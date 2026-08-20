是枝裕和監督、12歳・七瀬ふうりから『ルックバック』撮影中に衝きの一言 出口夏希が目尻を下げる「藤野だね〜」
俳優の出口夏希（24）、蒔田彩珠（24）、七瀬ふうり（12）、岡田六花（12）、是枝裕和監督が20日、都内で行われた漫画家・藤本タツキの同名作品を是枝裕和監督が実写映画化する『ルックバック』（9月11日公開）の完成報告イベントに参加した。
【写真】にっこり笑顔で手を振る出口夏希＆蒔田彩珠ら
出口は「是枝さんとは『舞妓さんちのまかないさん』以来。成長してなかったらどうしようって言ってました」と明かす。蒔田も「私も『舞妓さんちのまかないさん』ぶりに監督とご一緒だったので、ちょっと恥ずかしかったです。監督の前でお芝居できるかなって」と照れていた。
本作は、漫画の腕に絶対の自信を持つ藤野と、彼女に憧れながらも圧倒的な画力を秘めた京本の物語。漫画へのひたむきな思いで結ばれたふたりを、ある日思いもよらない出来事が襲う。原作と同様に、小学生時代から始まるふたりの13年間の軌跡を、繊細かつみずみずしく描き出す。
オーディションで決まった七瀬と岡田。七瀬は「うれしすぎて、本当にびっくりして！家の中で叫んで、ぴょんぴょん飛び跳ねたんです。まさか本当に自分に決まると思ってなかったので、本当にうれしかったですね」とにっこり。是枝監督は「オーディション会場に来て、たぶん1次のオーディションで、そこに立ち会ったスタッフ全員が『藤野だ』と思った」と裏話を語った。岡田は「お母さんに学校から帰ってきた時に『決まったよ』と言われて。本当に信じられなくて。夢だと思いました。そこから1〜2週間は実感がわかないまま、ぼーっとして過ごしていました。ビックリしました。それに尽きます」としみじみ語った。
七瀬は是枝監督の印象を問われると「監督自体がほっこりしてて優しくて。そりゃ、この人だったら、そりゃみんなに愛されるよねって」と笑顔。是枝監督は「七瀬さんには台本を渡していない。時々やる現場でセリフを口伝えで渡して、その場で作っていくやり方をしたんです。それをすると『わかった。じゃあ後は自分でやるから、できあがるまで監督が出てくれ』と言われてセットから出された」と苦笑いで撮影を回顧。七瀬は「これには訳があって！監督に完璧な状態で見せたいっていう気持ちがあったからです」と弁明。是枝監督は「『セット出てくれ』と言われたのは初めてです」と笑うと、七瀬は「楽しみにしてほしかったから！」と照れ。2人のやり取りと聞いていた出口は「藤野だね〜」と目尻を下げていた。
【写真】にっこり笑顔で手を振る出口夏希＆蒔田彩珠ら
出口は「是枝さんとは『舞妓さんちのまかないさん』以来。成長してなかったらどうしようって言ってました」と明かす。蒔田も「私も『舞妓さんちのまかないさん』ぶりに監督とご一緒だったので、ちょっと恥ずかしかったです。監督の前でお芝居できるかなって」と照れていた。
オーディションで決まった七瀬と岡田。七瀬は「うれしすぎて、本当にびっくりして！家の中で叫んで、ぴょんぴょん飛び跳ねたんです。まさか本当に自分に決まると思ってなかったので、本当にうれしかったですね」とにっこり。是枝監督は「オーディション会場に来て、たぶん1次のオーディションで、そこに立ち会ったスタッフ全員が『藤野だ』と思った」と裏話を語った。岡田は「お母さんに学校から帰ってきた時に『決まったよ』と言われて。本当に信じられなくて。夢だと思いました。そこから1〜2週間は実感がわかないまま、ぼーっとして過ごしていました。ビックリしました。それに尽きます」としみじみ語った。
七瀬は是枝監督の印象を問われると「監督自体がほっこりしてて優しくて。そりゃ、この人だったら、そりゃみんなに愛されるよねって」と笑顔。是枝監督は「七瀬さんには台本を渡していない。時々やる現場でセリフを口伝えで渡して、その場で作っていくやり方をしたんです。それをすると『わかった。じゃあ後は自分でやるから、できあがるまで監督が出てくれ』と言われてセットから出された」と苦笑いで撮影を回顧。七瀬は「これには訳があって！監督に完璧な状態で見せたいっていう気持ちがあったからです」と弁明。是枝監督は「『セット出てくれ』と言われたのは初めてです」と笑うと、七瀬は「楽しみにしてほしかったから！」と照れ。2人のやり取りと聞いていた出口は「藤野だね〜」と目尻を下げていた。