『ラストノート』葵＆澄晴の甘い時間に「赤面」「心臓持ちません」の声 ラストの莉奈にも反響
内田有紀と寺西拓人がダブル主演するドラマ『ラストノート』（フジテレビ系／毎週木曜22時）第7話が20日に放送。葵（内田）と澄晴（寺西）の甘い時間に反響が集まっている。
【写真】莉奈（桜井日奈子）が葵（内田有紀）の会社に現れる
本作は、環境も積み重ねてきた人生も全く違う、交わるはずのなかった年の差のある男女が静かにひかれあい、やがて人生で最も激しい恋へと導かれていく姿を完全オリジナル脚本で描く、大人の純愛ドラマ。
葵は優子（坂井真紀）に自分の想いや葛藤を明かし「私は澄晴くんと一緒にいたい」と伝えた。澄晴も、莉奈（桜井日奈子）と向き合い、好きな人ができたと正直に告白する。
その後、葵と澄晴はデートをし、花屋へ。葵はそこで花の香りを感じることができた。部屋で2人きりのときに葵は澄晴に「澄晴くんにも取り戻してほしい。あきらめたもの。私にできることがあれば協力するから」と伝える。葵は「こんな気持ちになるなんて思わなかった」と呟き、澄晴も「俺も」とほほ笑んだ。葵が「どんな気持ち？」と聞くと、澄晴は「ひたすら好き」と想いを告白。2人はベッドで抱き合い、一夜を共に過ごした。
翌朝、澄晴は朝食を用意する葵の頬にキス。幸せな時間を過ごした後、葵が出社すると、そこには莉奈がいた。驚く葵に莉奈は「相談乗ってほしくて。取られたの。好きな人を、他の女に取られたの」と告げる。莉奈は「なんでもわきまえてます、って顔した、うんと年上のおばさんに。あなたに。返して。澄晴を。返して！」と声を上げるのだった。
葵と澄晴が幸せそうに過ごす場面や、一夜を共にする展開に、視聴者からは「良すぎる」「赤面」「ひたすら好き、、、パワーワードすぎる」「甘すぎるーー」「心臓持ちません」などの声が続出。莉奈が葵の前に現れるラストには「莉奈まで覚醒しちゃった」「莉奈劇場も開幕か…」「莉奈ちゃんが闇堕ちしちゃった」などの声が集まっている。
【写真】莉奈（桜井日奈子）が葵（内田有紀）の会社に現れる
本作は、環境も積み重ねてきた人生も全く違う、交わるはずのなかった年の差のある男女が静かにひかれあい、やがて人生で最も激しい恋へと導かれていく姿を完全オリジナル脚本で描く、大人の純愛ドラマ。
葵は優子（坂井真紀）に自分の想いや葛藤を明かし「私は澄晴くんと一緒にいたい」と伝えた。澄晴も、莉奈（桜井日奈子）と向き合い、好きな人ができたと正直に告白する。
翌朝、澄晴は朝食を用意する葵の頬にキス。幸せな時間を過ごした後、葵が出社すると、そこには莉奈がいた。驚く葵に莉奈は「相談乗ってほしくて。取られたの。好きな人を、他の女に取られたの」と告げる。莉奈は「なんでもわきまえてます、って顔した、うんと年上のおばさんに。あなたに。返して。澄晴を。返して！」と声を上げるのだった。
葵と澄晴が幸せそうに過ごす場面や、一夜を共にする展開に、視聴者からは「良すぎる」「赤面」「ひたすら好き、、、パワーワードすぎる」「甘すぎるーー」「心臓持ちません」などの声が続出。莉奈が葵の前に現れるラストには「莉奈まで覚醒しちゃった」「莉奈劇場も開幕か…」「莉奈ちゃんが闇堕ちしちゃった」などの声が集まっている。