Snow Man佐久間大介、ニンニク好きすぎて異常行動 指先の匂いに夢中「めっちゃたまんない」
俳優の土屋太鳳が主演、Snow Manの佐久間大介が共演する映画『マッチング TRUE LOVE』（9月25日公開）の完成披露試写会舞台あいさつが20日、都内で行われ、佐久間が最近発見したという意外な“ニンニク愛”を明かした。
【写真】たのしそう！目を合わせて笑う佐久間大介＆塚ちゃん＆共演者ら
舞台あいさつには、主演の土屋、共演の佐久間をはじめ、豊嶋花、倉悠貴、根矢涼香、冨手麻妙、塚田僚一、瀧七海、濱正悟、加藤史帆、花瀬琴音、伊島空、真飛聖、内田英治監督が登壇した。
キャスト陣が「今までの人生で運命の出会いだと思った瞬間」を発表するコーナーで、佐久間がフリップに書いたのは「指先のニンニク」。一見謎めいた回答に、佐久間は「最近ちょっとだけ料理するようになったんですよ」と説明を始めた。
パスタを作るようになり、ニンニクを刻んでオリーブオイルに香りを移す工程に挑戦。初めて自分でニンニクを刻んだ後、「ふと指先の匂いが気になって」と嗅いでみたところ、「めちゃくちゃいい匂いして」と衝撃を受けたという。
以来「なるべく手でニンニク触るようにして、その後めっちゃずっと匂い嗅いでる」と、まさかの習慣を告白。「これめっちゃたまんないっすね。指先のニンニクが一番いい匂いする」と熱弁し、共演者を驚かせた。
もともと「ラーメン二郎大好き」とニンニク好きを公言する佐久間。食べるだけでは飽き足らず、“指先に残った香り”まで楽しむ新たな一面を披露し、会場の笑いを誘っていた。
今作は、マッチングアプリでの出会いが日常となった現代を舞台に、カジュアルな出会いの裏に潜む恐怖を描き出した映画『マッチング』の続編。マッチングアプリから南の島での“マッチングツアー”へとスケールアップする。アプリ婚連続殺人事件から2年後、生き残りを賭けた超刺激的ラブサバイバル・スリラーを描く。
【写真】たのしそう！目を合わせて笑う佐久間大介＆塚ちゃん＆共演者ら
舞台あいさつには、主演の土屋、共演の佐久間をはじめ、豊嶋花、倉悠貴、根矢涼香、冨手麻妙、塚田僚一、瀧七海、濱正悟、加藤史帆、花瀬琴音、伊島空、真飛聖、内田英治監督が登壇した。
パスタを作るようになり、ニンニクを刻んでオリーブオイルに香りを移す工程に挑戦。初めて自分でニンニクを刻んだ後、「ふと指先の匂いが気になって」と嗅いでみたところ、「めちゃくちゃいい匂いして」と衝撃を受けたという。
以来「なるべく手でニンニク触るようにして、その後めっちゃずっと匂い嗅いでる」と、まさかの習慣を告白。「これめっちゃたまんないっすね。指先のニンニクが一番いい匂いする」と熱弁し、共演者を驚かせた。
もともと「ラーメン二郎大好き」とニンニク好きを公言する佐久間。食べるだけでは飽き足らず、“指先に残った香り”まで楽しむ新たな一面を披露し、会場の笑いを誘っていた。
今作は、マッチングアプリでの出会いが日常となった現代を舞台に、カジュアルな出会いの裏に潜む恐怖を描き出した映画『マッチング』の続編。マッチングアプリから南の島での“マッチングツアー”へとスケールアップする。アプリ婚連続殺人事件から2年後、生き残りを賭けた超刺激的ラブサバイバル・スリラーを描く。