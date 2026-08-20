『ガンダムX』記録全集 A.W. 30th Chronicle表紙イラスト公開！ 続編外伝漫画の連載も決定
2027年1月26日発売予定の「『機動新世紀ガンダムX』記録全集 A.W. 30th Chronicle」より、キャラクターデザイン・西村誠芳、メカニカルデザイン・大河原邦男による表紙イラスト公開。併せて、続編外伝漫画『機動新世紀ガンダムX FLASH』が「月刊ガンダムエース」10月号（8月26日発売）より連載開始となることが決定した。
【写真】「『機動新世紀ガンダムX』 記録全集 A.W. 30th Chronicle」メカニカルデザイン・大河原邦男 描き下ろし冊子2「Resolution」表紙イラスト
『機動新世紀ガンダムX』は、宇宙世紀とは異なる世界観を描いた「オルタナティブシリーズ」の第3弾として、1996年4月5日に放送が始まったテレビアニメ作品。
「コロニー落とし」で未曾有の被害を受けた地球側（バルチャー艦フリーデン）の視点から、世界大戦の再発とその結果を描いた。フリーデンと新地球連邦軍、宇宙革命軍との戦いを主軸に、ティファを守ろうと奮闘するガロードの成長、そして人類を超越した「ニュータイプ」の存在が大きなテーマとして描かれている。また、ガンダムX、DXなどのガンダムタイプ以外にも、斬新なデザインのMSが多数登場し、注目を集めた。
本作は今年放送30周年を迎え、それを記念して、「『機動新世紀ガンダムX』記録全集 A.W. 30th Chronicle」が発売。本書に収録される、冊子1「DREAMS」と冊子2「Resolution」の表紙イラストが公開された。
冊子1「DREAMS」はキャラクターデザイン・西村誠芳氏、冊子2「Resolution」はメカニカルデザイン・大河原邦男氏による描き下ろしイラストを使用した特別仕様となっている。
また、漫画家・ときた洸一による続編外伝漫画『機動新世紀ガンダムX FLASH』が、「月刊ガンダムエース」10月号より連載開始に。本作は、2018年にときた洸一が手掛けた、ガロードとティファの新たな旅を描く漫画『機動新世紀ガンダムX NEXT PROLOGUE 「あなたと、一緒なら」』の続編となる。
このたび、ときた洸一からのメッセージ到着。さらに、『機動新世紀ガンダムX FLASH』第1話が一部先行公開された。
「『機動新世紀ガンダムX』記録全集 A.W. 30th Chronicle」は、2027年1月26日発売予定。価格は1万4300（税込）。受注期間は10月4日23時59分まで。
【写真】「『機動新世紀ガンダムX』 記録全集 A.W. 30th Chronicle」メカニカルデザイン・大河原邦男 描き下ろし冊子2「Resolution」表紙イラスト
『機動新世紀ガンダムX』は、宇宙世紀とは異なる世界観を描いた「オルタナティブシリーズ」の第3弾として、1996年4月5日に放送が始まったテレビアニメ作品。
本作は今年放送30周年を迎え、それを記念して、「『機動新世紀ガンダムX』記録全集 A.W. 30th Chronicle」が発売。本書に収録される、冊子1「DREAMS」と冊子2「Resolution」の表紙イラストが公開された。
冊子1「DREAMS」はキャラクターデザイン・西村誠芳氏、冊子2「Resolution」はメカニカルデザイン・大河原邦男氏による描き下ろしイラストを使用した特別仕様となっている。
また、漫画家・ときた洸一による続編外伝漫画『機動新世紀ガンダムX FLASH』が、「月刊ガンダムエース」10月号より連載開始に。本作は、2018年にときた洸一が手掛けた、ガロードとティファの新たな旅を描く漫画『機動新世紀ガンダムX NEXT PROLOGUE 「あなたと、一緒なら」』の続編となる。
このたび、ときた洸一からのメッセージ到着。さらに、『機動新世紀ガンダムX FLASH』第1話が一部先行公開された。
「『機動新世紀ガンダムX』記録全集 A.W. 30th Chronicle」は、2027年1月26日発売予定。価格は1万4300（税込）。受注期間は10月4日23時59分まで。