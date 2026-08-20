「ウエスト細いのに太ももはむっちりでGOD？」身長170cm・ウエスト40cm台アイドル、ワンピ姿にネット騒然
アイドルグループ「Sugar♡Holic」の町田つむぎが20日までにXを更新。美スタイル際立つ姿を披露し、ファンを驚かせた。
【写真】「ウエスト細いのに太ももはむっちりでGOD？」アイドル、水着ショットなど（9枚）
2025年11月に結成された「Sugar♡Holic」のメンバーとして活躍している町田。担当カラーは紫でプロフィールによると身長は170cm。今年1月、ウエスト40cm台であることを公表していた。
今回の投稿では「ウエスト細いのに太ももはむっちりでGOD？」とつづり、タイトなブラウンのワンピース姿を披露。ファンからは「スタイル抜群」「最高」「可愛すぎる」などの声や、多数の「いいね！」が寄せられている。
引用：「町田つむぎ」X（@tsumugi_sghc）、Instagram（@nekozetsumugi）
【写真】「ウエスト細いのに太ももはむっちりでGOD？」アイドル、水着ショットなど（9枚）
2025年11月に結成された「Sugar♡Holic」のメンバーとして活躍している町田。担当カラーは紫でプロフィールによると身長は170cm。今年1月、ウエスト40cm台であることを公表していた。
今回の投稿では「ウエスト細いのに太ももはむっちりでGOD？」とつづり、タイトなブラウンのワンピース姿を披露。ファンからは「スタイル抜群」「最高」「可愛すぎる」などの声や、多数の「いいね！」が寄せられている。
引用：「町田つむぎ」X（@tsumugi_sghc）、Instagram（@nekozetsumugi）