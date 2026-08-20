工藤静香、鶏むね肉料理を手作り 自宅ごはんが連日話題に
歌手の工藤静香が20日までにInstagramのストーリーズを更新。手作りの自宅ごはんを披露し、ファンを喜ばせた。
【写真】工藤静香、鶏むね肉料理を手作り その他の手作り料理も（7枚）
パンやスイーツ、ユニークな手作り料理が話題を呼んでいる工藤。今回の投稿では鶏むね肉やレンコン、オクラなどが彩りよく盛り付けられた食卓の写真を公開。「お酒と醤油で漬け込んでおいた鶏の胸肉が、ふわふわおいしい」とつづりった。
一方で、料理が盛られた皿については「チェリー柄のお皿じゃ無い方が良かったよね、って日」とコメント。料理の仕上がりには満足しつつも、盛り付けに使用した食器選びを振り返る様子も見せている。
■工藤静香（くどうしずか）
1970年4月14日生まれ。東京都出身。1980年代、おニャン子クラブのメンバーとして脚光を浴びると1987年にソロデビュー。以降、数多くのヒット曲を発表。2000年には当時SMAPとして活動していた木村拓哉と結婚。長女はCocomiの名前でフルート奏者、モデルとして活動、次女はKoki,の名前でモデル、女優として活躍中。
引用：「工藤静香」Instagram（@kudo_shizuka）
【写真】工藤静香、鶏むね肉料理を手作り その他の手作り料理も（7枚）
パンやスイーツ、ユニークな手作り料理が話題を呼んでいる工藤。今回の投稿では鶏むね肉やレンコン、オクラなどが彩りよく盛り付けられた食卓の写真を公開。「お酒と醤油で漬け込んでおいた鶏の胸肉が、ふわふわおいしい」とつづりった。
一方で、料理が盛られた皿については「チェリー柄のお皿じゃ無い方が良かったよね、って日」とコメント。料理の仕上がりには満足しつつも、盛り付けに使用した食器選びを振り返る様子も見せている。
1970年4月14日生まれ。東京都出身。1980年代、おニャン子クラブのメンバーとして脚光を浴びると1987年にソロデビュー。以降、数多くのヒット曲を発表。2000年には当時SMAPとして活動していた木村拓哉と結婚。長女はCocomiの名前でフルート奏者、モデルとして活動、次女はKoki,の名前でモデル、女優として活躍中。
引用：「工藤静香」Instagram（@kudo_shizuka）