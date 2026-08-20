“息子の父親”公表した未婚の女優41歳、美しい最新ポートレートに反響
元グラビアアイドルで女優、アーティストの佐藤寛子が19日、自身のInstagramを更新し、最新のポートレートを公開。「ナチュラルな感じなのに綺麗で、しかも可愛いな〜」といった称賛が寄せられている。
【写真】“息子の父親”公表の未婚女優41歳が「スタイル抜群」 美脚ショットに過去の水着ショットも！
佐藤は1985年2月17日生まれの41歳。10代より女優として活動していたほか、グラビアでも活躍。2010年には映画『ヌードの夜/愛は惜しみなく奪う』で自身初の濡れ場ヌードに挑戦し、第32回ヨコハマ映画祭最優秀新人賞を受賞した。2015年には未婚のまま男児を出産したことを公表。約11年の歳月が経った今年1月、出産した子どもの父親が俳優、声優の小西遼生であることを公表した。アーティスト活動をする際は「坂田米米子」（さかためめこ）を名乗っている。Instagramでは、グラビアオフショットのほか、趣味のポートレート、休日のリラックスした素顔などを公開し、ファンを喜ばせている。
そんな佐藤はこの日、「こんにちは」「週も折り返しですね！以前渋谷で韓国料理を堪能してきた時の一枚」「ユッケジャンラーメン美味しかったなぁ」「皆さんは最近何か美味しいもの食べましたか？」とといかけながら、飲食店で対面の席から撮影されたショットを公開している。
アディダスのタンクトップを着用し、健康美が光る佐藤の姿に、コメント欄には「めちゃくちゃ爽やかで可愛い」「昔から変わらず理想な女性で素晴らしいです」「ナチュラルな感じなのに綺麗で、しかも可愛いな〜」といった称賛が寄せられている。
引用：「佐藤寛子」Instagram（＠memeco.s）
【写真】“息子の父親”公表の未婚女優41歳が「スタイル抜群」 美脚ショットに過去の水着ショットも！
佐藤は1985年2月17日生まれの41歳。10代より女優として活動していたほか、グラビアでも活躍。2010年には映画『ヌードの夜/愛は惜しみなく奪う』で自身初の濡れ場ヌードに挑戦し、第32回ヨコハマ映画祭最優秀新人賞を受賞した。2015年には未婚のまま男児を出産したことを公表。約11年の歳月が経った今年1月、出産した子どもの父親が俳優、声優の小西遼生であることを公表した。アーティスト活動をする際は「坂田米米子」（さかためめこ）を名乗っている。Instagramでは、グラビアオフショットのほか、趣味のポートレート、休日のリラックスした素顔などを公開し、ファンを喜ばせている。
そんな佐藤はこの日、「こんにちは」「週も折り返しですね！以前渋谷で韓国料理を堪能してきた時の一枚」「ユッケジャンラーメン美味しかったなぁ」「皆さんは最近何か美味しいもの食べましたか？」とといかけながら、飲食店で対面の席から撮影されたショットを公開している。
アディダスのタンクトップを着用し、健康美が光る佐藤の姿に、コメント欄には「めちゃくちゃ爽やかで可愛い」「昔から変わらず理想な女性で素晴らしいです」「ナチュラルな感じなのに綺麗で、しかも可愛いな〜」といった称賛が寄せられている。
引用：「佐藤寛子」Instagram（＠memeco.s）