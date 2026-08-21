170cm“美しすぎる気象予報士”穂川果音、ビーチで解放感「スタイル最高」「可愛すぎ」
気象予報士の穂川果音が21日までにInstagramを更新。美しさ際立つ姿を披露すると、称賛の声が寄せられた。
【写真】170cm“美しすぎる気象予報士”穂川果音が「スタイル抜群」 水着姿も「魅力的」（15枚）
170cmと抜群のスタイルを誇る穂川。普段からSNSにオフショットを投稿しており注目を集めている。
今回の投稿では「今年も海に行ってきました 今年は海に入っても、眉がちゃんとある…！」とつづり、ビーチを満喫する様子を投稿。眩しい笑顔でも魅せた。ファンからは「スタイル抜群」「可愛すぎ」「美しい」などの声が集まっている。
■穂川果音（ほかわ かのん）
1986年2月12日生まれ。東京都出身。セント・フォース所属。イラストを描くことや季節に合わせた料理の提供を特技とし、気象予報士のほかに秘書検定2級、薬膳コーディネーター、防災士の資格も保有している。気象予報士として出演していた番組「ABEMA Prime」を3月27日の放送をもって卒業した。
引用：「穂川果音」Instagram（＠hokawakanonn）
【写真】170cm“美しすぎる気象予報士”穂川果音が「スタイル抜群」 水着姿も「魅力的」（15枚）
170cmと抜群のスタイルを誇る穂川。普段からSNSにオフショットを投稿しており注目を集めている。
今回の投稿では「今年も海に行ってきました 今年は海に入っても、眉がちゃんとある…！」とつづり、ビーチを満喫する様子を投稿。眩しい笑顔でも魅せた。ファンからは「スタイル抜群」「可愛すぎ」「美しい」などの声が集まっている。
1986年2月12日生まれ。東京都出身。セント・フォース所属。イラストを描くことや季節に合わせた料理の提供を特技とし、気象予報士のほかに秘書検定2級、薬膳コーディネーター、防災士の資格も保有している。気象予報士として出演していた番組「ABEMA Prime」を3月27日の放送をもって卒業した。
引用：「穂川果音」Instagram（＠hokawakanonn）