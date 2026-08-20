ファーストサマーウイカ、飲食店で絶対最初に確認すること「まず『余ったら、お持ち帰りできますか？』と」
俳優のファーストサマーウイカが20日、都内で行われた映画『シャドウワーク』完成披露上映会に参加した。
【全身ショット】圧巻オーラ！白×黒ドレスで登場したファーストサマーウイカ
イベントではマイルールを語ることに。ウイカは「飲食店に行った時に、まず『余ったら、お持ち帰りできますか？』と聞きます。余って持ち帰れるなら1品多めに、持って帰れないなら腹八分目で注文します」と話す。さらに容器が無料かどうかも問題になるそうで「『50円かかります』と言われたら控えめの注文になります」と明かすと会場からは共感の声が上がっていた。
原作は佐野広実氏の同名小説。配偶者や親から暴力を受けた女性たちをかくまうシェルター＜おうち＞。一見穏やかなその場所では、日常と同じ手つきで、“あること”が行われている、完璧に考え抜かれた方法で。声なき者たちの“極限の決断”を描くサバイブサスペンスが静かに動き出す。
そのほか、吉岡里帆、奈緒、美保純、酒井若菜、佐月絵美、風吹ジュン、吉野竜平監督が参加した。
【全身ショット】圧巻オーラ！白×黒ドレスで登場したファーストサマーウイカ
イベントではマイルールを語ることに。ウイカは「飲食店に行った時に、まず『余ったら、お持ち帰りできますか？』と聞きます。余って持ち帰れるなら1品多めに、持って帰れないなら腹八分目で注文します」と話す。さらに容器が無料かどうかも問題になるそうで「『50円かかります』と言われたら控えめの注文になります」と明かすと会場からは共感の声が上がっていた。
原作は佐野広実氏の同名小説。配偶者や親から暴力を受けた女性たちをかくまうシェルター＜おうち＞。一見穏やかなその場所では、日常と同じ手つきで、“あること”が行われている、完璧に考え抜かれた方法で。声なき者たちの“極限の決断”を描くサバイブサスペンスが静かに動き出す。
そのほか、吉岡里帆、奈緒、美保純、酒井若菜、佐月絵美、風吹ジュン、吉野竜平監督が参加した。