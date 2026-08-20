加藤史帆、下呂温泉で「ツルツルになりました」 “運命の出会い”告白に佐久間大介ツッコミ
俳優の加藤史帆が20日、都内で行われた映画『マッチング TRUE LOVE』（9月25日公開）完成披露試写会に登壇。最近訪れた岐阜県・下呂温泉での体験を“運命の出会い”として紹介した。
【写真】字もかわいい！白ワンピースで清楚な加藤史帆
舞台あいさつにはほかに、主演の土屋太鳳、共演の佐久間大介をはじめ、豊嶋花、倉悠貴、根矢涼香、冨手麻妙、塚田僚一、瀧七海、濱正悟、花瀬琴音、伊島空、真飛聖、内田英治監督が登壇した。
イベントでは、キャスト陣が「今までの人生で運命の出会いだと思った瞬間」をフリップで回答。土屋太鳳が自身の芝居の原点となった映画『シザーハンズ』を挙げるなど、それぞれ思い入れのある出会いを語る中、加藤が掲げたのは「下呂温泉」だった。
加藤は「今、感動的な話が続いてて本当に申し訳ないんですけど」と恐縮しながら、「温泉をあんまり入ったことなくて。最近、岐阜旅行に行って、下呂温泉に入ったら、もうツルツルになりました」とにっこり。
肌への効果を実感したようで、その感動から「運命の温泉だって思った話」と理由を説明した。満面の笑みで温泉愛を語る加藤に、佐久間らは「ニヤニヤしてしゃべるなぁ」とツッコミが入り、会場は笑いに包まれた。
本作では、マッチングツアーに参加する“条件重視のエステティシャン”日向ゆら役を演じた加藤。映画初出演となる今作の舞台あいさつで、役柄にもどこか通じる“美容”にまつわる運命的な出会いを明かしていた。
今作は、マッチングアプリでの出会いが日常となった現代を舞台に、カジュアルな出会いの裏に潜む恐怖を描き出した映画『マッチング』の続編。マッチングアプリから南の島での“マッチングツアー”へとスケールアップする。アプリ婚連続殺人事件から2年後、生き残りを賭けた超刺激的ラブサバイバル・スリラーを描く。
【写真】字もかわいい！白ワンピースで清楚な加藤史帆
舞台あいさつにはほかに、主演の土屋太鳳、共演の佐久間大介をはじめ、豊嶋花、倉悠貴、根矢涼香、冨手麻妙、塚田僚一、瀧七海、濱正悟、花瀬琴音、伊島空、真飛聖、内田英治監督が登壇した。
イベントでは、キャスト陣が「今までの人生で運命の出会いだと思った瞬間」をフリップで回答。土屋太鳳が自身の芝居の原点となった映画『シザーハンズ』を挙げるなど、それぞれ思い入れのある出会いを語る中、加藤が掲げたのは「下呂温泉」だった。
肌への効果を実感したようで、その感動から「運命の温泉だって思った話」と理由を説明した。満面の笑みで温泉愛を語る加藤に、佐久間らは「ニヤニヤしてしゃべるなぁ」とツッコミが入り、会場は笑いに包まれた。
本作では、マッチングツアーに参加する“条件重視のエステティシャン”日向ゆら役を演じた加藤。映画初出演となる今作の舞台あいさつで、役柄にもどこか通じる“美容”にまつわる運命的な出会いを明かしていた。
今作は、マッチングアプリでの出会いが日常となった現代を舞台に、カジュアルな出会いの裏に潜む恐怖を描き出した映画『マッチング』の続編。マッチングアプリから南の島での“マッチングツアー”へとスケールアップする。アプリ婚連続殺人事件から2年後、生き残りを賭けた超刺激的ラブサバイバル・スリラーを描く。