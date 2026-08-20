土屋太鳳、『マッチング』続編キャスト陣と登場「胸がいっぱい」 佐久間大介のエスコートでレッドカーペットに降臨
俳優の土屋太鳳が主演、Snow Manの佐久間大介が共演する映画『マッチング TRUE LOVE』（9月25日公開）のレッドカーペットイベントが20日、都内で行われた。
【全身ショット】すてき！土屋太鳳の手を取りエスコートする佐久間大介
レッドカーペットには、主演の土屋、共演の佐久間をはじめ、豊嶋花、倉悠貴、根矢涼香、冨手麻妙、塚田僚一、瀧七海、濱正悟、加藤史帆、花瀬琴音、伊島空、真飛聖、内田英治監督が登場。TOHOシネマズ六本木ヒルズ前の大階段に敷かれたカーペットを歩いた。
階段を降りる際には、佐久間がロングドレスの土屋の手を引きエスコートする一幕も。フォトセッションでは、報道陣のカメラに向かって笑顔を見せ、手を振るなどしてイベントを盛り上げた。
冒頭で「自然と戦われている方々に心からお見舞い申し上げます。スクリーンを守ろうとしている方々も多いと思います。『マッチング』一同、みんなで心を寄せたいと思っております」と被災地に向けた土屋。
前作に続いて主人公・輪花を演じることについては「田島輪花としては、また吐夢に会うことができました。そして、こんな素敵な場所で素敵なメンバーと再会することができました。胸がいっぱいです」と感慨深げ。「新しい『マッチング』の世界が今日、スクリーンで目覚めます。ぜひ受け取っていただけたらうれしいです」と、これから作品を見る観客へメッセージを送った。
一方の佐久間は、おちゃめに手に持っていた白いバラをマイクに見立てたボケで笑いを誘い、すかさず土屋がツッコんで場を和ませた。今回も永山吐夢役を演じ、「今回の『マッチング TRUE LOVE』は、前作である『マッチング』からだいぶボリュームアップして、そしてキャストの皆さん、スタッフの皆さん、そして『マッチング TRUE LOVE』の舞台自体もとてもスケールアップした超大作になっております」と自信をのぞかせた。
さらに「ぜひ『マッチング』ファンの皆さま、そしてこれから『マッチング』というものを知る皆さまに対して、もう期待を大いに上げてもらって構いませんので、ぜひ皆さんの期待を超えて素敵な作品に届くことを楽しみにしております」と力強くアピールした。
今作は、マッチングアプリでの出会いが日常となった現代を舞台に、カジュアルな出会いの裏に潜む恐怖を描き出した映画『マッチング』の続編。マッチングアプリから南の島での“マッチングツアー”へとスケールアップする。アプリ婚連続殺人事件から2年後、生き残りを賭けた超刺激的ラブサバイバル・スリラーを描く。
【全身ショット】すてき！土屋太鳳の手を取りエスコートする佐久間大介
レッドカーペットには、主演の土屋、共演の佐久間をはじめ、豊嶋花、倉悠貴、根矢涼香、冨手麻妙、塚田僚一、瀧七海、濱正悟、加藤史帆、花瀬琴音、伊島空、真飛聖、内田英治監督が登場。TOHOシネマズ六本木ヒルズ前の大階段に敷かれたカーペットを歩いた。
冒頭で「自然と戦われている方々に心からお見舞い申し上げます。スクリーンを守ろうとしている方々も多いと思います。『マッチング』一同、みんなで心を寄せたいと思っております」と被災地に向けた土屋。
前作に続いて主人公・輪花を演じることについては「田島輪花としては、また吐夢に会うことができました。そして、こんな素敵な場所で素敵なメンバーと再会することができました。胸がいっぱいです」と感慨深げ。「新しい『マッチング』の世界が今日、スクリーンで目覚めます。ぜひ受け取っていただけたらうれしいです」と、これから作品を見る観客へメッセージを送った。
一方の佐久間は、おちゃめに手に持っていた白いバラをマイクに見立てたボケで笑いを誘い、すかさず土屋がツッコんで場を和ませた。今回も永山吐夢役を演じ、「今回の『マッチング TRUE LOVE』は、前作である『マッチング』からだいぶボリュームアップして、そしてキャストの皆さん、スタッフの皆さん、そして『マッチング TRUE LOVE』の舞台自体もとてもスケールアップした超大作になっております」と自信をのぞかせた。
さらに「ぜひ『マッチング』ファンの皆さま、そしてこれから『マッチング』というものを知る皆さまに対して、もう期待を大いに上げてもらって構いませんので、ぜひ皆さんの期待を超えて素敵な作品に届くことを楽しみにしております」と力強くアピールした。
今作は、マッチングアプリでの出会いが日常となった現代を舞台に、カジュアルな出会いの裏に潜む恐怖を描き出した映画『マッチング』の続編。マッチングアプリから南の島での“マッチングツアー”へとスケールアップする。アプリ婚連続殺人事件から2年後、生き残りを賭けた超刺激的ラブサバイバル・スリラーを描く。