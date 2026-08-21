SixTONES田中樹、『24時間テレビ』SPドラマ出演決定！ 『DayDay.』武田真一アナも登場
『24時間テレビ49‐愛は地球を救う‐』（日本テレビ系）にて放送される北川景子主演のスペシャルドラマ『幸せはある』に、SixTONESの田中樹、武田真一が出演することが明らかとなった。併せて、ドラマのキービジュアルも解禁。田中、武田のコメントも到着した。
【写真】北川景子がつんく♂（高橋光臣）を支える妻役で主演！ SPドラマ『幸せはある』キービジュアル
2014年、喉頭がんで声を失った希代のヒットメーカー、つんく♂。誰もが知るアーティスト・プロデューサーのつんく♂と、誰も知らない「家族」の中のつんく♂。その姿を、一番近くで見てきた妻・加奈子さんの目線で初のドラマ化。北川景子が主人公となる妻・加奈子役、高橋光臣がつんく♂役を演じる。脚本は数々の名作を手がけてきた岡田惠和が担当。
今回、つんく♂と親しい仕事仲間でエンジニアの田所役を田中樹、声帯摘出手術に向き合う担当医師の白石役を武田真一が演じることが解禁となりました。
このたび、『24時間テレビ49』のチャリティーパートナーを務めるSixTONESの田中樹が、24時間テレビスペシャルドラマへも出演することが決定。このドラマで、つんく♂の多忙を心配し、喉の不調を察知するエンジニア役を演じる田中樹は、「タイトル『幸せはある』の意味についてすごく理解していただけるのではないか、感情が揺さぶられて、自分がこれから歩んでいく道の手助けになるんじゃないかなと思います」と熱く思いを語った。
そして、つんく♂の担当医師役で、日本テレビ系の情報番組『DayDay.』のMCも務める武田真一が出演。自身も「声」が仕事道具であるフリーアナウンサーの武田は、このドラマへの出演に際し、「大切なものを失ったときに、そのひとは、そして家族はどうふるまえばいいのか、何が支えになるのか…。そんなことを教えてくれる素敵なドラマです」と出演への思いを語った。
『24時間テレビ49‐愛は地球を救う‐』は、日本テレビ系にて8月29・30日放送。スペシャルドラマ『幸せはある』は29日21時30分過ぎ放送予定。
田中と武田のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■田中樹
今回24時間テレビに関わらせていただく中で、ドラマにまで出られるんだ！っていう驚きがありました。出演シーンは多くはないですが、携わらせていただけるだけで光栄だなと思いました。
高橋光臣さんとご一緒させていただくのは初めてなのですが、（ドラマ内の）あのかすれる感じの声を出す演技は喉に負担がかかって、すごくきついと思うんです。高橋さんが「ほんまの声がどっちかわからなくなってきた」とおっしゃっていて、つんく♂さんという人物像や、歩んできた境遇にすごく寄り添っていらっしゃると思いました。（つんく♂役を演じている時の）高橋さんは、いつもの柔らかくて優しい印象とは違って、僕もピシッとなりました。
見ている方々の中で、つんく♂さんと全く同じ境遇という方は少ないと思いますが、24時間テレビのドラマは『観た後に人生に大きな影響を及ぼすような作品』が多いと思うんです。今回はつんく♂さんが題材になっているので入り込みやすいと思いますし、『自分と全然別の境遇だけど感情がリンクする部分』というのが見つけやすいと思います。そして、このタイトル『幸せはある』の意味についてすごく理解していただけるのではないか、感情が揺さぶられて、自分がこれから歩んでいく道の手助けになるんじゃないかなと思います。ぜひ皆さんに見ていただきたいです。
■武田真一
この度、24時間テレビ49・スペシャルドラマ「幸せはある」で、つんく♂さんの主治医の白石役を演じることになりました。
ボーカリストでもあるつんく♂さんの、命ともいえる声帯を摘出する決断を促す役割。つんく♂さんと加奈子さんが、告知をどのように受け止めるのか。絶望と希望、どちらを選び取るのか…。
