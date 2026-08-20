A.B.C-Z塚田僚一、キャスト誘って島めぐり 久米島ロケで“最年長”の気遣い
A.B.C-Zの塚田僚一が20日、都内で行われた映画『マッチング TRUE LOVE』（9月25日公開）完成披露試写会に登壇。沖縄・久米島で行われた撮影中、土屋太鳳やSnow Manの佐久間大介ら共演者を誘って島内を巡っていたエピソードが明かされた。
【写真】かっこいい！！優しい表情でほほえむ佐久間大介
舞台あいさつにはほかに、主演の土屋太鳳、共演の佐久間大介をはじめ、豊嶋花、倉悠貴、根矢涼香、冨手麻妙、瀧七海、濱正悟、加藤史帆、花瀬琴音、伊島空、真飛聖、内田英治監督が登壇した。
本作では、マッチングツアーに参加するスポーツトレーナー・天野由太郎役を演じた塚田。撮影はキャスト陣が久米島に滞在する形で行われ、土屋は「塚田さんとかも、来れる時に車をレンタカーで出してくださって」と感謝した。
塚田は「マッチングの参加者のメンバーだけで言うと、気づいたら僕、最年長だなと思って」と振り返り、「せっかくだから、この作品も最初はかなり楽しげな雰囲気なので、もっとみんなでチームワーク良くなればなと思い、ちょっと旅行というか、観光とかしていました」と説明した。
佐久間も、午後から撮影の日には塚田が車を出し、土屋らとともにソーキそばやタコライスを食べに出かけたと回顧。また、別の日には祭りに出かけた共演者たちが帰りの交通手段に困っていたところ、塚田が大きな車で迎えに現れたというエピソードも披露された。
共演者から次々と感謝の声が上がると、塚田は「僕、運転してるだけの人みたいになってない？」と苦笑。島めぐりを通じて、座組の距離を縮める役割も担っていた。
【写真】かっこいい！！優しい表情でほほえむ佐久間大介
舞台あいさつにはほかに、主演の土屋太鳳、共演の佐久間大介をはじめ、豊嶋花、倉悠貴、根矢涼香、冨手麻妙、瀧七海、濱正悟、加藤史帆、花瀬琴音、伊島空、真飛聖、内田英治監督が登壇した。
塚田は「マッチングの参加者のメンバーだけで言うと、気づいたら僕、最年長だなと思って」と振り返り、「せっかくだから、この作品も最初はかなり楽しげな雰囲気なので、もっとみんなでチームワーク良くなればなと思い、ちょっと旅行というか、観光とかしていました」と説明した。
佐久間も、午後から撮影の日には塚田が車を出し、土屋らとともにソーキそばやタコライスを食べに出かけたと回顧。また、別の日には祭りに出かけた共演者たちが帰りの交通手段に困っていたところ、塚田が大きな車で迎えに現れたというエピソードも披露された。
共演者から次々と感謝の声が上がると、塚田は「僕、運転してるだけの人みたいになってない？」と苦笑。島めぐりを通じて、座組の距離を縮める役割も担っていた。