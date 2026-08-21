『Ｔシャツが乾くまで』第7話 “充”松山ケンイチ、“あずさ”夏帆との“第3金曜日の真実”を語り始める
蒼井優が主演する金曜ドラマ『Ｔシャツが乾くまで』（TBS系／毎週金曜22時）の第7話が21日の今夜放送される。
【写真】充（松山ケンイチ）に殴りかかろうとする樹生（中島歩）『Ｔシャツが乾くまで』第7話より
本作は、とある事故に巻き込まれた二組の夫婦の“愛”と“秘密”を描く“喪失”と“再生”の物語。『silent』（フジテレビ系）、『海のはじまり』（フジテレビ系）の脚本家・生方美久がオリジナルストーリーを紡いでいく。キャストには主演の蒼井をはじめ中島歩、高橋文哉、齋藤飛鳥、夏帆、臼田あさ美、リリー・フランキー、松山ケンイチらが名を連ねている。
■第7話あらすじ
あずさ（夏帆）との関係を“不倫”だと定義されたことに納得がいかない充（松山）から、逆に二人の関係は不倫ではないと言い切れるのかと問われ、うまく答えることができない咲子（蒼井）と樹生（中島）。
そんな中、充はあずさとの“第3金曜日の真実”を語り始める。一方、樹生は宮内（リリー・フランキー）からあずさが遺した日記帳を受け取る。
金曜ドラマ『Ｔシャツが乾くまで』はTBS系にて毎週木曜金曜22時放送。
【写真】充（松山ケンイチ）に殴りかかろうとする樹生（中島歩）『Ｔシャツが乾くまで』第7話より
本作は、とある事故に巻き込まれた二組の夫婦の“愛”と“秘密”を描く“喪失”と“再生”の物語。『silent』（フジテレビ系）、『海のはじまり』（フジテレビ系）の脚本家・生方美久がオリジナルストーリーを紡いでいく。キャストには主演の蒼井をはじめ中島歩、高橋文哉、齋藤飛鳥、夏帆、臼田あさ美、リリー・フランキー、松山ケンイチらが名を連ねている。
あずさ（夏帆）との関係を“不倫”だと定義されたことに納得がいかない充（松山）から、逆に二人の関係は不倫ではないと言い切れるのかと問われ、うまく答えることができない咲子（蒼井）と樹生（中島）。
そんな中、充はあずさとの“第3金曜日の真実”を語り始める。一方、樹生は宮内（リリー・フランキー）からあずさが遺した日記帳を受け取る。
金曜ドラマ『Ｔシャツが乾くまで』はTBS系にて毎週木曜金曜22時放送。