10代が熱狂する6人組ボーイズグループ「NCT WISH」の素顔に迫る 『沼にハマってきいてみた』8.29放送決定
6人組ボーイズグループ・NCT WISH（エヌシーティー・ウィッシュ）が、8月29日放送の『沼にハマってきいてみた』（NHK Eテレ／毎週土曜20時）に出演。密着取材で素顔に迫るほか、ゲームに挑戦して無邪気かつ本気の戦いぶりを披露する。
【写真】「NCT WISH」特集『沼にハマってきいてみた』より場面カット
10代のみんながどっぷりとハマっている世界（＝沼）を取材し、“好き”をとことん極めようとする10代（＝ハマったさん）の素顔や哲学に迫る本番組。MCはサーヤ（ラランド）と野田クリスタル（マヂカルラブリー）が担当。ぬっしーの声は伊東健人が務める。
今回は、10代の間で大きなトレンドを巻き起こしているボーイズグループ、NCT WISHを特集。
メンバーは、SION（シオン）、RIKU（リク）、YUSHI（ユウシ）、JAEHEE（ジェヒ）、RYO（リョウ）、SAKUYA（サクヤ）の6人。2002年生まれの最年長リーダー・シオンから、2007年生まれの最年少・サクヤまで、10代から20代前半のフレッシュなメンバーで構成されている。日本人4人・韓国人2人という日韓合同編成から生みだされる素顔に迫る。
彼らの最大の魅力は、「キラキラしたさわやかな青春感」。メンバー同士がくり広げる“男子校の放課後”のような無邪気で等身大のやり取りと、作品から感じられる儚さが今10代の心をわしづかみにしている。
その勢いは音楽だけにとどまらず、彼らの世界観から生まれたトレンドカルチャー「ウィッシュコア」がZ世代の間で大ブームに。「ウィッシュコア」的なファッションや持ち物のデコレーションを紹介する写真や動画が、「#ウィッシュコア」のハッシュタグとともにSNS上で投稿・共有され、若者たちの日常を席けんしている。
番組では、自分たちの学校生活を撮影して、NCT WISHの楽曲にのせて「思い出動画」を作成し、その世界観を生活に取り入れて楽しむ女子高生を取材した。
また、音楽番組『Venue101 EXTRA』（NHK総合）出演時のバックステージに密着取材。スケジュールの合間に、番組に寄せられたメッセージに答えてもらうことに。この質問コーナーでメンバーだけで展開される、「通訳なし」のわちゃわちゃしたトークや個性あふれるやり取りは必見。
スタジオでは、番組アンケートで「やってほしいこと」1位に輝いた「ゲーム」に挑戦。「イス取りゲーム」で白熱し、無邪気で本気な闘いぶりに見せる姿に、MCのサーヤと野田クリスタルも大興奮だった。
パフォーマンスコーナーでは、NCT WISHとして初めて日本語をタイトルにした楽曲で、彼らのフレッシュでまぶしい魅力が満載の『YO-I-DON!』（読み：ヨーイドン！）を届ける。
NCT WISHが出演する『沼にハマってきいてみた』は、NHK Eテレにて8月29日20時放送。
【写真】「NCT WISH」特集『沼にハマってきいてみた』より場面カット
10代のみんながどっぷりとハマっている世界（＝沼）を取材し、“好き”をとことん極めようとする10代（＝ハマったさん）の素顔や哲学に迫る本番組。MCはサーヤ（ラランド）と野田クリスタル（マヂカルラブリー）が担当。ぬっしーの声は伊東健人が務める。
メンバーは、SION（シオン）、RIKU（リク）、YUSHI（ユウシ）、JAEHEE（ジェヒ）、RYO（リョウ）、SAKUYA（サクヤ）の6人。2002年生まれの最年長リーダー・シオンから、2007年生まれの最年少・サクヤまで、10代から20代前半のフレッシュなメンバーで構成されている。日本人4人・韓国人2人という日韓合同編成から生みだされる素顔に迫る。
彼らの最大の魅力は、「キラキラしたさわやかな青春感」。メンバー同士がくり広げる“男子校の放課後”のような無邪気で等身大のやり取りと、作品から感じられる儚さが今10代の心をわしづかみにしている。
その勢いは音楽だけにとどまらず、彼らの世界観から生まれたトレンドカルチャー「ウィッシュコア」がZ世代の間で大ブームに。「ウィッシュコア」的なファッションや持ち物のデコレーションを紹介する写真や動画が、「#ウィッシュコア」のハッシュタグとともにSNS上で投稿・共有され、若者たちの日常を席けんしている。
番組では、自分たちの学校生活を撮影して、NCT WISHの楽曲にのせて「思い出動画」を作成し、その世界観を生活に取り入れて楽しむ女子高生を取材した。
また、音楽番組『Venue101 EXTRA』（NHK総合）出演時のバックステージに密着取材。スケジュールの合間に、番組に寄せられたメッセージに答えてもらうことに。この質問コーナーでメンバーだけで展開される、「通訳なし」のわちゃわちゃしたトークや個性あふれるやり取りは必見。
スタジオでは、番組アンケートで「やってほしいこと」1位に輝いた「ゲーム」に挑戦。「イス取りゲーム」で白熱し、無邪気で本気な闘いぶりに見せる姿に、MCのサーヤと野田クリスタルも大興奮だった。
パフォーマンスコーナーでは、NCT WISHとして初めて日本語をタイトルにした楽曲で、彼らのフレッシュでまぶしい魅力が満載の『YO-I-DON!』（読み：ヨーイドン！）を届ける。
NCT WISHが出演する『沼にハマってきいてみた』は、NHK Eテレにて8月29日20時放送。