佐月絵美、あいさつ順に困惑「ウイカさんの後は…」 スカートの真ん中がくり抜かれた特徴的な衣装で登場
俳優のファーストサマーウイカ、佐月絵美が20日、都内で行われた映画『シャドウワーク』完成披露上映会に参加した。
【全身ショット】美脚チラリ！個性的な黒ドレスで登場した佐月絵美
冒頭のあいさつで、ウイカは軽快なトーク＆ちょうど1年前に撮影していたことをTHE 虎舞竜の「ロード」で表現するなど笑いを誘った。続く順番だった佐月は「ウイカさんの後はしゃべりにくい…」と苦笑いを浮かべた。続けて「はじめまして。佐月絵美です。このような大きな劇場に立つのが初めてで、緊張しています」と佐月が話すと、ファンから「頑張って！」という声掛けが。直後にウイカは「お父さん？」と確認されて、緊張が解けたのか和やかなムードになっていた。劇中では金髪姿に。「初めてブリーチしました。イェーイという感じでした！うれしいです。お仕事でチェンジできるのが楽しかったです」と振り返っていた。
原作は佐野広実氏の同名小説。配偶者や親から暴力を受けた女性たちをかくまうシェルター＜おうち＞。一見穏やかなその場所では、日常と同じ手つきで、“あること”が行われている、完璧に考え抜かれた方法で。声なき者たちの“極限の決断”を描くサバイブサスペンスが静かに動き出す。
そのほか、吉岡里帆、奈緒、美保純、酒井若菜、風吹ジュン、吉野竜平監督が参加した。
【全身ショット】美脚チラリ！個性的な黒ドレスで登場した佐月絵美
冒頭のあいさつで、ウイカは軽快なトーク＆ちょうど1年前に撮影していたことをTHE 虎舞竜の「ロード」で表現するなど笑いを誘った。続く順番だった佐月は「ウイカさんの後はしゃべりにくい…」と苦笑いを浮かべた。続けて「はじめまして。佐月絵美です。このような大きな劇場に立つのが初めてで、緊張しています」と佐月が話すと、ファンから「頑張って！」という声掛けが。直後にウイカは「お父さん？」と確認されて、緊張が解けたのか和やかなムードになっていた。劇中では金髪姿に。「初めてブリーチしました。イェーイという感じでした！うれしいです。お仕事でチェンジできるのが楽しかったです」と振り返っていた。
原作は佐野広実氏の同名小説。配偶者や親から暴力を受けた女性たちをかくまうシェルター＜おうち＞。一見穏やかなその場所では、日常と同じ手つきで、“あること”が行われている、完璧に考え抜かれた方法で。声なき者たちの“極限の決断”を描くサバイブサスペンスが静かに動き出す。
そのほか、吉岡里帆、奈緒、美保純、酒井若菜、風吹ジュン、吉野竜平監督が参加した。