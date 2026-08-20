全米No.1スリラー『バックルームズ』ケイン・パーソンズ監督の初来日決定「唯一無二の作品を目指して全力を傾けました」
全米No.1スリラー映画『バックルームズ』より、同作で史上最年少監督作として世界48ヵ国初登場1位を記録した21歳の新鋭ケイン・パーソンズ監督が、9月4日の日本公開日にあわせて初来日することが発表。パーソンズ監督が日本の観客に向けたメッセージ動画が解禁された。
【動画】ケイン・パーソンズ監督からメッセージが到着
本作は、16歳で発表したYouTube短編動画『The Backrooms （Found Footage）』が伝説となり、17歳で映画化を企画、19歳で撮影をした映像クリエイター、ケイン・パーソンズ（現21歳）が、A24とタッグを組んだ長編デビュー作。出演は、キウェテル・イジョフォー、レナーテ・レインスヴェ、マーク・デュプラス、フィン・ベネットほか。
5月29日からスタートした全米公開時には、初週末で興収8100万ドル（約129億円）を突破、前週に公開された『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』の興収を上回り、初週全米1位を獲得。さらに初週末の世界興収は1億1800万ドル（約188億円）に達し、世界興収ランキングでも1位を記録。パーソンズはアメリカ含む世界48ヵ国で初登場1位の映画を生み出した“史上最年少監督”となった。
舞台は、都市伝説とされていた空間“Backrooms”。「ある日突然 “現実世界の裏側”へ外れ落ちてしまったら…？」どこまでも続く黄色い壁紙の部屋、終わりのない廊下。不自然な間取りと、意味を失い床に埋まった設置物。わずかに現実からズレている―そんな出口のない“リミナルスペース”で、観客は“最高密度の不安と恐怖”を体験する。
この度、パーソンズ監督が、9月4日の日本公開日にあわせ初来日することが決定。公開を心待ちにする日本の観客に向けたメッセージ動画も解禁された。
動画でパーソンズ監督は「初長編映画でこの世界観を描くことができ、忘れがたい最高の経験となりました。不穏で没入感のある唯一無二の作品を目指して全力を傾けました」と作品に込めた熱い想いを語り、「皆さんに観てもらえるのが本当に嬉しいです。楽しんでください」とメッセージを寄せた。
世界を震撼させた“リミナルスペース”が、ついに日本のスクリーンへ。今世界中を席巻する若き才能と、日本の観客が直接出会う瞬間が到来する。
映画『バックルームズ』は、9月4日より全国公開。
【動画】ケイン・パーソンズ監督からメッセージが到着
本作は、16歳で発表したYouTube短編動画『The Backrooms （Found Footage）』が伝説となり、17歳で映画化を企画、19歳で撮影をした映像クリエイター、ケイン・パーソンズ（現21歳）が、A24とタッグを組んだ長編デビュー作。出演は、キウェテル・イジョフォー、レナーテ・レインスヴェ、マーク・デュプラス、フィン・ベネットほか。
舞台は、都市伝説とされていた空間“Backrooms”。「ある日突然 “現実世界の裏側”へ外れ落ちてしまったら…？」どこまでも続く黄色い壁紙の部屋、終わりのない廊下。不自然な間取りと、意味を失い床に埋まった設置物。わずかに現実からズレている―そんな出口のない“リミナルスペース”で、観客は“最高密度の不安と恐怖”を体験する。
この度、パーソンズ監督が、9月4日の日本公開日にあわせ初来日することが決定。公開を心待ちにする日本の観客に向けたメッセージ動画も解禁された。
動画でパーソンズ監督は「初長編映画でこの世界観を描くことができ、忘れがたい最高の経験となりました。不穏で没入感のある唯一無二の作品を目指して全力を傾けました」と作品に込めた熱い想いを語り、「皆さんに観てもらえるのが本当に嬉しいです。楽しんでください」とメッセージを寄せた。
世界を震撼させた“リミナルスペース”が、ついに日本のスクリーンへ。今世界中を席巻する若き才能と、日本の観客が直接出会う瞬間が到来する。
映画『バックルームズ』は、9月4日より全国公開。