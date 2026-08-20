酒井若菜、マイルールを明かす「朝起きた時と夜寝る前に抱きついてます」 美保純のお願いに吉岡里帆がツッコミ
俳優の美保純、酒井若菜が20日、都内で行われた映画『シャドウワーク』完成披露上映会に参加した。
【全身ショット】白×黒の上品コーデで登場した酒井若菜
イベントでは、おうちルールを語ることに。美保は「コロナ禍の時に小さいサボテンを買ったんです。今は私の身長を超えるぐらい大きくなったの！毎日、話しかけて『お前だけは捨てないよ。大事にするよ』と言ってます」と話した。酒井は「美保さんと被るんですけど、植物が大好きで、エバーフレッシュというネムノキ系の子がいるんです。うちの子が大きくて、朝起きた時と夜寝る前に抱きついてます。かわいいんですよ。夜は葉っぱが閉じて、朝は葉っぱが開いて」とデレデレだった。すると美保は「うちのサボテンと交換しよ！」とオファーし、吉岡里帆から「さっき大事にするって言ったじゃないですか！」とツッコまれていた。
原作は佐野広実氏の同名小説。配偶者や親から暴力を受けた女性たちをかくまうシェルター＜おうち＞。一見穏やかなその場所では、日常と同じ手つきで、“あること”が行われている、完璧に考え抜かれた方法で。声なき者たちの“極限の決断”を描くサバイブサスペンスが静かに動き出す。
そのほか、吉岡里帆、奈緒、ファーストサマーウイカ、佐月絵美、風吹ジュン、吉野竜平監督が参加した。
【全身ショット】白×黒の上品コーデで登場した酒井若菜
イベントでは、おうちルールを語ることに。美保は「コロナ禍の時に小さいサボテンを買ったんです。今は私の身長を超えるぐらい大きくなったの！毎日、話しかけて『お前だけは捨てないよ。大事にするよ』と言ってます」と話した。酒井は「美保さんと被るんですけど、植物が大好きで、エバーフレッシュというネムノキ系の子がいるんです。うちの子が大きくて、朝起きた時と夜寝る前に抱きついてます。かわいいんですよ。夜は葉っぱが閉じて、朝は葉っぱが開いて」とデレデレだった。すると美保は「うちのサボテンと交換しよ！」とオファーし、吉岡里帆から「さっき大事にするって言ったじゃないですか！」とツッコまれていた。
そのほか、吉岡里帆、奈緒、ファーストサマーウイカ、佐月絵美、風吹ジュン、吉野竜平監督が参加した。