奈緒、北村匠海が演じるDV夫を絶賛 本人は「穏やかな方でした」
俳優の奈緒が20日、都内で行われた映画『シャドウワーク』完成披露上映会に参加した。
【全身ショット】透け感あるブラックコーデで登場した奈緒
奈緒は、男性中心の警察組織で強く生きようともがく刑事・薫を演じる。正義感が強く優秀な刑事でありながら、自身も刑事の夫から暴力を受けているという人物となる。夫役は北村匠海が演じた。奈緒は「北村さんとは初めて一緒にお芝居をさせていただいた。事前に話し合うことは特になく。今思うと、どちらかと言うとお芝居で初めて対峙する時の緊張感を、2人とも余白を残そうという距離感を作らせていただいたような気がします。なので、実際に台本を読んだ以上に北村さんを目の前にした時に『すごく怖い』という気持ちがわいた。自分の中で想像上でしか埋まっていなかった背景が一瞬で埋まるようなシーンを作らせていただけた。感謝しています」と振り返る。ただ、北村本人は「穏やかな方でした」とフォローも忘れていなかった。
原作は佐野広実氏の同名小説。配偶者や親から暴力を受けた女性たちをかくまうシェルター＜おうち＞。一見穏やかなその場所では、日常と同じ手つきで、“あること”が行われている、完璧に考え抜かれた方法で。声なき者たちの“極限の決断”を描くサバイブサスペンスが静かに動き出す。
そのほか、吉岡里帆、美保純、酒井若菜、ファーストサマーウイカ、佐月絵美、風吹ジュン、吉野竜平監督が参加した。
【全身ショット】透け感あるブラックコーデで登場した奈緒
奈緒は、男性中心の警察組織で強く生きようともがく刑事・薫を演じる。正義感が強く優秀な刑事でありながら、自身も刑事の夫から暴力を受けているという人物となる。夫役は北村匠海が演じた。奈緒は「北村さんとは初めて一緒にお芝居をさせていただいた。事前に話し合うことは特になく。今思うと、どちらかと言うとお芝居で初めて対峙する時の緊張感を、2人とも余白を残そうという距離感を作らせていただいたような気がします。なので、実際に台本を読んだ以上に北村さんを目の前にした時に『すごく怖い』という気持ちがわいた。自分の中で想像上でしか埋まっていなかった背景が一瞬で埋まるようなシーンを作らせていただけた。感謝しています」と振り返る。ただ、北村本人は「穏やかな方でした」とフォローも忘れていなかった。
そのほか、吉岡里帆、美保純、酒井若菜、ファーストサマーウイカ、佐月絵美、風吹ジュン、吉野竜平監督が参加した。