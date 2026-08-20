もうすぐ40周年“あぶ刑事”、公式アカがまさかの“匂わせ”「明日…？」 ファン大興奮「夜も眠れない！」
舘ひろしと柴田恭兵がダブル主演した人気ドラマシリーズ『あぶない刑事』の劇場版『帰ってきた あぶない刑事』の公式Xが20日、「公式的なイベントは特にないのかなぁ…」というファンのポストに対してまさかの反応を示し、ファンの間で期待感が高まっている。
【写真】ファンが「夜も眠れない！」 「あぶ刑事」公式の匂わせポスト
『あぶない刑事』は、テレビドラマとして日本テレビ系で1986年から87年にかけて放送。舘ひろし演じるタカことダンディー鷹山、柴田恭兵演じるユージことセクシー大下の華麗なアクションやファッション性、軽妙なセリフなどが話題となり、若者を中心に社会現象を生むヒット作となった。さらに、翌1988年から89年には、第2シリーズ『もっとあぶない刑事』が放送され、最高視聴率は26.4％（世帯視聴率）を記録した。劇場版もこれまで作られ、2024年5月、8本目となる『帰ってきた あぶない刑事』が公開され、大ヒットを記録した。
そんな「あぶない刑事」シリーズが1986年10月5日にスタートしてもうすぐ40周年になる。そんな中、一般のファンが「もうあぶ刑事放送開始40周年まで3ヶ月切ってるが、公式的なイベントは特にないのかなぁ…」などとポストしたところ、劇場版の公式Xが「tomorrow…?」と今年6月以来の引用ポスト。タカと思しきサングラスの男性のシルエットのイラストには「お呼び？」の文字が。さらに、別のファンの声にも「Love you,baby」の一言とともに、今度は「呼んだ？」の一言とともにユージらしきシルエットのイラストを公開。
これにはドラマファンも早速反応。「マジで気になって夜も眠れない！」「え？え？ま？ま？ なに？」「明日が来るの楽しみだわ」「明日何か発表あるのかな？」といった声が殺到し、期待感が高まっている。
引用：『帰ってきた あぶない刑事』公式X（＠abudeka_is_back）
【写真】ファンが「夜も眠れない！」 「あぶ刑事」公式の匂わせポスト
『あぶない刑事』は、テレビドラマとして日本テレビ系で1986年から87年にかけて放送。舘ひろし演じるタカことダンディー鷹山、柴田恭兵演じるユージことセクシー大下の華麗なアクションやファッション性、軽妙なセリフなどが話題となり、若者を中心に社会現象を生むヒット作となった。さらに、翌1988年から89年には、第2シリーズ『もっとあぶない刑事』が放送され、最高視聴率は26.4％（世帯視聴率）を記録した。劇場版もこれまで作られ、2024年5月、8本目となる『帰ってきた あぶない刑事』が公開され、大ヒットを記録した。
これにはドラマファンも早速反応。「マジで気になって夜も眠れない！」「え？え？ま？ま？ なに？」「明日が来るの楽しみだわ」「明日何か発表あるのかな？」といった声が殺到し、期待感が高まっている。
引用：『帰ってきた あぶない刑事』公式X（＠abudeka_is_back）