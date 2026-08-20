出口夏希「ルックバック」撮影前に徹夜で漫画練習“別作品撮影と並行”多忙スケジュールを回想
【モデルプレス＝2026/08/20】女優の出口夏希が20日、都内で行われた実写映画『ルックバック』（9月11日公開）の完成報告イベントに、W主演の蒔田彩珠、出演の七瀬ふうり、岡田六花、メガホンをとった是枝裕和監督とともに出席。多忙だった日々を振り返った。
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藤本タツキによる青春漫画『ルックバック』を是枝監督が実写映画化した本作。藤本タツキ作品として初の実写映画化となる。自信家な小学4年生の藤野（出口／七瀬）は、学年新聞に4コマ漫画を連載し、クラスメイトたちから絶賛されていた。しかしある日、学年新聞に掲載された不登校の同級生・京本（蒔田／岡田）の漫画を目にし、その圧倒的な画力に打ちのめされる。それ以来、藤野は絵が上手くなりたい一心で漫画を描き続けるが、その差は埋まらず、一度は漫画を諦めてしまう。ところが卒業式の日、京本の家へ卒業証書を届けに行った藤野は、京本が自分の漫画のファンだったことを知る。漫画へのひたむきな思いで結ばれたふたりは、一緒に漫画を描き始める。かけがえのない時間を積み重ねていく藤野と京本。しかし、そんなふたりの日々を大きく揺るがす出来事が訪れる。
キャスト陣はクランクイン前から漫画を描く練習をしていたそうで、出口は「まずは手が痛い。撮影の合間も、終わったあとも練習できる場所を作っていただいて練習していた」と説明。そして「監督が最初に私たちに『音とかっこいい線を描く』と言われていて、かっこいい線を描けるまでにすごく時間がかかって、最初『キー』って細い線しか描けなかったし、2つに割れるし、描いて自分たちで覚えていくしかなかったので、ひたすら描いて手に豆ができるぐらい練習しました」と苦労を明かした。
また、別作品の撮影中だったこともあり、課題を出されていたと前置きし「1枚1時間かかるものを8枚ぐらい1日でやって、徹夜して描かないと課題が間に合わないぐらいだったので、徹夜してそのまま撮影に行ってっていうのをやっていましたね（笑）」と話していた。
完成した本作を見た感想を求められると、出口は「始まる前から今までにない緊張があって、でも最初に出てきたのがこの子たち（七瀬と岡田）で、すごくホッとして」と口に。また「自分の番が来るまで見られたんですけど、そのあとは景色とか、私たちが見ていたものがそのまんま映し出されていて、本当にきれいで、自分が出ていたのも忘れるぐらい見ていました」と目を輝かせた。
そして、オファーを聞いた際の心境については「こんなにたくさんの方に愛されている作品が自分にきたので、嬉しいももちろんあったんですけど、怖いのほうが勝って（笑）」と率直に告白。続けて「あとは是枝さんと4年ぶり、『舞妓さん（ちのまかないさん）』ぶりの作品なので、『成長してなかったらどうしよう…えーん』って言ってました（笑）」と茶目っ気たっぷりに語っていた。（modelpress編集部）
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◆出口夏希「徹夜してそのまま撮影に行って」
藤本タツキによる青春漫画『ルックバック』を是枝監督が実写映画化した本作。藤本タツキ作品として初の実写映画化となる。自信家な小学4年生の藤野（出口／七瀬）は、学年新聞に4コマ漫画を連載し、クラスメイトたちから絶賛されていた。しかしある日、学年新聞に掲載された不登校の同級生・京本（蒔田／岡田）の漫画を目にし、その圧倒的な画力に打ちのめされる。それ以来、藤野は絵が上手くなりたい一心で漫画を描き続けるが、その差は埋まらず、一度は漫画を諦めてしまう。ところが卒業式の日、京本の家へ卒業証書を届けに行った藤野は、京本が自分の漫画のファンだったことを知る。漫画へのひたむきな思いで結ばれたふたりは、一緒に漫画を描き始める。かけがえのない時間を積み重ねていく藤野と京本。しかし、そんなふたりの日々を大きく揺るがす出来事が訪れる。
また、別作品の撮影中だったこともあり、課題を出されていたと前置きし「1枚1時間かかるものを8枚ぐらい1日でやって、徹夜して描かないと課題が間に合わないぐらいだったので、徹夜してそのまま撮影に行ってっていうのをやっていましたね（笑）」と話していた。
◆出口夏希、オファー時の率直な心境
完成した本作を見た感想を求められると、出口は「始まる前から今までにない緊張があって、でも最初に出てきたのがこの子たち（七瀬と岡田）で、すごくホッとして」と口に。また「自分の番が来るまで見られたんですけど、そのあとは景色とか、私たちが見ていたものがそのまんま映し出されていて、本当にきれいで、自分が出ていたのも忘れるぐらい見ていました」と目を輝かせた。
そして、オファーを聞いた際の心境については「こんなにたくさんの方に愛されている作品が自分にきたので、嬉しいももちろんあったんですけど、怖いのほうが勝って（笑）」と率直に告白。続けて「あとは是枝さんと4年ぶり、『舞妓さん（ちのまかないさん）』ぶりの作品なので、『成長してなかったらどうしよう…えーん』って言ってました（笑）」と茶目っ気たっぷりに語っていた。（modelpress編集部）
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