まさに運命的な瞬間。私も心を揺さぶられるシーンになりました。加奈子さん役の北川景子さん、つんく♂さん役の高橋光臣さんの演技も素晴らしい…。
本当に涙があふれました。大切なものを失ったときに、そのひとは、そして家族はどうふるまえばいいのか、何が支えになるのか…。
そんなことを教えてくれる素敵なドラマです。ぜひご覧ください。
【写真】北川景子がつんく♂（高橋光臣）を支える妻役で主演！ SPドラマ『幸せはある』キービジュアル
2014年、喉頭がんで声を失った希代のヒットメーカー、つんく♂。誰もが知るアーティスト・プロデューサーのつんく♂と、誰も知らない「家族」の中のつんく♂。その姿を、一番近くで見てきた妻・加奈子さんの目線で初のドラマ化。北川景子が主人公となる妻・加奈子役、高橋光臣がつんく♂役を演じる。脚本は数々の名作を手がけてきた岡田惠和が担当。
このたび、『24時間テレビ49』のチャリティーパートナーを務めるSixTONESの田中樹が、24時間テレビスペシャルドラマへも出演することが決定。このドラマで、つんく♂の多忙を心配し、喉の不調を察知するエンジニア役を演じる田中樹は、「タイトル『幸せはある』の意味についてすごく理解していただけるのではないか、感情が揺さぶられて、自分がこれから歩んでいく道の手助けになるんじゃないかなと思います」と熱く思いを語った。
そして、つんく♂の担当医師役で、日本テレビ系の情報番組『DayDay.』のMCも務める武田真一が出演。自身も「声」が仕事道具であるフリーアナウンサーの武田は、このドラマへの出演に際し、「大切なものを失ったときに、そのひとは、そして家族はどうふるまえばいいのか、何が支えになるのか…。そんなことを教えてくれる素敵なドラマです」と出演への思いを語った。
『24時間テレビ49‐愛は地球を救う‐』は、日本テレビ系にて8月29・30日放送。スペシャルドラマ『幸せはある』は29日21時30分過ぎ放送予定。
田中と武田のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■田中樹
今回24時間テレビに関わらせていただく中で、ドラマにまで出られるんだ！っていう驚きがありました。出演シーンは多くはないですが、携わらせていただけるだけで光栄だなと思いました。
高橋光臣さんとご一緒させていただくのは初めてなのですが、（ドラマ内の）あのかすれる感じの声を出す演技は喉に負担がかかって、すごくきついと思うんです。高橋さんが「ほんまの声がどっちかわからなくなってきた」とおっしゃっていて、つんく♂さんという人物像や、歩んできた境遇にすごく寄り添っていらっしゃると思いました。（つんく♂役を演じている時の）高橋さんは、いつもの柔らかくて優しい印象とは違って、僕もピシッとなりました。
見ている方々の中で、つんく♂さんと全く同じ境遇という方は少ないと思いますが、24時間テレビのドラマは『観た後に人生に大きな影響を及ぼすような作品』が多いと思うんです。今回はつんく♂さんが題材になっているので入り込みやすいと思いますし、『自分と全然別の境遇だけど感情がリンクする部分』というのが見つけやすいと思います。そして、このタイトル『幸せはある』の意味についてすごく理解していただけるのではないか、感情が揺さぶられて、自分がこれから歩んでいく道の手助けになるんじゃないかなと思います。ぜひ皆さんに見ていただきたいです。
■武田真一
この度、24時間テレビ49・スペシャルドラマ「幸せはある」で、つんく♂さんの主治医の白石役を演じることになりました。
ボーカリストでもあるつんく♂さんの、命ともいえる声帯を摘出する決断を促す役割。つんく♂さんと加奈子さんが、告知をどのように受け止めるのか。絶望と希望、どちらを選び取るのか…。
まさに運命的な瞬間。私も心を揺さぶられるシーンになりました。加奈子さん役の北川景子さん、つんく♂さん役の高橋光臣さんの演技も素晴らしい…。
本当に涙があふれました。大切なものを失ったときに、そのひとは、そして家族はどうふるまえばいいのか、何が支えになるのか…。
そんなことを教えてくれる素敵なドラマです。ぜひご覧ください。