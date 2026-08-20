ホロライブ・一条莉々華、独特すぎるトッピング蕎麦に反響「常に限界メシ」「天才の発想よね」
「ホロライブ」所属Vtuber・一条莉々華さんが、20日までにXを更新。独特な蕎麦の食べ方を披露し、反響が集まっている。
【写真】一条莉々華さん特製！ 意外な食材を使ったお蕎麦
Xで度々自作の料理を投稿している莉々華さんが「そばはスーパーフードらしい食べる」とつづって投稿したのは、コチュジャンで炒めたズッキーニとゴーヤがトッピングされた蕎麦。
どちらの食材も蕎麦のトッピングとしてはかなり珍しく、味については「めちゃくちゃ苦くてなんとかなれ！！！っていいながらコチュジャンと一緒に炒めたものを上にのせています。つらい」とコメントしている。しかも驚くことに、別の投稿では「蕎麦湯飲みたいけど家に麺つゆがない」ともポストしていた。
めんつぬ抜きで独動的な蕎麦を食べる彼女を見たファンからは「なぜそばに炒めたズッキーニとゴーヤを…？」「天才の発想よね」「組み合わせが常に限界メシ」「最後つらいって認めてるのがもう草」「蕎麦麺をコチュジャンだけで食べてたってことぉ！？」などの声が上がっている。
引用：「一条莉々華 ReGLOSS」X（＠ichijouririka）
【写真】一条莉々華さん特製！ 意外な食材を使ったお蕎麦
Xで度々自作の料理を投稿している莉々華さんが「そばはスーパーフードらしい食べる」とつづって投稿したのは、コチュジャンで炒めたズッキーニとゴーヤがトッピングされた蕎麦。
どちらの食材も蕎麦のトッピングとしてはかなり珍しく、味については「めちゃくちゃ苦くてなんとかなれ！！！っていいながらコチュジャンと一緒に炒めたものを上にのせています。つらい」とコメントしている。しかも驚くことに、別の投稿では「蕎麦湯飲みたいけど家に麺つゆがない」ともポストしていた。
めんつぬ抜きで独動的な蕎麦を食べる彼女を見たファンからは「なぜそばに炒めたズッキーニとゴーヤを…？」「天才の発想よね」「組み合わせが常に限界メシ」「最後つらいって認めてるのがもう草」「蕎麦麺をコチュジャンだけで食べてたってことぉ！？」などの声が上がっている。
引用：「一条莉々華 ReGLOSS」X（＠ichijouririka）