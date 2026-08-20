土屋太鳳、さらなる続編に期待「女優人生で思い残すことは…」 佐久間大介が大慌て「ちょっと待ってください！」
俳優の土屋太鳳が主演、Snow Manの佐久間大介が共演する映画『マッチング TRUE LOVE』（9月25日公開）の完成披露試写会舞台あいさつが20日、都内で行われた。
【写真】優しい表情…ほほえむ佐久間大介
舞台あいさつには、主演の土屋、共演の佐久間をはじめ、豊嶋花、倉悠貴、根矢涼香、冨手麻妙、塚田僚一、瀧七海、濱正悟、加藤史帆、花瀬琴音、伊島空、真飛聖、内田英治監督が登壇した。
前作から再び輪花を演じる土屋は、続編決定を聞いた当時について「輪花としても、私としても、また吐夢に会えるといううれしさでしたね」と笑顔。「オリジナル作品で2があるのはなかなか珍しいことですので、本当に見ていただいた方々のお力をお借りして、いい2にしようと思って挑んでいました」と語った。
そのうえで早くも第3弾に期待を寄せ、「3があれば、1の伏線を回収していただいて、そうすれば私は女優人生で思い残すことは少しだけ…」と口にすると、佐久間が即座に「ちょっと待ってくださいね！ 俺、太鳳ちゃんに女優人生やめられちゃ困るんで。3、なかなか難しいですね」と大慌て。会場を笑わせた。
佐久間は「『TRUE LOVE』の反響だったりとか、それ次第にはなるかな」としつつ、「自信を持って出せる作品になっておりますので、ぜひ皆さん応援のほどよろしくお願いします」とアピール。シリーズ第3弾へ期待をつないでいた。
今作は、マッチングアプリでの出会いが日常となった現代を舞台に、カジュアルな出会いの裏に潜む恐怖を描き出した映画『マッチング』の続編。マッチングアプリから南の島での“マッチングツアー”へとスケールアップする。アプリ婚連続殺人事件から2年後、生き残りを賭けた超刺激的ラブサバイバル・スリラーを描く。
【写真】優しい表情…ほほえむ佐久間大介
舞台あいさつには、主演の土屋、共演の佐久間をはじめ、豊嶋花、倉悠貴、根矢涼香、冨手麻妙、塚田僚一、瀧七海、濱正悟、加藤史帆、花瀬琴音、伊島空、真飛聖、内田英治監督が登壇した。
前作から再び輪花を演じる土屋は、続編決定を聞いた当時について「輪花としても、私としても、また吐夢に会えるといううれしさでしたね」と笑顔。「オリジナル作品で2があるのはなかなか珍しいことですので、本当に見ていただいた方々のお力をお借りして、いい2にしようと思って挑んでいました」と語った。
佐久間は「『TRUE LOVE』の反響だったりとか、それ次第にはなるかな」としつつ、「自信を持って出せる作品になっておりますので、ぜひ皆さん応援のほどよろしくお願いします」とアピール。シリーズ第3弾へ期待をつないでいた。
今作は、マッチングアプリでの出会いが日常となった現代を舞台に、カジュアルな出会いの裏に潜む恐怖を描き出した映画『マッチング』の続編。マッチングアプリから南の島での“マッチングツアー”へとスケールアップする。アプリ婚連続殺人事件から2年後、生き残りを賭けた超刺激的ラブサバイバル・スリラーを描く。