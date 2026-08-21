産後と思えない！ 162cm美人アナ36歳、美背中大胆あらわのブラックコーデに絶賛の声
日本テレビの郡司恭子アナウンサーが18日、自身のInstagramを更新し、背中がざっくり開いた“ブラックコーデ”を披露。ファンからたくさんの反響が寄せられている。
【写真】162cm美人アナ36歳、スレンダーな夏コーデ 過去の魅力全開ショットも
郡司アナは、2013年に日本テレビに入社。1990年生まれの36歳。身長162cm。昨年5月に結婚を発表し、同12月に第1子を出産している。2022年からは、日本テレビが始動させたアパレルブランド「Audire（アウディーレ）」にも携わっている。Instagramではその持ち前のファッションセンスをいかんなく発揮し、30代コーデを披露している。
そんな郡司アナはこの日、「ブラックコーデは バタバタしている朝の味方」とつづり、背中がざっくり開いた涼しげな黒トップスにジーンズというカジュアルなスタイルを公開。「ベロアの大きなリボンは ぼさぼさヘアもごまかしてくれる」「これまた心強いアイテムです」と、時間がないときならではの工夫も説明している。
そんな郡司アナのブラックコーデには「可愛い通り越して美しすぎる」といった声のほか、大胆に開いたバックショットにも「バックデザインもかわいいです」「背中がキュッと開いたトップス かっこよすぎです」「背中美人ですね」といった声が寄せられている。
引用：「郡司恭子」Instagram（＠kyoko_gunji）
【写真】162cm美人アナ36歳、スレンダーな夏コーデ 過去の魅力全開ショットも
郡司アナは、2013年に日本テレビに入社。1990年生まれの36歳。身長162cm。昨年5月に結婚を発表し、同12月に第1子を出産している。2022年からは、日本テレビが始動させたアパレルブランド「Audire（アウディーレ）」にも携わっている。Instagramではその持ち前のファッションセンスをいかんなく発揮し、30代コーデを披露している。
そんな郡司アナはこの日、「ブラックコーデは バタバタしている朝の味方」とつづり、背中がざっくり開いた涼しげな黒トップスにジーンズというカジュアルなスタイルを公開。「ベロアの大きなリボンは ぼさぼさヘアもごまかしてくれる」「これまた心強いアイテムです」と、時間がないときならではの工夫も説明している。
そんな郡司アナのブラックコーデには「可愛い通り越して美しすぎる」といった声のほか、大胆に開いたバックショットにも「バックデザインもかわいいです」「背中がキュッと開いたトップス かっこよすぎです」「背中美人ですね」といった声が寄せられている。
引用：「郡司恭子」Instagram（＠kyoko_gunji）