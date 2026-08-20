実写映画『ルックバック』米津玄師が友情演奏として参加！ 三浦透子が劇中曲ボーカルを担当
出口夏希と蒔田彩珠がダブル主演する実写映画『ルックバック』に、シャークキック・ギター（友情演奏）として米津玄師、劇中曲ボーカルlとして三浦透子、ロトスコープアニメーション監督として久野遥子が参加していることが明らかとなった。
【写真】米津玄師、三浦透子ら、実写映画『ルックバック』に参加するクリエイター陣
藤本タツキによる同名漫画を是枝裕和の監督・脚本・編集により実写化する本作は、漫画を描くことに情熱を注ぎ、二度と戻らないかけがえのない時間を共に過ごした二人の少女たちの成長と喪失を描く。
漫画の腕に絶対の自信を持つ藤野と、彼女に憧れを抱きながらも圧倒的な画力を秘めた京本。漫画へのひたむきな思いで結ばれたふたりを、ある日思いもよらない出来事が襲う。原作と同様に、小学生時代から始まるふたりの13年間の軌跡を、繊細かつみずみずしく描き出す。
シャークキック・ギター（友情演奏）として参加したのは、米津玄師。藤本タツキ原作の『チェンソーマン』ではテレビアニメのオープニング・テーマ「KICK BACK」、劇場版『チェンソーマン レゼ篇』の主題歌「IRIS OUT」およびエンディング・テーマ「JANE DOE」と、数々の藤本作品を手がけてきた。また、是枝監督とは「カナリヤ」のミュージックビデオで、本作の音楽を務める坂東祐大とは数々の楽曲制作でタッグを組んできた。そうした繋がりから、“友情演奏”として参加が実現。本編のとある1シーンでギターの音色を響かせ、強烈な印象を残している。
劇中曲のボーカルには三浦透子。第94回アカデミー賞で国際長編映画賞を受賞した濱口竜介監督の映画『ドライブ・マイ・カー』をはじめ、映画・舞台・ドラマで女優として活躍する一方、歌手としても、新海誠監督の映画『天気の子』では主題歌にボーカリストとして参加し、同年、第70回NHK紅白歌合戦にも出演してきた三浦が、劇中曲Vocalとして、藤野と京本を見守るような優しい歌声を披露している。
今回、演出の一部にロトスコープアニメーションを採用しており、その監督として参加したのは久野遥子。実写で人物を撮影し、その動きをもとにアニメーションを制作する“ロトスコープ”の技法を使い、第77回カンヌ国際映画祭「監督週間」で公式上映された『化け猫あんずちゃん』を手がけたシンエイ動画が制作。ロトスコープアニメーションパートを美しく、丁寧に紡いでいる。背景美術にはスタジオジブリに所属している西川洋一が担当。
さらに劇中に出てくる絵画には『となりのトトロ』の男鹿和雄をはじめとし、『シン・エヴァンゲリオン劇場版』の串田達也など、日本アニメーション界を支える精鋭たちも参加している。
実写映画『ルックバック』は、9月11日より公開。
三浦、久野のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■劇中曲ボーカル／三浦透子
映画に声を乗せるというのは、いつもとても緊張します。音楽を担当されている坂東祐大さんの非常に繊細なディレクションの元、微力ですが力を尽くしたつもりです。歌唱という形で参加させていただけたこと、改めてとても光栄に思います。
■ロトスコープアニメーション監督／久野遥子
今回、アニメーションパートを制作するにあたり秋田の撮影現場に帯同させていただきました。是枝監督が本当に眩しそうに嬉しそうに役者さんたちを見つめていて、その目線そのものをアニメーションにできたらと祈る思いで作りました。
また藤本タツキさんの漫画を読んでいると風景に寂寥感と圧倒される強さを感じていたのですが、実際に秋田の景色を見た時に答えがそこにありました。
そういった思いの結晶体のようなアニメーションを味わってもらえたら嬉しいです。
【写真】米津玄師、三浦透子ら、実写映画『ルックバック』に参加するクリエイター陣
藤本タツキによる同名漫画を是枝裕和の監督・脚本・編集により実写化する本作は、漫画を描くことに情熱を注ぎ、二度と戻らないかけがえのない時間を共に過ごした二人の少女たちの成長と喪失を描く。
シャークキック・ギター（友情演奏）として参加したのは、米津玄師。藤本タツキ原作の『チェンソーマン』ではテレビアニメのオープニング・テーマ「KICK BACK」、劇場版『チェンソーマン レゼ篇』の主題歌「IRIS OUT」およびエンディング・テーマ「JANE DOE」と、数々の藤本作品を手がけてきた。また、是枝監督とは「カナリヤ」のミュージックビデオで、本作の音楽を務める坂東祐大とは数々の楽曲制作でタッグを組んできた。そうした繋がりから、“友情演奏”として参加が実現。本編のとある1シーンでギターの音色を響かせ、強烈な印象を残している。
劇中曲のボーカルには三浦透子。第94回アカデミー賞で国際長編映画賞を受賞した濱口竜介監督の映画『ドライブ・マイ・カー』をはじめ、映画・舞台・ドラマで女優として活躍する一方、歌手としても、新海誠監督の映画『天気の子』では主題歌にボーカリストとして参加し、同年、第70回NHK紅白歌合戦にも出演してきた三浦が、劇中曲Vocalとして、藤野と京本を見守るような優しい歌声を披露している。
今回、演出の一部にロトスコープアニメーションを採用しており、その監督として参加したのは久野遥子。実写で人物を撮影し、その動きをもとにアニメーションを制作する“ロトスコープ”の技法を使い、第77回カンヌ国際映画祭「監督週間」で公式上映された『化け猫あんずちゃん』を手がけたシンエイ動画が制作。ロトスコープアニメーションパートを美しく、丁寧に紡いでいる。背景美術にはスタジオジブリに所属している西川洋一が担当。
さらに劇中に出てくる絵画には『となりのトトロ』の男鹿和雄をはじめとし、『シン・エヴァンゲリオン劇場版』の串田達也など、日本アニメーション界を支える精鋭たちも参加している。
実写映画『ルックバック』は、9月11日より公開。
三浦、久野のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■劇中曲ボーカル／三浦透子
映画に声を乗せるというのは、いつもとても緊張します。音楽を担当されている坂東祐大さんの非常に繊細なディレクションの元、微力ですが力を尽くしたつもりです。歌唱という形で参加させていただけたこと、改めてとても光栄に思います。
■ロトスコープアニメーション監督／久野遥子
今回、アニメーションパートを制作するにあたり秋田の撮影現場に帯同させていただきました。是枝監督が本当に眩しそうに嬉しそうに役者さんたちを見つめていて、その目線そのものをアニメーションにできたらと祈る思いで作りました。
また藤本タツキさんの漫画を読んでいると風景に寂寥感と圧倒される強さを感じていたのですが、実際に秋田の景色を見た時に答えがそこにありました。
そういった思いの結晶体のようなアニメーションを味わってもらえたら嬉しいです。