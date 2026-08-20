「豪邸すぎる！」 鈴木奈々38歳、兄の家を公開 ネット騒然「羨ましい」「お洒落」「ビックリ」
タレントでモデルの鈴木奈々が、20日にInstagramを更新。兄が暮らす豪邸の写真を披露すると、ファンから反響が集まった。
【写真】「豪邸すぎる！」 鈴木奈々38歳、兄の家が「羨ましい」「ビックリ」（2枚）
普段から自身のオフショットを投稿している鈴木。今回は「茨城県に住んでるお兄ちゃん家に遊びに行ってきたよー」と兄の自宅を披露。写真には、広々としたリビングに外の光が差し込む様子や、清潔感あふれるキッチンが収められている。投稿の中で鈴木は「オシャレな家だなぁー」とつづり「またすぐ遊びに行こー！居心地凄く良い」とコメントしている。
ファンからは「豪邸すぎる！」「羨ましい」「お洒落」「ビックリ」「モデルハウスみたい」などの声が多数寄せられている。
引用：「鈴木奈々」Instagram（＠nana_suzuki79）
【写真】「豪邸すぎる！」 鈴木奈々38歳、兄の家が「羨ましい」「ビックリ」（2枚）
普段から自身のオフショットを投稿している鈴木。今回は「茨城県に住んでるお兄ちゃん家に遊びに行ってきたよー」と兄の自宅を披露。写真には、広々としたリビングに外の光が差し込む様子や、清潔感あふれるキッチンが収められている。投稿の中で鈴木は「オシャレな家だなぁー」とつづり「またすぐ遊びに行こー！居心地凄く良い」とコメントしている。
ファンからは「豪邸すぎる！」「羨ましい」「お洒落」「ビックリ」「モデルハウスみたい」などの声が多数寄せられている。
引用：「鈴木奈々」Instagram（＠nana_suzuki79）