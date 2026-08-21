「ホロライブ」ラプラス・ダークネス、スロット好きを隠していた理由を告白 卒メンと「キャラ被りするんじゃ…」
「ホロライブ」所属Vtuberのラプラス・ダークネスさんが、21日までにチャンネルを更新。スロット好きを隠していた理由を説明すると、懐かしの卒業メンバーの名前が飛び出した。
【動画】スロット好きを隠していた理由は同期の卒メンにあった!?（7：37ごろ）
ホロライブ6期生『秘密結社holoX』のメンバーとして、2021年11月にデビューしたラプラスさんは、Xのサブアカウントでたびたびスロットの結果を報告しており、ファンの間ではスロット好きとしても認知されている。
今回の配信では、これまでスロット好きを隠してきた理由を「沙花叉クロヱが結構スロットの話しとかしてたスロカスキャラだったのよ。だからキャラ被りするんじゃねえと思って隠してました」と説明。2025年1月に卒業したかつての同期・クロヱさんとのキャラ被りを避けるためだったという意外な理由が明らかになった。
また、クロヱさんは実機よりアプリ派だったそうで、ラプラスさんからは「店舗は行ってなかったみたいなの言ってた。アプリでめっちゃスロットやっててって言ってた」と、当時のエピソードも語られた。
この話しにファンからは「まあアイドルだからね」「キャラ被り回避のためか」「結構沙花叉と共通点あるよね」などの声が上がっている。
引用：YouTubeチャンネル「Laplus ch. ラプラス・ダークネス - holoX -」
【動画】スロット好きを隠していた理由は同期の卒メンにあった!?（7：37ごろ）
ホロライブ6期生『秘密結社holoX』のメンバーとして、2021年11月にデビューしたラプラスさんは、Xのサブアカウントでたびたびスロットの結果を報告しており、ファンの間ではスロット好きとしても認知されている。
また、クロヱさんは実機よりアプリ派だったそうで、ラプラスさんからは「店舗は行ってなかったみたいなの言ってた。アプリでめっちゃスロットやっててって言ってた」と、当時のエピソードも語られた。
この話しにファンからは「まあアイドルだからね」「キャラ被り回避のためか」「結構沙花叉と共通点あるよね」などの声が上がっている。
引用：YouTubeチャンネル「Laplus ch. ラプラス・ダークネス - holoX -」