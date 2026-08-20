酸素は残り60分…“クジラに落ちた男”の決死の脱出劇、本予告解禁
巨大なマッコウクジラに丸飲みされた青年の脱出劇を描く映画『クジラに落ちた男』（10月16日公開）の本予告映像とポスタービジュアルが解禁された。
【動画】映画『クジラに落ちた男』本予告
本作は、ピューリッツァー賞受賞作家によるベストセラー小説を実写化したサバイバルスリラー。海中を舞台にした物語でありながら、主人公が閉じ込められるのは“クジラの体内”。酸素が尽きるまでのわずか60分で脱出を目指す、前代未聞の極限状態が描かれる。
主人公の青年ジェイは、海で多くの命を救った英雄であり、自分には厳しかった父・ミットの記憶を胸に、ひとりで海へ潜る。そこで巨大なダイオウイカとマッコウクジラに遭遇。必死に逃げようとするが、ダイオウイカとともにクジラにのみ込まれてしまう。
暗く閉ざされた体内で、ジェイに残された酸素はわずか60分。次々と危機が襲うなか、彼は父から厳しくたたき込まれた教えこそが、生還するための唯一の鍵だと気づいていく。
公開された予告編では、ジェイを捕食しようと海中から迫る巨大なクジラや、パニック状態のままのみ込まれる瞬間を映し出す。「息子よ、運命を受け入れるのか？」という父の言葉が響くなか、ジェイがクジラの喉元から「助けて！」と叫ぶ姿も収められている。
ポスターは、暗い海の底を進むジェイと、その背後から巨大な口を開けて迫るマッコウクジラの姿が描かれた、緊迫感あふれるビジュアルとなっている。
【動画】映画『クジラに落ちた男』本予告
本作は、ピューリッツァー賞受賞作家によるベストセラー小説を実写化したサバイバルスリラー。海中を舞台にした物語でありながら、主人公が閉じ込められるのは“クジラの体内”。酸素が尽きるまでのわずか60分で脱出を目指す、前代未聞の極限状態が描かれる。
暗く閉ざされた体内で、ジェイに残された酸素はわずか60分。次々と危機が襲うなか、彼は父から厳しくたたき込まれた教えこそが、生還するための唯一の鍵だと気づいていく。
公開された予告編では、ジェイを捕食しようと海中から迫る巨大なクジラや、パニック状態のままのみ込まれる瞬間を映し出す。「息子よ、運命を受け入れるのか？」という父の言葉が響くなか、ジェイがクジラの喉元から「助けて！」と叫ぶ姿も収められている。
ポスターは、暗い海の底を進むジェイと、その背後から巨大な口を開けて迫るマッコウクジラの姿が描かれた、緊迫感あふれるビジュアルとなっている。