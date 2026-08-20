「おそ松さん」10周年記念！ 『おそ松さん』×『銀魂』コラボビジュアルが解禁
テレビアニメ『おそ松さん』の10周年記念コラボレーションの第3弾（最終弾）として、テレビアニメ『銀魂』とのコラボが決定、6つ子たちと『銀魂』のキャラクターの個性が爆発したコラボビジュアルが公開となった。
【写真】『おそ松さん』と『銀魂』のキャラが大集合
テレビアニメ『おそ松さん』は、赤塚不二夫のギャグ漫画『おそ松くん』を原作とし、主人公である6つ子たちがクズでニートというダメな大人になった姿を描いた作品。
2015年10月から2016年3月まで第1期を放送、2017年10月から2018年3月まで第2期を放送、2019年3月15日には劇場版『えいがのおそ松さん』を公開し、2020年10月から2021年3月までテレ東ほかにて第3期が放送。さらに6周年を記念し、2022年7月には『おそ松さん〜ヒピポ族と輝く果実〜』、2023年7月には『おそ松さん〜魂のたこ焼きパーティーと伝説のお泊り会〜』が全国公開された。2025年7月から9月まで第4期が放送され、2025年10月6日でテレビアニメ10周年を迎える。
公開されたコラボビジュアルには、おそ松と坂田銀時が肩を並べ、仲良くお酒・いちご牛乳を飲んでいたり、一松と沖田総悟が並んでバズーカを構えていたりと両作品のキャラクターの個性が爆発した、ここでしか見られない共演が描かれている。
また、本コラボビジュアルを使用したオリジナルグッズの制作も決定した。販売アイテムや購入方法などの詳細は後日解禁となる。
【写真】『おそ松さん』と『銀魂』のキャラが大集合
テレビアニメ『おそ松さん』は、赤塚不二夫のギャグ漫画『おそ松くん』を原作とし、主人公である6つ子たちがクズでニートというダメな大人になった姿を描いた作品。
2015年10月から2016年3月まで第1期を放送、2017年10月から2018年3月まで第2期を放送、2019年3月15日には劇場版『えいがのおそ松さん』を公開し、2020年10月から2021年3月までテレ東ほかにて第3期が放送。さらに6周年を記念し、2022年7月には『おそ松さん〜ヒピポ族と輝く果実〜』、2023年7月には『おそ松さん〜魂のたこ焼きパーティーと伝説のお泊り会〜』が全国公開された。2025年7月から9月まで第4期が放送され、2025年10月6日でテレビアニメ10周年を迎える。
公開されたコラボビジュアルには、おそ松と坂田銀時が肩を並べ、仲良くお酒・いちご牛乳を飲んでいたり、一松と沖田総悟が並んでバズーカを構えていたりと両作品のキャラクターの個性が爆発した、ここでしか見られない共演が描かれている。
また、本コラボビジュアルを使用したオリジナルグッズの制作も決定した。販売アイテムや購入方法などの詳細は後日解禁となる。