ルイス・ハミルトン、恋人キム・カーダシアンをバックハグ バカンスショットを披露
長い友人関係を経て恋人同士に発展し、東京デートもキャッチされたキム・カーダシアンとF1ドライバーのルイス・ハミルトン。この夏は家族も交え、ハワイで熱いバカンスを過ごしているようだ。キムとルイスはそれぞれインスタグラムを更新し、水着姿で寄り添う写真などをシェアした。
【写真】キム・カーダシアン、グッチのビキニで恋人ルイス・ハミルトンとセルフィー
現地時間8月17日にインスタグラムを更新したキムは、「虹の彼方のどこかで」とつづり、子どもたちと一緒にサーフィンに挑戦する動画や、ルイスと肩を組んで夕暮れのビーチを歩く後ろ姿、グッチのピンクのモノグラム柄ビキニを着てルイスと寄り添うミラーセルフィーなどを公開した。キムはサーフィンをする際もウェットスーツではなく、ビキニトップにメッシュ素材のアームカバーを重ね、サーフパンツとシャネルのサングラスを合わせていたようだ。
キムらしいエネルギーあふれる投稿には、親友のトレイシー・ロムルスから「とってもハッピーな気分になった！ なんて素敵な思い出！」とコメントが寄せられたほか、ララ・アンソニーも「この投稿で笑顔になったよ」、アルペンスキー選手のリンゼイ・ボンも「みんなカワイイ」とメッセージを送っている。
ルイスもまた、キムの投稿翌日にインスタグラムを更新。「未公開ショット」とキャプションを添え、ビーチでビキニ姿のキムをバックハグする写真や、友人とのゲームナイトの様子、美しい島の風景などを公開した。コメント欄ではキムから赤いハートの絵文字が寄せられた。さらに、元スノーボード五輪選手のショーン・ホワイトから「いいね」、プラスサイズモデルのアシュリー・グラハムから「OKルイス！」などとコメントされている。
10年以上にわたり友人関係にあったキムとルイスは、今年2月に交際の噂が浮上。4月には、F1日本GPに出場するルイスのスケジュールに合わせてキムも来日し、原宿デートをキャッチされた。また、ルイスがインスタグラムで公開した、車好きの聖地として知られる大黒パーキングエリアで赤いフェラーリF40を走らせる動画にキムを登場させ、関係を公にした。
ルイスは先月、キムの祖母が亡くなった際にも、インスタグラムでキムや彼女の子どもたち、自身の姪や甥と写る写真を公開。「大切な人のそばにいよう」とつづっていた。
引用：「キム・カーダシアン」Instagram（@kimkardashian）
【写真】キム・カーダシアン、グッチのビキニで恋人ルイス・ハミルトンとセルフィー
現地時間8月17日にインスタグラムを更新したキムは、「虹の彼方のどこかで」とつづり、子どもたちと一緒にサーフィンに挑戦する動画や、ルイスと肩を組んで夕暮れのビーチを歩く後ろ姿、グッチのピンクのモノグラム柄ビキニを着てルイスと寄り添うミラーセルフィーなどを公開した。キムはサーフィンをする際もウェットスーツではなく、ビキニトップにメッシュ素材のアームカバーを重ね、サーフパンツとシャネルのサングラスを合わせていたようだ。
ルイスもまた、キムの投稿翌日にインスタグラムを更新。「未公開ショット」とキャプションを添え、ビーチでビキニ姿のキムをバックハグする写真や、友人とのゲームナイトの様子、美しい島の風景などを公開した。コメント欄ではキムから赤いハートの絵文字が寄せられた。さらに、元スノーボード五輪選手のショーン・ホワイトから「いいね」、プラスサイズモデルのアシュリー・グラハムから「OKルイス！」などとコメントされている。
10年以上にわたり友人関係にあったキムとルイスは、今年2月に交際の噂が浮上。4月には、F1日本GPに出場するルイスのスケジュールに合わせてキムも来日し、原宿デートをキャッチされた。また、ルイスがインスタグラムで公開した、車好きの聖地として知られる大黒パーキングエリアで赤いフェラーリF40を走らせる動画にキムを登場させ、関係を公にした。
ルイスは先月、キムの祖母が亡くなった際にも、インスタグラムでキムや彼女の子どもたち、自身の姪や甥と写る写真を公開。「大切な人のそばにいよう」とつづっていた。
引用：「キム・カーダシアン」Instagram（@kimkardashian）