤Î°Ù¤Î»ñÎÁ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤ÆÊÙ¶¯¤·¤¿¤ê¡¢¤½¤ì¤Ï¤È¤Ã¤Æ¤â³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¸×¤ËÍã¤Î¤¢¤Î²ÈÂ²¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Î¤È¤³¤í¤Ë¹Ô¤¯¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤ÆìÔÂô¤Ê¤ó¤À¤È¾¡¼ê¤Ë´ò¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¾¡¼ê¤Ë¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÛëÀî´ÆÆÄ¤Ï¡¢±éµ»¤Î¤³¤È¤òÁêÃÌ¤¹¤ë¤ÈÉ¬¤º¤ä¤Ã¤Æ¸«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¤ª¼êËÜ¤¬ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¯¡¢´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§üâÅèÀ¯¹¨
¡¡ÆÒ»Ò¤ò¤Ï¤¸¤áËº¤ì¤¬¤¿¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë°î¤ì¤¿·à¾ìÈÇ¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤Æ´¶ÌµÎÌ¤Ç¤¹¡£º£¤Ç¤â¸½¾ì¤ÎÇ®¤¬¥«¥é¥À¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤ë¤Û¤É¤Ç¡¢½ÐÍè¾å¤¬¤ê¤ò´Ñ¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡ª
¢§¸¶¤Õ¤»Ò
¡¡¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡ª
¡¡±Ç²è²½¤Î¤ªÏÃ¤ò»Ç¤Ã¤¿»þ¡¢¶»¤¬¹âÌÄ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ÎÆ´¤ì¤ÎºîÉÊ¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÂçÊÑ¹üÂÀ¤Ê¡¢¤ä¤ê¹ÃÈå¤Î¤¢¤ëÌò¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¡Ä´¶ÌµÎÌ¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ï¤È¤Æ¤âË¤«¤Ç¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤Î¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÊª¸ì¤¬ÃúÇ«¤ËµÅ¤¤¤È¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆÒ»Ò¤Î¡¢ºÆ¤Ó¤Î¡Ö¤Ï¤Æ¡©¡×¤Ï¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¯À¸¤¤é¤ì¤ëÀ¤³¦¤Ï¼Â¸½²ÄÇ½¤Ê¤Î¤À¤È¡¢Í¦µ¤¤Å¤±¤Æ¤¯¤ì¤ëÊ¡²»¤Î¤è¤¦¤ËÊ¹¤³¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·à¾ìÈÇ¡¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¤É¤¦¤¾¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢§ÆâÅÄÍµª
¡¡»ä¤â³§¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢ÆÒ¤Á¤ã¤ó¤Î1¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¹¡£
ÍýÉÔ¿Ô¤Ê¤³¤È¤Ë¡Ö¤Ï¤Æ¡©¡×¤Èµ¿Ìä¤ò»ý¤Á¡¢¼«Ê¬¤Î¿®¤¸¤ë»×¤¤¤ò´Ó¤¯ÆÒ¤Á¤ã¤ó¤Î»Ñ¤Ë¡¢»ä¼«¿È¤âÍ¦µ¤¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ã¯¤«¤ò½ý¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢¿¿¤ÃÄ¾¤°¤Ê¿®Ç°¤Ç¿·¤·¤¤µ¤¤Å¤¤ò¹¤á¤Æ¤¤¤¯ÆÒ¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢º£¤Î»þÂå¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¼¤Ò¡¢·à¾ì¤ÇÆÒ¤Á¤ã¤ó¤È°ì½ï¤Ë¡Ö¤Ï¤Æ¡©¡×¤ÈÅê¤²¤«¤±¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡·à¾ì¤ò¸å¤Ë¤·¤¿»þ¡¢¤¤Ã¤È¤´¼«¿È¤Î¿·¤·¤¤²ÁÃÍ´Ñ¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢§¾¾ËÜ¹¬»ÍÏº
¡¡·à¾ìÈÇ¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¤ÇÆî´ö¼¡ÏºÌò¤ò¶Ð¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎºîÉÊ¤¬±Ç²è²½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¿¼¤¯¿´¤Ë¹ï¤Þ¤ì¡¢½Ð±é¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§ÍÍ¤Ë¤â¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù°¦¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î°¦¤¢¤Õ¤ì¤ëºîÉÊ¤Ë¤´±ï¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤Ç¤¹¡£
¡¡ÆÒ»ÒÌò¤Î°ËÆ£º»è½¤µ¤ó¤Î¾Ð´é¤Ç¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡È¥Á¡¼¥à¸×¤ËÍã¡É¤ò¤¼¤Ò¤È¤âÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤Ë¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È´ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£