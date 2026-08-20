板野友美、“そっくり4歳娘”のお弁当を手作り「美味しそう」「素敵すぎる」
元AKB48メンバーでタレントの板野友美が、20日までにInstagramを更新。娘への手作り弁当を披露すると、称賛の声が寄せられた。
【写真】板野友美、“そっくり4歳娘”への手作り弁当「美味しそう」「素敵すぎ」
板野が「友美優setlog 2人で1日撮ってみた」と投稿したのは、人気YouTuberグループ「ばんばんざい」のメンバー・みゆとのsetlog。その中には、板野とそっくりと話題の娘への手作りお弁当が収められており、ファンからは「美味しそう」「素敵すぎる」などの声が寄せられた。
板野は2021年1月5日に高橋と結婚し、同年10月、第1子となる女児の出産を発表。一昨年12月には披露宴を行ったことを報告し、高橋との夫婦ショットを投稿していた。また、娘にも連日「スゴイ美人」などのコメントが集まっていた。
引用：「板野友美」Instagram（＠tomo.i_0703）
【写真】板野友美、“そっくり4歳娘”への手作り弁当「美味しそう」「素敵すぎ」
板野が「友美優setlog 2人で1日撮ってみた」と投稿したのは、人気YouTuberグループ「ばんばんざい」のメンバー・みゆとのsetlog。その中には、板野とそっくりと話題の娘への手作りお弁当が収められており、ファンからは「美味しそう」「素敵すぎる」などの声が寄せられた。
板野は2021年1月5日に高橋と結婚し、同年10月、第1子となる女児の出産を発表。一昨年12月には披露宴を行ったことを報告し、高橋との夫婦ショットを投稿していた。また、娘にも連日「スゴイ美人」などのコメントが集まっていた。
引用：「板野友美」Instagram（＠tomo.i_0703）